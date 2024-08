Recenze Google Pixel 9 Pro (XL): umělá inteligence vládne všemu a všem

Google Pixel 9 Pro je nejnovější vlajková loď amerického výrobce

Sází zejména na umělou inteligencí prošpikovaný systém a fotoaparáty

Model Pro zakoupíte ve dvou velikostech, a to od 27 990 Kč, respektive od 30 490 Kč

Když Google oznámil své nejnovější smartphony Pixel 9, očekávání byla vysoká. Americký gigant se navíc rozhodl pro letošní rok uvést nejvybavenější model ve dvou verzích – Pixel 9 Pro s 6,3″ displejem a XL s 6,8″ obrazovkou. Jako vlajkové lodě slibují vylepšení v oblasti výkonu, designu i funkcí, definující budoucnost mobilních technologií.

Pixel 9 Pro (XL) přichází s novým procesorem, zdokonalenými fotoaparáty a řadou softwarových vychytávek, které mají oslovit jak technologické nadšence, tak každodenní uživatele. Ale jak si stojí ve srovnání s konkurencí a jaké jsou jeho skutečné přednosti a využití umělé inteligence? V této recenzi se podíváme na to, zda Pixel 9 Pro XL naplňuje svá ambiciózní očekávání, nebo zda jde jen o další přírůstek do rodiny smartphonů.

Obsah balení

Vždycky přemýšlím, jestli má vůbec cenu psát tuto kapitolu o prodejním balení. U některých modelů to postrádá smysl a u této novinky bohužel také. Rýpnutí si ale neodpustím. Chybí například pro Pixely tolik typická redukce z USB-C na USB-A.

Sice je krabička vyrobená ze 100 % recyklovaných materiálů a obsahuje 1,5 metru dlouhý kabel s USB-C koncovkami a sponu pro vyjmutí slotu, ale to je vše. To i výrazně levnější telefony mívají nabíjecí adaptér, ochranné pouzdro nebo fólii na displeji. A co hůř, originální 45W adaptér s logem Googlu vyjde na necelých 900 korun.

Elegán, co následuje trend

Od modelu Pixel 6 přicházejí referenční telefony amerického výrobce s velmi osobitým a mírně nestandardním designem. Hlavní prvkem zad je vystouplý fotomodul, který u současné generace tvoří opravu velký vyčnívající ostrov. Nejedná se tedy o souvislý proužek, ale okraje jsou výrazně zaoblené. Masivní pilulka poté vystupuje zhruba 3 milimetry nad povrch.

Ovšem zbytek telefonu prošel ještě výraznější obměnou a naskočil na trend Applu – tedy rovné boky a zakulacené rohy. Není se čemu divit, na tento design přešli i přední výrobci jako je Samsung a Xiaomi. Je na vás, jestli se vám tento styl líbí nebo nikoliv. Já osobně zcela placaté boky moc nemusím.

Neoddiskutovatelné jsou ovšem rozměry, které u XL verze činí 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, takže je „o chlup“ větší než Pixel 8 Pro, ale zase je o 3 milimetry tenčí. Menší verze (bez přídomku XL) měří 152,8 mm na výšku a 72 mm na šířku. Hmotnost je poté taková, jakou byste u tak velkého zařízení očekávali, tedy 221 gramů (menší váží 199 gramů).

Kvalitní dílenské zpracování

Celkově se Pixel 9 Pro XL drží docela dobře, i když lesklé kovové boky docela kloužou. Strany vypadají prémiově, ale raději bych uvítal matnější úpravu. Zamrzí že lesklé hliníkové boky přitahují velké množství otisků prstů a mastnoty. Matná jsou naštěstí skleněná záda (Gorilla Glass Victus 2), na kterých otisky nezůstávají a tolik nekloužou.

Tělo se vůbec nepřevažuje, za což hodně chválím. Také řešení fotomodulu je vlastně velice vhodné, protože se telefon při položení na stůl nijak nehoupe. Konstrukce je velmi pevná a odolná, disponuje i certifikací IP68, takže telefon vydrží ve vodě v hloubce 1,5 m po dobu 30 minut.

