Xiaomi 14 Ultra recenze: hrdina s nadpřirozenými fotografickými schopnostmi

Xiaomi 14 Ultra má nakročeno k titulu nejlepšího fotomobilu roku

Má výrazný design, špičkovou výbavu doplněnou čtveřicí 50Mpx fotoaparátů

Nechybí voděodolnost, bezdrátové nabíjení, velká baterie či speciální příslušenství

V Česku se prodává v 512GB verzi za cenu 34 990 Kč

Společnost Xiaomi před měsícem na tiskové konferenci v Barceloně, kde nechyběla ani naše redakce, oznámila globální dostupnost smartphonů modelové řady Xiaomi 14. Ta sice byla poprvé odhalena již loni v říjnu v Číně, ovšem minulý měsíc jsme se dočkali i globální premiéry nekompromisního modelu Xiaomi 14 Ultra.

Čínský gigant rozhodně nechce oproti konkurentům zůstat pozadu, proto top model nabízí tu nejlepší hardwarovou výbavu, prémiový design, čtyři 50Mpx fotoaparáty, voděodolnost, bezdrátové nabíjení, kvalitní displej s vysokým jasem a mnoho dalšího. Nezůstalo se pouze u hardwaru – operačním systémem je Android 14 s uživatelskou nadstavbou HyperOS, který nabízí mnoho funkcí.

Xiaomi 14 Ultra na českém trhu zakoupíte za 34 999 Kč včetně DPH. Je cena vzhledem k výbavě adekvátní? Dokáže se fotoaparát rovnat s nejlepšími smartphony na trhu? A jak působí novinka na vlastní kůži? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. Nachází se v něm krom samotného telefonu (displej má od výroby aplikovanou ochrannou fólii, za což moc chválím) i metr dlouhý tlustší kabel s koncovkami USB-C pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky, průhledný plastový kryt a 90W nabíjecí adaptér.

Za adaptér v balení velice chválím – rozmohl se nám tady totiž takový nešvar, že někteří výrobci už jej do balení nedávají. Nicméně nemá takový výkon jako u minulých generací, ale o tom až za chvíli.

Elegán s gigantickým fotomodulem

Design není příliš originální, protože Xiaomi zrecyklovalo loňský vlajkový model 13 Ultra. Nicméně musím říct, že to není vůbec na škodu. Xiaomi 14 Ultra je prémiové a elegantní zařízení. Zpracování je špičkové a použité materiály velice atraktivní. Na českém trhu jsou dostupné dvě barevné varianty – bílá a černá.

Masivní rám je vyrobený z hliníku a záda pokrývá umělá kůže. Bohužel u nás zatím není dostupný model s titanovým tělem. Bílá verze je velice elegantní a decentní. Nicméně jsem zvědavý, jak dlouho zůstane sněhově bílá – moje modré džíny by ji asi brzy změnily k nepoznání. Už první dny jsem si všímal, jak se na zádech zachytávají drobné částice z kapsy, které z hrubšího povrchu nejdou snadno pryč.

Telefon se díky povrchu zad příjemně drží a neklouže. Celkové rozměry činí 161,4 × 75,3 × 9,2 mm, takže nejde o žádného drobečka. Do kapsy se ještě vleze, ale není to nic příjemného s ním chodit. Navíc displej dokáže ovládnout jen velká ruka. Hmotnost 220 gramů mi ale nepřijde nijak zlá. Dokonce bych takovému velkému zařízení přisuzoval i větší hmotnost. Ta lehkost působí až zvláštně.

Jedná část, která je těžší, je obří vystouplý modul fotoaparátu. Při držení se tedy telefon lehce převažuje a je také nutné počítat s tím, že o modul budete neustále zavazet prsty. Navíc při položení na stůl je opravdu hodně nakloněný, ale nehoupe se. Na bocích se neukrývá nic překvapivého. Snad jen stereo reproduktory. Ty hrají famózně a i svým basovým a prostorovým projevem patří k nejlepším na trhu smartphonů. Jinak zde nechybí odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.

