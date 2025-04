Recenze Google Pixel 9a: lákavá střední třída se vším všudy

Google Pixel 9a je nejlevnějším zástupcem „devítkové“ řady

Oproti loňskému modelu se zvětšil a nabízí nový design bez vystupujících fotoaparátů

Cena na českém trhu startuje na 13 990 Kč, v prodeji je od 14. dubna

Google Pixel 9a přichází jako zástupce střední třídy, který se rozhodl posunout hranice toho, co můžeme očekávat od dostupného smartphonu. Jde o přímou konkurenci pro nejlevnější iPhone 16e, nebo Samsung Galaxy A56. Po loňském úspěchu modelu Pixel 8a se Google opět zaměřil na kombinaci rozumného výkonu, skvělého fotoaparátu a přijatelné ceny.

V recenzi se podíváme, jak si Pixel 9a vede v porovnání s konkurencí, jaké novinky přináší a zda si skutečně zaslouží místo mezi nejoblíbenějšími zařízeními v této cenové kategorii. Pojďme se podívat na jeho design, výkon, fotoaparát a uživatelskou zkušenost, které by měly být klíčovými faktory pro každého, kdo přemýšlí o koupi tohoto modelu.

Obsah balení

Ekologicky smýšlející jedince rozhodně potěší, že je krabička je vyrobená ze 100 % recyklovaných materiálů. Balení obsahuje 1,5 metru dlouhý kabel s USB-C koncovkami a sponu pro vyjmutí slotu na nanoSIM kartu. Nic dalšího už v balení nenajdete. Minimálně nějaké základní ochranné pouzdro by potěšilo.

I výrazně levnější telefony mívají nabíjecí adaptér, ochranné pouzdro nebo aplikovanou fólii na displeji. A co hůř, originální 45W adaptér s logem Googlu stojí necelých 900 korun.

Design: ploché boky a fotoaparát srovnaný se zády

Od Pixelu 6 přicházejí referenční telefony od Googlu s velmi osobitým a mírně nestandardním designem. U „devítkových“ vlajkových lodí je hlavním designovým prvkem podlouhlý vystupující fotomodul. Pixel 9a vsází na jinou unikátnost, a to naprosté srovnání fotoaparátů s plochou zad. Fotomodulu opravdu prakticky nevystupuje ze zadní strany – jen v jednotkách mikrometrů.

Jsem rád, že se toto Googlu podařilo. Nevzpomínám si, který model ze střední nebo vyšší třídy by toto v posledních letech měl. O to působivější je, že zůstala zachována tloušťka 8,9 mm, která sice není závratná (například Samsung Galaxy A56 je tenký 7,4 mm), ale ani nelze říct, že by Pixel 9a byl tlustý.

Zbylé proporce činí 154,7 × 73,3 mm a hmotnost nepatrně klesla na 186 gramů, což je velice příjemná hodnota. Telefon se v ruce drží perfektně, krásně padne do dlaně a nemá tendenci vyklouznout. Nikterak mi nevadí ploché boky, které se v posledních letech staly standardem. O něco více jsem si musel zvykat na rozložení tlačítek na pravém boku, kde z mého pohledu je vypínací/zapínací nelogicky umístěno nad regulací hlasitosti.

Dílenské zpracování je jinak prvotřídní. Google se chlubí, že veškerý použitý hliník na boky pochází z recyklace a záda telefonu jsou z 81 procent z recyklovaného plastu. Plastová zadní část mě nikterak neuráží a oproti sklu jsem prakticky nepoznal rozdíl. Chválím, že záda i boky mají matnou úpravu. Voděodolnost zůstala zachována – smartphone dokonce splňuje vyšší úroveň krytí IP68. Doplním, že novinka je k dostání v černé, zlaté, růžové a fialové barvě.

Pěkný displej, ale příšerné rámečky

Pixel 9a nabízí oproti loňskému modelu hned o dvě desetiny palce větší displej, tedy 6,3“ P-OLED panel, což je stejná úhlopříčka jako u modelů Pixel 9 a Pixel 9 Pro. Rozlišení činí 1 080 × 2 424 pixelů, tedy dostatečnou jemnost 422 pixelů na palec. Displej je s poměrem stran 20:9 docela protáhlý.

Horší je ovšem situace kolem rámečků. Panel zabírá pouhých 83,5 % přední plochy, což jsem dlouho neviděl. To i obrazovka iPhonu 16e s velkým výřezem zabírá více než 87 %. Přední strana se mi u Pixelu 9a opravdu nelíbí. V dnešní době nemají takto silné rámečky snad ani telefony za 3 tisíce korun. Vážně nechápu, jak mohl Google tak pěkný telefon vybavit tak ošklivými rámečky.

