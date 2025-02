Čekání je u konce. iPhone SE 4 dorazí výrazně dřív, než si všichni mysleli

iPhone SE 4 prý bude představen už příští týden

Apple z něj učiní dostupnou vstupenku do světa Apple Intelligence

Telefon má vypadat jako starší iPhone 14, avšak prošpikovaný spoustou nových technologií

První letošní produkty od Applu se nezadržitelně blíží. Známý a obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg vypustil informaci, že v příštích dnech bude představen očekáváný iPhone SE 4, jehož příchod byl původně očekáván až na přelomu března a dubna letošního roku. V Cupertinu se zřejmě rozhodli premiéru uspíšit, neboť již brzy spatří světlo světa velká spousta potenciálních konkurentů.

iPhone SE 4 máme očekávat už příští týden

Chystaný iPhone SE 4 nemá být pouze „levnou“ vstupenkou do světa Applu, ale rovněž jedním z nejlevnějších zařízení s podporou Apple Intelligence. Na rozdíl od předchozích modelů se nebude jednat o slepenec starého šasi s novějším procesorem, ale o víceméně nový telefon rozšiřující stávající rodinu iPhonů.

Kvůli implementaci nových technologií se tak zřejmě budeme muset rozloučit s atraktivní cenou 429 dolarů (u nás 12 990 korun s DPH), v tuto chvíli se u iPhonu SE 4 spekuluje o ceně 499 dolarů, což je u nás zhruba 14 490 korun. Tato cenová hladina se zanedlouho zaplní spoustou nových telefonů – Samsung plánuje představit modely Galaxy A36 a A56, podobně bude zřejmě stát i Nothing Phone (3a) nebo Pixel 9a, který údajně letos dorazí dříve než v minulých letech. Nelze se tak divit, že Apple plánuje uvést iPhone SE 4 ještě před veletrhem MWC.

A co iPhone SE 4 za spekulovaných 499 dolarů nabídne? Poměrně hodně muziky. Jeho základem se má stát dva roky starý iPhone 14, avšak s několika úpravami – na zádech najdeme pouze jeden 48Mpx fotoaparát, na boku programovatelné akční tlačítko a zespodu port USB-C. Uvnitř by pak měl tikat nejnovější čipset Apple A18 s 8 GB RAM, který pohání aktuální generaci iPhonů 16 a 16 Plus, důvodem je právě podpora Apple Intelligence. Z iPhonu 14 chystaná novinka zdědí konstrukci a hlavně 6,1″ Super Retina XDR OLED displej s výřezem pro True Depth kamerku.

Jelikož Apple minulý týden neoznámil žádnou keynote, očekáváme, že iPhone SE 4 bude představen bez větších fanfár – buď jej Apple pouze „pověsí“ na web s doprovodnou tiskovou zprávou, anebo předtočí alespoň krátké představovací video. Společně s novým telefonem by Apple mohl představit i další produkty – v příštích měsících se od firmy z Cupertina očekává ještě odhalení MacBooků Air s procesory M4 a také nový základní iPad 11.