Zamlžený objektiv

I když je celý telefon vyroben s patřičným detailem a velkou precizností, fotomodul mi u mnou testovaného kusu připravil jedno nepříjemné překvapení. Konkrétně šlo o zamlžení čočky hlavního fotoaparátu z vnitřní strany. Naštěstí se mi to stalo pouze během jediného dne, pak už se situace neopakovala.

Při změně teploty (po vystoupení z auta, zahřátí v kapse a následném vyndání do teploty okolo 5 stupňů Celsia) se čočka zamlžila a dobrých 15 minut jsem kvůli tomu nebyl schopný fotit skrze hlavní fotoaparát. Tento jev se mi během daného dne stal ještě zhruba třikrát, nicméně nyní už je několik dní klid.

Snažil jsem se přijít na to, čím by to mohlo být způsobené. Jako jeden z důvodů mě napadlo uvolnění kapaliny z lepidla uvnitř fotomodulu, která při rosném bodě mohla začít kondenzovat, což následně vyústilo v zamlžení objektivu. Pátral jsem ještě dále a našel několik diskuzí na Redditu, kde zákazníci tento problém popisovali i u modelů Xiaomi 13T a Xiaomi 14. Většinou šlo ale o záležitost, která se projevila pouze jednou a pak už nikoliv, nicméně několik zákazníků se telefon raději rozhodlo reklamovat. Některé zdroje hovoří o tom, že se v tomto případě nemusí jednat o chybu Xiaomi, ale že je na vině výrobní proces fotočipu od Sony, které snímače čínskému gigantovi dodává.

Pokud se někomu z vás objektiv fotoaparátu také zamlžil, budeme rádi, když nám dáte vědět do diskuze a případně doplníte, zda se problém opakoval.

Velký displej v vysokým jasem

Xiaomi 14 Ultra disponuje již typickou úhlopříčkou 6,73 palce a poměrem stran 20:9. Nabízí jemné rozlišení WQHD+ (1 440 × 3 200 pixelů), což poskytuje vysokou jemnost 522 pixelů na palec. Jedná se o 12bitový LTPO AMOLED panel, jenž má výrazně zakulacené rohy a nepatrně zaoblené delší strany. Potěší že jej kryje odolné sklo Xiaomi Shield Glass. Vlastní sklo má prý být až 10× odolnější vůči pádům než konkurenční Gorilla Glass Victus.

Maximální jas zobrazovače činí 1 000 nitů, nicméně krátkodobě až 3 000 nitů, čímž převyšuje i Galaxy S24 Ultra. Je tak perfektně čitelný i na přímém slunci, i pozorovací úhly jsou prvotřídní. Tady skutečně nemám, co bych zobrazovači vytkl. Nabízí syté barvy (lze vybírat z několika režimů: např. P3, sRGB apod.) a podporuje HDR10+ i Dolby Vision.

Samozřejmostí je obnovovací frekvence až 120 Hz (minimální je 1 Hz), kterou lze současně aktivovat i pro WQHD+ rozlišení – ať už přímo nebo dynamicky. Poté budou animace prostředí o poznání plynulejší a obraz bude vyladěn do nejmenšího detailu, avšak na úkor celkové výdrže baterie. Dotyková plocha snímá prsty působivou rychlostí 480 Hz. Navíc se zde nově nachází adaptivní barevný přepínač, který jemně dolaďuje teplotu barev tak, aby odpovídala okolnímu světlu, podobně jako True Tone od Applu.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Optická čtečka otisků prstů se stejně jako u starších modelů nachází v displeji. Na můj vkus je její pozice o něco níže, než byste čekali, ale není to nic, na co byste si po pár hodinách používání nedokázali zvyknout. Rychlost rozpoznání je ale blesková a chválím i za přesnost. Používat můžete i odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný jako například Face ID u iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Špičková hardwarová výbava a výborné chlazení

Xiaomi 14 Ultra pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1× 3,3GHz Cortex-X4, 3× 3,2GHz Cortex-A720, 2× 3,0GHz Cortex-A720 a 2× 2,3GHz Cortex-A520), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Asistuje mu grafický akcelerátor Adreno 750 a 16 GB operační paměti (LPDDR5X 8533Mbps). Interní úložiště typu UFS 4.0 má konečných 512 GB – slot pro paměťové karty schází. Minimálně u nás se jiná konfigurace neprodává.

