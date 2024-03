Recenze Honor Magic 6 Pro: všechna sláva polní tráva

Magic 6 Pro je letošní vlajkovou lodí Honoru

I když se jedná o povedený smartphone, výrobce se nevyhnul několika přešlapům

Nyní je v akci za 25 990 Kč, standardní cena je o 5 000 Kč vyšší

Honor zkraje letošního roku aspiruje na nejsnaživějšího výrobce ze všech. Jeho nový vlajkový model Magic 6 Pro má neobyčejně nabušenou výbavu: převratnou baterii, zajímavý teleobjektiv, famózní displej a navrch nestojí ani 30 tisíc korun. Vskutku, snaha se Honoru uznat musí. Novinka vypadá na první pohled jako bezchybný stroj. Není to ale jen zdání, které snadno zklame?

Čínský výrobce se poslední roky – vlastně od rozdělení a následného návratu na evropské trhy – profiluje jako extrémně prémiová značka produkující ty nejlepší smartphony s adekvátně postavenou cenou. Ne vždy mu to ale vychází. Vzpomeňte třeba na skládačku Magic V2, která se začala v lednu prodávat za 50 tisíc korun, ale dnes ji koupíte s cenou o 10 tisíc korun nižší.

Pozlátko vysokých cen zdá se nefunguje u všech výrobců. Proto Honor sáhl po jiném fíglu. Na Magic 6 Pro umístil cenovku 30 990 Kč, do poloviny března je však k mání za zvýhodněnou cenu 25 990 Kč. To je objektivně velmi zajímavá sleva. Doplním ještě, že můžete vybírat z matné černé verze, anebo zelené s povrchem z umělé kůže.

Obsah balení

Prodejní balení nové vlajkovky Honor je útlé a malé přesně tak, jak moderní trendy (a eurounijní regulace) přikazují. To znamená, že v balení se nachází pouze telefon samotný, metrový USB-C kabel, předpisová literatura a sponka na vyjmutí Dual SIM slotu. Strohé, minimalistické, ale zároveň něco, co v roce 2024 prostě musí stačit. Byť absence nabíječky je překážka větší, než byste očekávali. O tom ale až za chvíli.

Klasika, nebo zelená „pouťová“ elegance

Již jsem předeslal, že mobil je na trhu v černé skleněné variantě a v zelené verzi s povrchem z veganské kůže. Jsem vlastně rád, že jsme pro potřeby testování obdrželi zrovna tuto variant. Její design je totiž značně komplexnější. Uznejte sami: černá je prostě černá, matné sklo na zádech a metalické lesklé prvky po stranách a kolem fotoaparátu.

Toto provedení dobře poslouží tradičním, konzervativním zákazníkům. Pastelově zelená má úplně jinou energii. Na pohled působí mnohem jemnějším, křehčím (v tom nejlepším mínění) dojmem, skoro bych se nebál označit zelenou verzi za vhodnější pro ženy.

Umělohmotný povrch veganské kůže je celkem příjemný na omak, je jemný s lehce texturovaným povrchem, aby připomínal skutečnou kůži. Nicméně jako celek působí zelené zpracování podstatně levnějším dojmem než černý kolega. Moc tomu nepomáhá ani opulentní fotomodul se zlatým okružím. Myslím si, že přívlastek „pouťová“ či „kolotočářská“ elegance zde více méně odpovídá.

A je to vlastně škoda, že kombinace povrchu zad, lesklých prvků a masivního modulu se alespoň u mne nesetkává s pochopením. To protože mobil je jinak vyroben takřka perfektně, hliníkové tělo je rezistentní vůči pokusům o ohnutí, navíc výrobce se ohání i certifikací IP68 (odolnost proti prachu a vodě při ponoření až do 1,5 metru na 30 minut).