Displej je jinak velice povedený, nabízí skvělou čitelnost na slunci (maximální jas až 1 800 nitů, v HDR až 2 700 nitů) a umí i adaptivní frekvenci v rozsahu 60 až 120 Hz. Panel chrání starší sklo Corning Gorilla Glass 3.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se, stejně jako u starších modelů, nachází v displeji. Její umístění je pro mě zcela bezchybné. Rychlost rozpoznání není tak blesková jako u vlajkových modelů, ale je v dané třídě naprosto běžná. Pro odemknutí musíte nechat prst na čtečce trochu déle, ale prst vždy rozpozná velice přesně.

Používat můžete i odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný jako například Face ID na iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Hardwarová výbava: (ne)vlajkový čipset

Pixel 9a pohání stejný čipset jako „devítkové“ vlajkové modely. To může znít skvěle, že se do střední třídy dostal vlajkový čipset, ale Google Tensor G4 jím bohužel není. Jedná se sice o nejvýkonnější čipset, se kterým kdy Google přišel, ale jak se v recenzích ukázalo, oproti přímé konkurenci od Qualcommu, MediaTeku nebo Applu ztrácí. V kontextu střední třídy ale mluvíme o výkonném čipsetu, který zvládne všechny hry na jemné detaily. V benchmarku AnTuTu (verze 10) získal bezmála 1,26 milionu bodů.

4nm čipset (1× 3,1GHz Cortex-X4, 3× 2,6GHz Cortex-A720 a 4× 1,9GHz Cortex-A520) doplňuje grafický akcelerátor Mali-G715 MP7, bezpečnostní koprocesor Titan M2 a 8 GB operační paměti. Interní úložiště typu UFS 3.1 má 2 varianty: 128 a 256 GB. Slot pro paměťové karty chybí. Šuplíček bohužel pojme jen jednu nanoSIM.

Hardwarové parametry Google Pixel 9a Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715 MP7, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 154,7 × 73,3 × 8,9 mm, hmotnost: 185,9 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2424 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C (3.2 Gen 2)

Baterie: 5100 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.7, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/3.1", 1.12µm, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, 4K video Kompletní specifikace

Další výbava zahrnuje e-SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a NFC. Chtěl bych vyzdvihnout kvalitu stereo reproduktorů, které hrají hlasitě, mají výrazné basy a celkově bych se je nebál označit za nejlepší v dané cenové kategorii.

Nabíjení a největší baterie ze všech Pixelů

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie se skvělou kapacitou 5 100 mAh, což je nejvíce z „devítkových“ Pixelů. Například největší Pixel 9 Pro XL má baterii o kapacitě 5 060 mAh. V této třídě a u takové úhlopříčky displeje je to výjimečná hodnota. Loňský model Pixel 8a měl o 608 mAh méně, takže velký palec nahoru za takový posun.

Jak asi tušíte, výdrž by díky velkému akumulátoru mohla být nadprůměrná. Sám Google uvádí výdrž více než 30 hodin při běžném používání a až 100 hodin v extrémním úsporném módu. Z vlastních zkušeností můžu říct, že smartphone na jedno nabití vydrží v chodu den a půl až dva dny, v závislosti na používání. I když budete využívat adaptivní frekvenci a další žrouty energie, většinou zvládnete více než celý pracovní den.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 32 minut 51 minut 101 minut

Rychlost nabíjení se poměrně zlepšila. Zatímco Pixel 8a uměl 18W nabíjení, zde poskočil výkon na 23 W. Skvělé, že zůstalo i bezdrátové nabíjení (Qi první generace – pomalejší varianta bez magnetického připojení), i když opět jen 7,5 W, a to bez možnosti reverzního nabíjení. Je ale škoda, že čínská konkurence je v rychlosti nabíjení mnohem dál. Například konkurenční Xiaomi 14T s 5000mAh baterií nabijete výkonem 67W na 100 % za 49 minut.

Android 15

Operačním systémem je samozřejmě Android v nejvyšší a nejčistší verzi, aktuálně ve verzi 15. Google slibuje až 7 velkých aktualizací, takže by „devítka“ mohla skončit s Androidem 21. Chtěl bych pochválit za skvělou optimalizaci a rychlost systému. Na nic dlouho nečekáte, všechny animace jsou plynulé a vše běží jako po másle.

Představovat Android v čisté podobě by bylo nadbytečné, přesto se zaměřím na několik funkcí a hlavně umělou inteligenci. Pomocí AI můžete vytvářet unikátní tapety nebo krátké filmové záběry z fotografií. V aplikaci Fotky totiž najdete funkci Kouzelný Editor – tedy chytrou úpravu fotografií. Obrázek můžete po vyfocení přetavit v portrét, někoho nebo něco z nich vyretušovat, popřípadě si nechat uměle dokreslit pozadí při nešťastném ořezu. Jednotlivé předměty můžete na snímcích přemisťovat, zvětšovat či zmenšovat. Vše funguje opravdu dobře.