Hardwarové parametry Xiaomi 14 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 75,3 × 9,2 mm, hmotnost: 224,4/229,5 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,73", LTPO AMOLED, rozlišení: 2K, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C (3.2 Gen 2)

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (verze 10) telefon získal necelých 2 100 000 bodů, což jej řadí na první místo mezi nejvýkonnější smartphony na trhu. Během téměř dvoutýdenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Xiaomi navíc k hlavnímu procesoru přidalo vlastní koprocesor Surge T1, který slouží k lepšímu příjmu signálu – mobilní v určitých situacích zlepší až o 37 procent, Wi-Fi a Bluetooth o 16 procent.

Jak je to se zahříváním?

Pro stabilní náročné hraní chladí čipset dvoukanálový systém IceLoop s výparníkovou komorou. Chladící kapalina v jedné větvi ochlazuje procesor a ve druhé samotný fotoaparát. Jen při velkém zatížení se stává, že se smartphone zahřeje, ale na stále snesitelnou teplotu. Po většinu času není vůbec horký. Během benchmarku 3D Mark Wildlife Extreme Stress se zadní strana zahřála na 44 stupňů, což je podobná hodnota, jakou jsme naměřili u Galaxy S24 Ultra či Honoru Magic 6 Pro. Při testu zahřívání během pětiminutového záznamu 4K videa při 60 fps se záda zahřála na 37 stupňů.

I přesto, že má smartphone 120Hz displej a vysoké rozlišení, na něm běžely všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule. Bez problémů rozjedete veškeré herní tituly z Obchodu Google Play. Doplním že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, GPS, Wi-Fi ve standardu 7, nejnovější Bluetooth 5.4 a NFC.

Nabíjení a výdrž

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je v tomto segmentu běžný standard. Jak asi tušíte, výdrž 14 Ultra bude průměrná. Nicméně dle vlastních zkušeností musím říct, že překonává konkurenční smartphony, které mají stejně velké baterie. A i když budete využívat 120Hz frekvenci, nejvyšší rozlišení, Always On a další žrouty energie, většinou zvládnete celý pracovní den.

Když spokojíte s Full HD rozlišením displeje, necháte vypnutý Always On, zaručeně se dostanete v průměru na výdrž okolo dne a půl. Jestli se budete šetřit v úkonech, které vybíjejí baterii nejvíc, je možné, že se dostanete i na dvoudenní výdrž.

K rychlému dobytí slouží 90W adaptér, který to z nuly na sto zvládne již za 33 minut, což je úchvatné. Nicméně model Xiaomi 12 Pro měl 120W nabíjení, takže zde můžeme vidět, že se buď šetřilo, nebo se zjistilo, že 90W výkon je stále dost rychlý a šetrnější k akumulátoru. Osobně toto rozhodnutí chválím – 90 W je stále zcela dostačujících a velmi svižných.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 12 minut 20 minut 33 minut

Nabíjet můžete i bezdrátově, což je skvělá zpráva. A podržte se – lze to výkonem až neskutečných 80 W, avšak pouze se speciální bezdrátovou nabíječkou od Xiaomi, která se naštěstí prodává i na českém trhu. Ti uživatelé, kteří využili předobjednávek, ji k telefonu společně s fotografickou sadou dostali zcela zdarma.

Tady všichni uživatelé iPhonů, ale i jiných značek můžou jenom tiše závidět. Baterie se v takovém případě nabije již za 46 minut – ano, bezdrátové nabíjení je v závěru nabíjení pomalejší, protože dochází k většímu zahřívání. Doplním, že nechybí ani 10W reverzní nabíjení k poskytování energie ostatním zařízením.