Spodní straně dominuje port USB-C 3.2 a nově jediný výdech reproduktoru. Stereo reproduktory hrají jinak velice hlasitě. Napravo je slot na jednu nanoSIM kartu. Na pravém boku se nachází v opačném rozložení nejprve vypínací tlačítko a až potom kolébka pro úpravu hlasitosti. Pro fanoušky Pixelů je to již zažitá klasika, nováčka to ale může šokovat a zvyknout si na to není zrovna jednoduché.

Celé tělo je pak lemováno anténními předěly pro vedení signálu. Jedna velká anténa je pak ještě na horní hraně. Jde však o anténu pro 5G na vlnách mmWave. Ty v Česku nevyužijete, 5G ale jinak telefon podporuje – klasické zdejší Sub-6GHz pásmo. Podobné anténní plošky mají například iPhony prodávané v USA. Oba Pixely budou nabízeny ve čtyřech barvách – bílé, černé, stříbrné a růžové.

Skvělý displej od okraje k okraji

Pixel 9 Pro XL nabízí oproti minulým modelům o desetinku palce větší displej, tedy 6,8“ LTPO OLED panel. Pixel 9 Pro disponuje stejně velkou 6,3“ obrazovkou jako základní Pixel 9. Rozlišení činí 1 344 × 2 992 pixelů (1 280 × 2 856 u menšího modelu), tedy krásnou jemnost 486 pixelů na palec (495 u malé varianty). Displej je s poměr stran 20:9 docela protáhlý a u větší varianty jej jednou rukou neobsáhnete.

Rámečky jsou příjemně tenké a chválím, že na všech čtyřech stranách symetrické. Panel zabírá 88 % přední části, takže nepatrně víc než loňský model. Svítivost se také zvýšila na 2 000 nitů a až 3 000 nitů v peaku. To je o 600 nitů více než loni a jedná se tak o jeden z nejjasnějších zobrazovačů na trhu.

Obrazovka je povedená po všech stránkách, má skvělé barvy, pozorovací úhly a nechybí ani vysoká obnovovací frekvence. Ta se ovšem zapíná adaptivně a nejde vynutit jen 120 Hz, případně 90 Hz. To znamená, že jen v některých případech se zvýší plynulost z výchozích 60 Hz na 120 Hz. Rozlišení je ve výchozím stavu nastavené na nižších 1 008 × 2 244 pixelů.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se stejně jako u starších modelů nachází v displeji. Na můj vkus je její pozice nepatrně níže, ale není to nic, na co byste si po pár hodinách používání nedokázali zvyknout. Rychlost rozpoznání je ale blesková a chválím i za přesnost. Oproti minulým modelům jde určitě o výrazné zlepšení, protože se nově jedná o ultrazvukovou čtečku.

Používat můžete i odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný jako například Face ID u iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Špičková hardwarová výbava

Pixel 9 Pro (XL) pohání 4nm čipset Google Tensor G4 (1× 3,1GHz Cortex-X4, 3× 2,6GHz Cortex-A720 a 4× 1,92GHz Cortex-A520), který papírově vypadá hůř než Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Asistuje mu grafický akcelerátor Mali-G715 MC7, bezpečnostní koprocesor Titan M2 a 16 GB operační paměti. Interní úložiště typu UFS 3.1 má 3 varianty: 128, 256 a 512 GB, respektive u modelu XL zakoupíte ještě 1TB verzi. Slot pro paměťové karty schází.

Další výbava zahrnuje e-SIM, 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 5.2, NFC, UWB čip a 6 standardů geolokačních služeb. Mezi zajímavé senzory patří opět teplotní čidlo, které dokáže měřit teplotu kůže, ale i dalších předmětů. Zprvu sympatická funkce je však ve finále nepoužitelná.

Teplotu měří spíše orientačně a rozhodně nenahradí klasický přikládací teploměr, který pořídíte už od 500 korun. Běžnou teplotu kůže podhodnocuje zhruba o 1 stupeň a někdy jsou odchylky větší.

