Apple má prý velké plány: skládací iPhone v roce 2026, domácí robot o rok později

Společnost Apple pravděpodobně už tento týden odstartuje svůj rok novinek a premiér. Podle dřívějších spekulací, najmě podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg, má dojít k představení iPhonu SE 4. generace již tento týden. Později se chystá Apple představit také MacBook Air M4, nové iPady, na podzim se vytasí s řadou iPhone 17 a ukáže také své inovace v oblasti umělé inteligence. Jak jsou na tom ale plány cupertinského giganta v horizontu několika let?

Ve svém nedělním newsletteru se Gurman znovu zaobírá myšlenkou na skládací véčkový iPhone. Apple na tomto projektu údajně pracuje už několik let, až současný průlom v podobě vlastního 5G jej však prý namířil správným směrem. Díky vlastnímu řešení Apple dokáže lépe skládat jednotlivé prvky a vytvořit, dle Gurmanových slov, ideální kombinaci designu a efektivity.

Also in Power On: Apple ramps up hiring for work on home robotics devices and a look at the next Apple retail store openings in the U.S. and internationally https://t.co/npwXOGgv63

— Mark Gurman (@markgurman) February 9, 2025