Android 14 s HyperOS

V telefonu najdeme nejnovější operační systém Android 14, který je doplněn uživatelskou nadstavbou HyperOS, která nahradila dřívější MIUI. Na první pohled ale vše vypadá tak nějak stejně. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí se na první pohled jeví jako přehledné, nicméně v řadě nabídek je znát čínský původ a pokud půjdete hlouběji do systému či nabídek v nastavení, setkáte se s celou řadou nelogicky umístěných položek. Podrobněji se o tom rozepsal kolega Michal Maňák ve své recenzi Xiaomi 14.

Využít můžete ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkci Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých záležitostí). Přes postranní lištu lze otevírat plovoucí okna aplikací.

Můžete si nechat změřit i srdeční tep skrze čtečku otisků prstů, byť s diskutabilní přesností. Xiaomi vybavilo telefon i vlastními nástroji Mi Video, Mi Prohlížeč, Mi Ovladač atd. Dále po prvním spuštění najdete v menu aplikace Netflix, Amazon Shopping, TikTok, Facebook a Spotify, které lze naštěstí odinstalovat.

4 × 50 megapixelů s puncem značky Leica

Největším lákadlem modelů Ultra od Xiaomi jsou tradičně fotoaparáty, na kterých výrobce rozhodně nešetřil. V obřím kruhovém modulu se nachází tato silná sestava:

50Mpx hlavní s velkým 1″ senzorem Sony LYT-900, stabilizací Hyper OIS a proměnlivou clonou f/1.63–f/4.0

50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122°, clonou f/1.8 a podporou makro režimu s ostřením již od 5 cm

50Mpx s 3,2× optickým přiblížením, ostřením již od 10 cm, optickou stabilizací a světelností f/1.8

50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.5

Hlavní senzor je opravdu hodně velký, což se projevuje především za horších světelných podmínek, kdy dokáže pojmout více světla. I při focení během dne dne vás potěší výraznějším bokeh efektem a množstvím detailů. Zbylá trojice je vybavena čipem o rozměru 1/2.51″. Doplním, že přední selfie kamera disponuje 32Mpx rozlišením a clonou f/2.0, avšak kvalita je ve srovnání s konkurencí spíše průměrná a ze zcela nepochopitelného důvodu zde chybí autofocus.

Systémová aplikace pro fotografování a natáčení nabízí obrovské množství funkcí. Hodně se mi líbilo dávkové snímání, kdy si nastavíte výsledný počet snímků a jaký interval mezi nimi bude. Poté se spustí časomíra a telefon vás začne fotografovat – velice užitečné, když vás s přítelkyní nemá kdo vyfotit a chcete na jedno kliknutí více snímků. Podrobněji si vybrané režimy představíme v dalším samostatném článku, který pro vás chystáme.

Fotografická sada a další funkce

Dále nechybí AI vylepšení, režim Super Macro, sledování a ostření na objekt, noční režim, Pro mód, který umí focení do RAW, umí ukládat nastavení a zvládá mimo jiné zobrazit i pře-/pod-exponovaná místa. Také se můžete těšit na portrétní režim, panorama, fotografování na plných 50 Mpx, dlouho expozici, Superměsíc nebo focení dokumentů.

Stejně jako u loňského modelu je možné k telefonu dokoupit speciální fotografické příslušenství v podobě gripu pro lepší uchycení, který má v sobě integrovanou 1500mAh baterii a hardwarovou spoušť fotoaparátu. K dispozici jsou i filtry, které lze našroubovat na kruhový modul fotoaparátu. Tato fotografická sada se u nás prodává za 4 999 Kč.

Leica filtry

Na výběr máte mezi dvěma hlavními styly fotografií – Leica Vibrant nebo Leica Authentic. U portrétu vybíráte mezi vzhledem Master Portrait a Leica Portrait. To jen na úvod k ladění barevných profilů německou značkou Leica. Je moc fajn, že se Xiaomi, respektive Sony coby výrobci fotočipu, povedlo dostat do mobilu proměnlivou clonu. Díky tomu ji lze na hlavním objektivu libovolně měnit od f/1.63 až po f/4.0, kdy pořídíte ostřejší snímky a navíc si povšimněte, že dokáže vytvářet hezké paprsky světla – nejvíce vidět u sluníčka a světel v noci. Pokročilejší uživatelé si v tomto případě opravdu přijdou na své.