Hlavním pilířem AI je služba Gemini, kterou ale nemá smysl příliš představovat, protože si ji každý může vyzkoušet sám na svém zařízení a Pixelům nepřidává nic nového. Často využívanou funkcí jistě bude už z dřívějška známé Circle to search, neboli vyhledávání toho, co zakroužkujete přímo na obrazovce, což je jen obdoba Google Lens.

Dva fotoaparáty musí stačit

Google tradičně láká i na fotoaparáty, které jsou zde opět dvě a nechybí jim pořádná nálož softwarových vylepšení. V oválu na zádech se nachází tato dvojice:

Hlavní 48Mpx fotoaparát s 1/2.0″ čipem (velikost pixelů činí 0,8µm), ostřením dual pixel PDAF a optikou se světelností f/1.7, 25mm ohniskem a optickou stabilizací obrazu

Širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpx, 1/3.1″ čipem (pixely velké 1,12µm) a objektivem s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

Širokoúhlý fotoaparát zůstal prakticky identický, ale hlavní snímač má nově nižší rozlišení (oproti 64 Mpx) a lepší světelnost (oproti f/1.9). 13Mpx (f/2.2) selfie fotoaparát zůstal beze změny a stále bohužel neumí autofokus.

Systémová aplikace fotoaparátu se mi docela líbí. Rychle jsem si zvykl na její ovládání a z uživatelského hlediska patří k nejlepším. Nabízí přehledné nastavení každého parametru a volby režimu. Opět se můžete těšit na funkce, jako je dlouhá expozice, AI funkce Přidej mě, portrét, noční vidění nebo panoráma. Dostupný je i režim Ultra HDR, což donedávna uměly jen iPhony – v galerii se fotky zobrazují v HDR10+, takže světlá místa opravdu září.

Focení v různých podmínkách

Fotografie pořízené hlavním fotoaparátem jsou za denního světla skvělé. Jsou přiměřeně detailní a ostré. Příjemně mě potěšila rychlost fotografování, takže vám neunikne žádný důležitý záběr. U snímků blízkých předmětů zase oceníte, že můžete fotografovat již ze vzdálenosti 4 centimetry, což je skvělé, protože většina dnešních smartphonů umí až od 10 cm. Doplním, že širokoúhlý fotoaparát nemá autofokus, takže nepořídíte úplně blízké makro snímky.

Telefon dobře zvládá volbu barev a oceníte rychlé ostření, kdy přímo v aplikaci vidíte, na co smartphone ostří. Bohužel fotky v protisvětle nejsou tak kontrastní, barevné a detailní – očekával bych lepší výsledky.

Portrétní režim přináší průměrné výsledky. Bohužel často není precizní přechod k rozmazanému pozadí kolem osoby nebo objektu. Mód často značně zesvětlí celý snímek a ubere kontrast, což nevypadá příliš přirozeně. Bohužel portrétní režim funguje jen pro 1,5× a 2× přiblížení, a chybí portrétní náhled, takže rozmazané pozadí vidíte až v galerii.

Širokoúhlý fotoaparát a možnosti přiblížení

Snímky ze širokoúhlého fotoaparátu jsou celkem povedené, akorát oproti hlavnímu snímači mají jiný nádech, teplotu a tmavší stíny – fotografie nejsou tak prosvětlené. Celkově vzato jsou ale naprosto dostatečné a v dané kategorii nijak nezaostávají.

Pixelu 9a schází teleobjektiv, přesto je v aplikaci dostupný rychlý přepínač na 2× zoom. Díky vysokému rozlišení hlavního fotoaparátu nejsou 2× přiblížené snímky tak špatné, ale u většího přiblížení už se ztrácí detaily. Je to škoda, myslím, že by Google pomocí AI dokázal z přiblížených snímků dostat mnohem víc.

Když jsem 8× zoom porovnával se svým Galaxy S22, Pixel 9a v detailech výrazně zaostával. Navíc 8× zoom je maximum, čeho lze s tímto smartphonem dosáhnout. To mi přijde jako další velké omezení, nicméně když vidím, jaká je kvalita při osminásobném zoomu, tak by ani nedávalo smysl zoomovat dál.

Focení v noci a režim Noční vidění

V nastavení je ve výchozím stavu zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při nízkém osvětlení. Tuto volbu jsem u některých scén vypnul, abych porovnal rozdíly mezi automatickým a nočním režimem (Noční vidění). Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízký šum a dobré detaily. Noční vidění můžete nechat na automatiku (obvykle 2 až 3 sekundy) nebo nastavit delší expozici – například 6 vteřin nebo až 4 minuty u astrofotografie (v tomto případě bude nutný stativ).