Hardwarové parametry Google Pixel 9 Pro XL Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715, RAM: 16 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", LTPO OLED, rozlišení: 1344 × 2992 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5060 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama Kompletní specifikace

Co se týče hrubého výkonu, který jsem testoval pomocí několika benchmarků, tak ten je tristní. Nebojím se napsat, že se jedná o střední třídu. V dnešní době je skóre 889 tisíc bodů v AnTuTu opravdu výsměch, když se bavíme v kontextu top modelů. Například nedávno testovaná vlajková loď Xiaomi 14 Ultra dosáhla na necelých 2 100 000 bodů. To je sakra rozdíl! Jenomže on i Pixel 8 Pro obdržel ve verzi 10 více bodů – konkrétně 1 139 540 nodů.

Hardwarové parametry Google Pixel 9 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715, RAM: 16 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,8 × 72 × 8,5 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: 1280 × 2856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama Kompletní specifikace

Výsledky jiných benchmarků a testů nedopadly o moc lépe. Celkově se tedy jedná o zcela nelogický krok od Googlu. Proč nenasadil to nejlepší, co se aktuálně nabízí? Nebo proč nastavil tak vysokou cenu, když čipset patří spíše do střední třídy? Těžko říct, co Google k tomuhle kroku vedlo. Jediné, co se povedlo je dobře vyřešený odvod tepla, kdy jsou lehce teplé jen boky a zadní strana se prakticky nezahřívá vůbec. Procesor se v žádném testu nedostal nad 44° C.

Jak se ale nový Tensor G4 chová při běžném provozu? Otevírání aplikací, klasická pracovní agenda (chatování, procházení webu, dokumentů nebo videohovory) zvládá obsloužit s pohodlnou plynulostí. Ani ve hrách výkon není zanedbatelný, ačkoliv benchmarky dokazují, že co do hrubého výkonu je Tensor pod úrovní svých největších soků.

Nabíjení a výdrž

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 5 060 mAh, což je v tomto segmentu běžný standard. Jak asi tušíte, výdrž Pixelu 9 Pro XL bude průměrná. Dle vlastních zkušeností musím říct, že udrží smartphone v chodu 1–2 dny, v závislosti na používání. I když budete využívat adaptivní frekvenci, nejvyšší rozlišení, Always On a další žrouty energie, většinou zvládnete celý pracovní den. Na konci mého běžného pracovního dne mi většinou zbývalo ještě nějakých 20 až 30 % baterie.

Já osobně jsem dvou plnohodnotných dnů během testování nikdy nedosáhl, protože jsem telefon hodně používal, hrál jsem na něm anebo s ním dost fotil a natáčel. Umím si ale představit, že s mírným sebezapřením není problém 2 dny bez nabíječky vydržet. Android 14 má solidní úsporný režim, který pozastaví všechny „méně důležité“ aplikace a ponechá pouze telefon, zprávy, Google Play nebo fotoaparát.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 23 minut 39 minut 78 minut

Rychlost nabíjení se poměrně výrazně zlepšila. Zatímco 5 060mAh akumulátor u Pixelu 8 pro jste nabili za 30 minut na 50 %, u Pixelu Pro XL baterii nabijete za stejný čas už na 70 %. Je to dáno zvýšením výkonu ze 30 na 37 W. Bezdrátově lze opět nabíjet výkonem 23 W a reverzně až 12 W.

Prozatím Android 14

Operačním systémem je samozřejmě Android v nejvyšší a nejčistší verzi, což je aktuálně verze 14. To je popravdě trochu zklamání, když i Pixel 8 Pro začínal s Androidem 14. Google slibuje až 7 velkých aktualizací, takže by mohla „devítka“ skončit s Androidem 21. Představovat Android v čisté podobě by bylo nadbytečné, přesto se zaměřím na několik funkcí a hlavně umělou inteligenci.

U Pixelu 8 si část uživatelů stěžovalo na malé záseky systému. Zde jsem na nic podobného nenarazil a musím říct, že optimalizace je ihned v výroby příkladná. Na nic dlouho nečekáte, všechny animace jsou odladěné a vše běží jako po másle. První AI vychytávkou je vytváření tapet, to už ale známe z dřívějších modelů.