Pokud se rozhodnete dát více prostoru umělé inteligenci, vězte, že zde ruku k dílu přikládá i neurální jednotka Xiaomi AISP, která má být vůbec první modelovou výpočetní AI platformou pro fotografování. AI vylepšuje i noční snímky a digitální zoom. Díky čtyřem velkým modelům FusionLM, ToneLM, ColorLM a PortraitLM (LM = language model) má být schopná jemně ladit výsledky, především při velkých úrovních přiblížení.

Focení ve dne

Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače excelentní, detailní a ostré. Není na nich patrná žádná známka šumu a vynikající je i dynamický rozsah. Pěkně to demonstrují fotografie zachycené v budově za horších světelných podmínek – při zvětšení snímků mě výsledky až překvapily. Telefon perfektně volí barvy a oceníte rychlé ostření i krásný bokeh, za což nese zásluhu velký senzor.

Fotografovat můžete i v plném 50Mpx rozlišení. Uložení takového snímku díky použitému čipsetu netrvá o moc déle. Výhoda tkví v mnohem větším detailu a možnosti přiblížení například pro oříznutí, ale fotografie jako taková naopak nedosahuje kvalit snímku pořízeném v automatickém režimu a má vyšší šum.

Fotografiím blízkých předmětů nechybí přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Menší nevýhoda ovšem spočívá v tom, že hlavní fotoaparát ostří nejblíž zhruba 10 centimetrů od fotografovaného objektu, tudíž není možné dát telefon úplně blízko např. ke květině. Zde přijde na řadu širokoúhlý fotoaparát nebo funkce Super Macro, která svým detailním přiblížením bere dech.

Také portrétní režim je hodně povedený. I když změní scénu oproti automatickému režimu, tak to většinou zvládne opravdu skvěle. Správně pozná focený objekt v popředí, detailně ho ořízne a přirozeně rozostří pozadí.

Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektivy

Širokoúhlé snímky (0,5×, úhel 122°) jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když těm z hlavního se kvalitou nevyrovnají. Ale chválím za korekci při okrajích snímku, díky níž nejsou až tolik zkreslené a neostré. Celkově jsou širokoúhlé fotografie nadprůměrné, i když mají oproti hlavnímu fotoaparátu lehce odlišné podání barev – více do tepla.

Snímky z teleobjektivů jsou taktéž velmi dobré. Mají slušnou ostrost i detaily. Dynamický rozsah je slušný a šum na přijatelné úrovni. Chválím za přidání i 2× hybridního přiblížení. Jinak je rozpětí 3,2× a 5× velice dobré a není tolik skokové.

Dále pak na řadu přichází AI a vy můžete digitálně zoomovat až do 120× přiblížení. Ovšem snímky jsou použitelné tak do toho 30×, pak sice stále rozpoznáte objekty, ale detaily se ztrácí.

Focení v noci a noční režim

V nastavení je ve výchozím stavu zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při slabém osvětlení. Tuto volbu jsem pro určité scény vypnul, abych porovnal rozdíly mezi automatickým a nočním režimem. Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízkou úroveň šumu a dobré detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem nadprůměrně kvalitních snímků.

Zásluhu na tom má z velké části velký snímač optická stabilizace obrazu. Noční režim produkuje výrazně ostřejší snímky, které jsou navíc více prosvětlené a mají více detailů. Tento režim hojně využijete u „širokáče“. U některých scén mě fascinovalo, kolik světla dokáže fotočip do snímku dostat.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Prvotřídním fotografickým schopnostem se budu věnovat ještě v samostatném článku, protože nabízí opravdu hodně funkcí a navíc je vidět, že svou kvalitou patří na špičku mezi fotomobily. V dohledné době pro vás chystáme fotoduel, ve kterém porovnáme možnosti fotoaparátů Xiaomi 14 Ultra a Samsungu Galaxy S24 Ultra.

Záznam až v 8K i podpora Dolby Vision

Xiaomi 14 Ultra zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za vteřinu. Toto rozlišení podporuje všechny fotoaparáty, což je úctyhodné. U záznamu videa nechybí ani stabilizace obrazu. Ta funguje nejúčinněji při 30 snímcích za sekundu. Dostupná je i lepší a pokročilejší stabilizace obrazu, která je ovšem dostupná pouze ve Full HD při 30 fps.