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční režim produkuje výrazně jasnější a ostřejší snímky. Tento režim hojně využijete u širokoúhlého fotoaparátu, i když zde se připravte na vyšší míru šumu a horší detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem kvalitních snímků.

Video zvládne při 4K/60 fps

Maximum pro natáčení videí představuje 4K při 60 snímcích za sekundu, popř. zpomalené video ve Full HD při 240 snímcích za sekundu. Bohužel širokoúhlý fotoaparát zvládá maximálně 4K při 30 fps, ale naštěstí v tomto formátu můžete přepínat mezi fotoaparáty během natáčení videa.

Video je excelentní, respektive v této cenové kategorii asi to nejlepší. Skvělá je zejména stabilizace obrazu, rychlost ostření, plynulá změna fotoaparátů, dynamický rozsah, barvy, nízký šum a detaily. Zkrátka v každém ohledu jde o velice dobrý počin.

I v tomto případě Google poskytuje spoustu doprovodných funkcí pro zlepšení výsledků – Kouzelný audio zmizík, Filmové rozmazání, časosběr pro astrofotografie a další.

Závěrečné hodnocení

Google Pixel 9a představuje výborný telefon střední třídy, který v mnoha ohledech posouvá hranice toho, co lze od zařízení v této cenové kategorii očekávat. Díky čipsetu Tensor G4 nabízí solidní výkon pro každodenní úkoly i hraní her. Design je elegantní a dobře zpracovaný, s fotoaparáty zarovnanými se zády a matnou úpravou, což přispívá k příjemnému držení telefonu.

Displej s vysokým jasem a adaptivní obnovovací frekvencí je kvalitní, ale širší rámečky kolem něj mohou být pro některé uživatele zklamáním, zejména v roce 2025, kdy konkurence už nabízí lepší poměr obrazovky k tělu. Pro mě osobně toto představuje asi to největší mínus tohoto jinak povedeného smartphonu.

Fotoaparát Pixelu 9a stále exceluje díky silnému softwarovému zpracování, které umožňuje pořizovat vynikající snímky za různých světelných podmínek. Hlavní fotoaparát nabízí skvělé výsledky za dne i v noci, i když zoom bez teleobjektivu má své limity. Tohle může být další slabina, kterou řada zájemců nebude ochotná zkousnout. Noční režim a různé funkce AI, jako úpravy fotek jsou velkým plusem. Také se mi hodně líbilo kvalitní video, které má skvělou stabilizaci. Výdrž baterie je výborná s kapacitou 5 100 mAh, což umožňuje 1,5 až 2 dny používání na jedno nabití. Nabíjení se zlepšilo na 23 W, ale stále zaostává za rychlostí, jakou nabízí konkurence.

Google Pixel 9a běží na čistém Androidu 15 s vynikající optimalizací a dlouhodobou softwarovou podporou, což je skvělý benefit oproti čínské konkurenci. I přes širší rámečky kolem displeje a určité limity u zoomu, představuje Pixel 9a jednu z nejlepších voleb v dané cenové kategorii. V porovnání s konkurencí, jako jsou Samsung Galaxy A56 nebo iPhone 16e, Pixel 9a zůstává atraktivní volbou díky kvalitnímu fotoaparátu, čistému Androidu a pravidelným aktualizacím.

Jeho cena 13 990 Kč je sice o něco vyšší než u některých konkurentů, ale naopak výrazně příznivější oproti iPhonu 16e – oproti němu má širokoúhlý fotoaparát a 120Hz frekvenci displeje. Pokud hledáte spolehlivý telefon s dlouhodobou podporou a vynikajícími fotoaparáty, Pixel 9a se rozhodně vyplatí.

Google Pixel 9a 8.9 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 8.9/10

















Hardwarová výbava 9.1/10

















Kvalita fotografií a videa 8.8/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady kompaktní rozměry, nízká hmotnost

skvělé fotoaparáty

kvalitní 120Hz displej

fotomodul nevystupuje

voděodolnost IP68, stereo reprodukotory

čistý Android 15 s AI funkcemi, 7letá podpora

výdrž baterie

pestré barevné varianty Zápory tlusté rámečky okolo displeje

pomalejší nabíjení

chudý obsah balení

chybí teleobjektiv

širokoúhlý fotoaparát neumí 4K při 60 fps

slot pouze pro jednu fyzickou nanoSIM

selfie fotoaparát bez autofokusu Koupit Google Pixel 9a

Autor článku Petr Uhlíř Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?