Další AI funkce již prokazuje podstatně větší komplexnost, ale opět už ji známe z loňských Pixelů. Přímo v aplikaci Fotky totiž najdete funkci Kouzelný Editor – tedy chytrou úpravu fotografií. Obrázek můžete po vyfocení přetavit v portrét, někoho nebo něco z ní vyretušovat, popřípadě si uměle dokreslit pozadí při nešťastném ořezu. Jednotlivé předměty můžete na snímcích přemisťovat, zvětšovat či zmenšovat. Vše funguje opravdu dobře.

Hlavním pilířem AI je služba Gemini, kterou ale nemá cenu příliš představovat, protože si ji každý může vyzkoušet sám na svém zařízení a Pixelům nepřidává nic nového. Často využívanou funkcí jistě bude už z dřívějška známé Circle to search, neboli vyhledávání toho, co zakroužkujete na obrazovce, což je jen obdoba Google Lens.

Fotoaparáty okořeněné AI

Největším lákadlem modelů Pro od Googlu jsou tradičně fotoaparáty, na kterých výrobce rozhodně nešetřil, i když ve velké míře spoléhá na softwarová vylepšení. V obřím pilulkovém modulu se nachází tato silná sestava:

50Mpx hlavní fotoaparát s 1/1,31″ senzorem, pixely o velikosti 1,2 µm, objektivem se světelností f/1.7, 25mm ohniskem, optickou stabilizací obrazu a ostřením dual pixel PDAF

48Mpx širokoúhlý snímač s úhlem záběru 123°, 1/2,55″ senzorem, clonou f/1.7 a podporou makro režimu s ostřením dual pixel PDAF

48Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením (113 mm), optickou stabilizací,

ostřením dual pixel PDAF a světelností f/2.8

Podle parametrů prošel změnou pouze „širokáč“, který nabízí lepší světelnost f/1.7 (oproti f/2.0), avšak menší úhel záběru 123° (oproti 126°). Výraznější obměnou prošla selfie kamerka, která dostala rovnou 42 Mpx, namísto 10,5 Mpx. Její světelnost činí f/2.2 a ohnisková vzdálenost je 17 mm.

Prostředí fotoaparátu

Systémová aplikace fotoaparátu se mi velice líbí. Rychle jsem si zvyknul na její ovládání a z uživatelského hlediska mi přijde nejlepší ze všech. Nabízí přehledné nastavení každého parametru a volby režimu.

Opět se můžete těšit na funkci dlouhé expozice, rozmazání pozadí (pohybující se objekt je ostrý a pozadí za ním je rozmázlé). Na plných 50 Mpx lze snímat v Profi režimu, kde nechybí ani možnost snímání do RAW.

Nechybí spuštění časovač namířením dlaně na fotoaparát, blikání LED blesku při spuštění časovač, skenování QR kódů, tipy na kompozici a body zájmu, varování na špinavý objektiv, možnost zapnout si barevný formát Display P3 pro bohatší barvy oproti běžnému sRGB nebo funkce Ultra HDR, kterou donedávna uměly jen iPhony – v galerii se fotky zobrazí v HDR10+, takže světlá místa opravdu září.

AI funkce pro focení i natáčení

Novou funkcí je Přidej mě, kdy vyfotíte dvě fotky, které se následně pomocí AI zkombinují. Jedná se o docela známou funkci Klonovat, kterou umí už například smartphony od Xiaomi pár let. Zde mě Pixel příliš nezvedl ze židle, i když se jedná o lepší alternativu, která umí lépe pracovat s 3D prostředím. Dost často se mi stávalo, že se snímky nezkombinovaly nebo nevypadaly přirozeně. Výsledky můžete posoudit sami.