Pro záznam ve 4K při 60 fps lze použít libovolný snímač a dokážete mezi nimi můžete přepínat i během záznamu, za což chválím. Natáčet lze i super zpomalená videa se snímkováním až 1 920 fps v HD rozlišení i ve Full HD. Navíc můžete natáčet 4K video až ve 120 fps.

Výchozí kodek h.264 můžete přenastavit na h.265. Nechybí automatické sledovávání a ostření na pohybující se objekt, nahrávání s vypnutým displejem, možnost poslouchat záznam zvuku do připojených drátových sluchátek, telepromter nebo Super Macro. Video lze natáčet i s vyšším dynamickým rozsahem HDR, které ale není dostupné pro 60 fps. Další volbou je záznam v Dolby Vision formátu, které není dostupné pouze v 720p a 8K rozlišení. Na YouTube jsme zkoušeli nahrávat i ukázky v 8K rozlišení, ale platforma nám výsledek vždy po zpracování převedla do 4K rozlišení.

Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím jako naprosto špičkovou. Je zde krásně vidět, jak čínská konkurence po letech v této disciplíně dokázala dohnat iPhone (a v některých scénách ho i překonat). Pochvalu zaslouží i stabilizace, ostření, dynamický rozsah a zvuk. Vše je krásně plynulé, čisté a detailní. Za dobrého světla si velice dobře vedou i teleobjektivy se „širkoáčem“, nicméně s ubývajícím světlem jde kvalita dolu. I tak můžu říct, že se novinka řadí mezi nejlépe natáčející smartphony.

Závěrečné hodnocení

Cenovou politiku tentokrát Xiaomi nasadilo hodně odvážnou. Pokud bych měl vybrat největší zápor telefonu, byla by to právě cena. I když výbava je víc než špičková, právě nižší cenovka byla u předchozích generací určitou konkurenční výhodou. Na našem trhu se prodává varianta s masivními 16 GB RAM a 512GB úložištěm, za kterou zaplatíte 34 990 Kč včetně DPH. Za podobnou cenu se prodává i největší konkurent Samsung Galaxy S24 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra je smartphone, na kterém se chyby hledají opravdu těžko. Záporné body bych udělil snad jen za zbytečně zmatené umístění některých nabídek v HyperOS a občasnou nekonzistentnost prostředí, ne úplně ideální ergonomii i vyvážení. A pak také za vyšší cenu, která může řadu případných zájemců odradit. Příliš dobře na mě nepůsobilo ani zamlžování objektivu fotoaparátu. I když se s největší pravděpodobností jedná o chybu postihující malý počet kusů, která by postupem času měla zmizet, pro zákazníka, který si koupí telefon v hodnotě 35 tisíc korun, to rozhodně nebude úplně příjemné přivítání.

Jinak se ale jedná o velmi kvalitní smartphone, který má elegantní a pevné hliníkové tělo doplněné o umělou kůži. Také nechybí voděodolnost IP68. Plusové body dávám i velkému displeji v vysokým jasem a skvělými zobrazovacími vlastnostmi. Nesmím zapomenout ani na rychlou čtečku otisků prstů, hlasité stereo reproduktory a velmi vysoký výkon.

Velkou zbraní je nepochybně čtveřice 50Mpx snímačů, která dokáže vykouzlit kvalitní fotografie v každé situaci. Hlavní fotoaparát má velký čip a proměnlivou clonu, díky čemuž dostanete ještě ostřejší a detailnější snímky, ale také prosvětlenější s nízkým šumem za hrošího světla. Líbí se mi praktické rozložení na 2× hybridní, 3,2× a 5× optické přiblížení. Video je taktéž na vysoké úrovni a líbí se mi řada funkcí, které konkurenci schází. Celkově se jedná o perfektní zařízení v každém směru. Pokud hledáte to nejlepší a nevadí vám si připlatit, Xiaomi 14 Ultra vás nezklame.