U videa využijete funkci vylepšení videa, který díky umělé inteligenci vylepší barvy, přidá více světla HDR+, při zoomování doostří obraz a hezky stabilizuje roztřesené záběry. Musím říct, že tohle funguje opravdu dobře a zvýšení kvality je znát. Můžete natáčet i videa s rozmazaným pozadím, což funguje nejenom u osob, ale u všech předmětů. Bohužel zatím jen ve Full HD a ta přesnost není taková jako u iPhonů, které mají Lidar.

Noční režim lze použít i pro video, ale opět platí, že musí být zálohované v cloudu, aby šlo vylepšit pomocí umělé inteligence. Proces trvá poměrně dost dlouho i u kratších záběrů, ale naštěstí se vše odehrává na pozadí, takže můžete telefon běžně používat. Výsledky jsou opravdu znatelné – méně šumu a prosvětlení scény.

Focení ve dne

Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače výborné, detailní a ostré. Telefon dobře volí barvy a oceníte rychlé ostření, kdy přímo v aplikaci vidíte, na co smartphone ostří. Bohužel fotky v protisvětle nejsou tak kontrastní, barevné a detailní – zde bych si představoval lepší výsledky. Oproti tomu vypadají ostatní snímky až moc sytě.

Fotografiím blízkých předmětů nechybí přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Menší nevýhoda ovšem spočívá v tom, že hlavní fotoaparát ostří nejblíž zhruba 10 centimetrů od fotografovaného objektu, tudíž není možné dát telefon úplně blízko např. ke květině. Zde přijde na řadu širokoúhlý fotoaparát nebo funkce Makrozaostření, která svým detailním přiblížením bere dech, i když jsou snímky tmavší.

Také portrétní režim je hodně povedený. I když změní scénu oproti automatickému režimu, tak to většinou zvládne opravdu skvěle. Správně pozná focený objekt v popředí, detailně ho ořízne a přirozeně rozostří pozadí. Bohužel funguje jen pro 1,5× až 3× přiblížení.

Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv

Širokoúhlé snímky jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když těm z hlavního se kvalitou nevyrovnají. Bohužel trpí nepěkným zbarvením, které se ještě více projevu k okrajům snímku. Jedná se o takový modrozelený nádech, kvůli kterému jsou snímky v dané cenové kategorii podprůměrné. Sice se někdy barevní vychýlení neprojeví, ale na to nelze spoléhat.

Snímky z teleobjektivů jsou velmi dobré. Mají slušnou ostrost i detaily. Dynamický rozsah je pěkný a šum na přijatelné úrovni. Chválím za přidání i rychlého přepínače pro 2× hybridního přiblížení, což je prakticky jen výřez z hlavního fotoaparátu.

Dále pak na řadu přichází AI a vy můžete digitálně zoomovat až do 30× přiblížení. Ano, konkurenční smartphony jsou klidně až ke 120× zoomu, takže zde Google trochu ztrácí. Ale celkově při 30× přiblížení jsou snímky použitelné, čitelné a víceméně jsou srovnatelné s konkurencí.

Focení v noci a noční režim

V nastavení je ve výchozím stavu zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při slabém osvětlení. Tuto volbu jsem pro určité scény vypnul, abych porovnal rozdíly mezi automatickým a nočním režimem. Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízkou úroveň šumu a dobré detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem kvalitních snímků.

Noční režim produkuje výrazně ostřejší snímky, které jsou navíc často více prosvětlené a mají více detailů. Tento režim hojně využijete u „širokáče“. U některých scén mě fascinovalo, kolik světla dokáže fotočip do snímku dostat.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Také teleobjektiv noční režim zachraňuje a přidává mu potřebnou ostrost v detailech. Noční režim vylepšuje i barvy, což oceníte zejména u širokoúhlého fotoaparátu. Celkově stabilizuje světelné zdroje, odstraňuje veškerý šum a snímky doostří. Za mě je to hodně povedené.

Video až v „8K“ i podpora HDR

Pixel 9 Pro XL zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za vteřinu. No, teda pokud v Googlu berou rozlišení 4 032 × 2 268 pixelů jako 7 680 × 4 320 pixelů. Jak je vidět, je to spíše marketingový tah a nejedná se o 8K rozlišení. Smartphone těchto záběrů dosáhne pomocí funkce Vylepšení videa. Zajímavé je, že pokud video natočíte, tak se vám v galerii, i při exportu do PC, navíc k tomuto videu zobrazí ještě kopie ve Full HD.

Hlavní video v „8K“ nemá při otevření v PC skoro žádné barvy a je mdlé, zatímco duplikát s nižším rozlišením je krásně barevný. Google tedy ve Fotkách tyto dva soubory spojuje, aby vám poskytnul výsledné video. Myslím si, že stejně většina uživatelů toto nevyužije, takže tu ani tato funkce nemusela být. Jinak lze toto rozlišení aplikovat na hlavní fotoaparát a na teleobjektiv.

Více oceníte natáčení 4K videa při 60 fps, které podporují všechny snímače a dokonce mezi nimi můžete přepínat během záznamu. Nechybí ani kvalitní stabilizace obrazu, který díky Vylepšení videa může být ještě účinnější. Natáčet lze i 10bitová HDR videa ve 30 snímcích za vteřinu s maximálním rozlišením 4K, respektive až v 60 snímcích při zapnuté funkci Vylepšení videa.

Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím výborně, přesto na největší konkurenci nestačí. Pochvalu zaslouží stabilizace, ostření, dynamický rozsah a zvuk. Vše je krásně plynulé, čisté a detailní. Nicméně příliš se mi nelíbilo podání barev a saturace. Za dobrého světla si velice dobře vedou i teleobjektivy se „širokáčem“, nicméně s ubývajícím světlem jde obecně kvalita dolů. Také u videa má širokoúhlý snímač trochu jiné podání barev a nepovedlo se ani přepínání na teleobjektiv, které doprovází záseky

Závěrečné hodnocení

Cenovou politiku tentokrát Google nasadil hodně odvážnou. A tím bych chtěl začít. Sice můžu psát o všech plusech, kterých je opravdu hodně, ale spotřebitel stejně bude koukat hlavně na cenu a konkurenci. Bohužel čipset je svým výkonem hodně podprůměrný. Sice zvládne většinu úkonů hravě, ale cenově stejné smartphony jsou v mnoha ohledech rychlejší. Nákup výkonnějšího telefonu je určitě investicí do budoucna, kdy lze s velkou pravděpodobností očekávat ještě větší důraz na výkon.

I když ostatní výbava je špičková, právě nižší cenovka by dala tomuto smartphonu jistou výhodu. Takhle bohužel řada zájemců sáhne po top modelech jiných značek, které toho nabízejí více a jejich výrobci jsou na našem trhu lépe zaběhnutí. Za stejnou cenu se prodává i největší konkurent Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Xiaomi 14 Ultra. Ti mají silnější čipsety, více softwarových vychytávek a disponují v jistých ohledech pokročilejšími fotoaparáty.

Oplatí se upgrade z předchozího modelu? Z mého pohledu ne. Umělá inteligence byla ve velké míře i u Pixelu 8 Pro, výkon je víceméně stejný a další výbava jakbysmet. Kromě jiného designu, lehce lepšího displeje, rychlejší čtečky otisků prstů a nepatrně lepších fotoaparátů, zde není nic, kvůli čemu byste měli přejít na novější model. Menší Pixel 9 Pro ale může být pro řadu zájemců lákavější, a to díky stejné výbavě, ale menšímu displeji. Zakoupíte ho také za příznivější cenu 27 990 Kč, i když i to je poměrně dost.

Pixel 9 Pro XL 9.1 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 8.3/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 9.5/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady prémiová design, kvalitní zpracování

kvalita fotografií a videa

čistý Android se 7letou podporou

displej s vysokým rozlišením a svítivostí

rychlá čtečka otisků prstů

voděodolnost IP68

stereo reproduktory

skvělý displej s vysokým jasem Zápory slabý čipset

vyšší cena

v základní verzi jen 128 GB

displej neumí vynutit 120Hz frekvenci

výrazně vystupující fotomodul

teploměr je spíše do počtu

slot pouze pro jednu fyzickou nanoSIM Koupit Pixel 9 Pro XL