Rozložení prvků po stranách telefonu je upřímně tradiční. Dole najdete USB-C port, Dual SIM slot a také reproduktor. Nahoře je pak další reproduktor pro stereo zvuk a infraport. Vlevo nic a vpravo klasická kolébka pro regulaci hlasitosti, pod ní hned zamykací čudlík. Nahoře a dole jsou pak rozesety mikrofony a plastové anténní předěly.

Displej: hvězda do kapsy

Obrazovka Magic 6 Pro je dost možná tím nejzajímavějším, co telefon nabízí. Skoro by se dalo říct, že co prvek, to unikát – a když ne ve skutečnosti, tak alespoň na papíře. Honor letos znovu vsadil na zobrazovač od čínské společnosti Visionox. Její displeje platí za ty nejkvalitnější, rozhodně kvalitnější než třeba BOE, navíc jsou často po právu porovnávány se Samsungem.

Zde konkrétně máme 6,8″ LTPO OLED panel s vysokým rozlišením 1 280 × 2 800 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a famózní svítivostí až 5 000 nitů. Tedy takto – tuto hodnotu dokáže telefon pouze v režimu HDR při sledování videa, při běžném používání na ostrém slunci si budete muset vystačit s 1 600 nity. I to správně napovídá, že venkovní použití nepředstavuje pro tento displej žádnou překážku.

Z ergonomického hlediska je panel docela velký, ale to už tak nějak očekáváte, když kupujete vlajkový top-model. Velmi unikátní je však zahnuté sklo Jurhino, které je dole a nahoře jen mírně zaoblené, po stranách pak představuje klasické 2,5D zahnutí. Ovládání je díky tomu pohodlné, o tom žádná. Odolnost při pádu z 1,5metrové výšky jsem nezkoušel a to samé bych doporučil i vám.

Poslední pikantnost se ukrývá nahoře. Honor nabízí protáhlý „pilulkový“ průstřel široký 1,5 centimetru. V něm se kromě přední kamerky nachází ToF senzor, díky kterému Honor podporuje pokročilé 3D snímání obličeje. Biometrické zabezpečení pomocí přední kamery je nesrovnatelně lepší než u konkurence. A navíc má výřez označovaný jako Magic Capsule speciální funkci widgetů, o kterých bude řeč později.

Snapdragon 8 Gen 3 dodává to nejlepší

Honor vsadil na to nejlepší, nic jiného mu také nezbylo. Xiaomi, OnePlus i Samsung se vydaly cestou Snapdragonu 8 Gen 3, Honor musel následovat. Tato čipová sada americké značky Qualcomm pracuje s 8jádrovým procesorem a 4nm architekturou od TSMC.

Hardwarové parametry Honor Magic 6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, hmotnost: 229 g (koženková záda), 225 g (skleněná záda), zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", LTPO OLED, rozlišení: FHD+, 1280 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3", laserový AF, PDAF, OIS, druhý: 180 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 1/1.49", PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 22mm, AF, 4K video Kompletní specifikace

Aby nezůstalo jen u toho: nejmodernější Snapdragon je zde v klasickém složení s jedním výkonným jádrem Cortex X4 a úspornějšími jádry Cortex A720 a A520. O grafiku se stará Adreno 750. Co do paměti je k mání jediná konfigurace 12/512 GB. Operační systém ubírá zhruba 24 GB a dalších 7 GB ukusuje virtuální rozšíření RAM, které je ve výchozím stavu aktivní a nejde vypnout.

Výkonu pro každodenní využívání je přehršel, těžko dokážete elementární agendou (sociální sítě, chatování, e-maily, focení) telefon nějak potrápit, ani na teplotě to nedá znát. Bezproblémově se chová i v případě, že si na něm budete chtít zahrát některou z novějších her, jako je Genshin Impact nebo Fortnite. Na nejvyšší grafické nastavení při plynulosti 50–60 fps „v suchém triku“.

Problém se však objevuje z hlediska hrubého výkonu. Podobně jako u OnePlus 12 je výkon v benchmarcích spíše zklamáním: 1 679 010 bodů v AnTuTu, v 3DMark Wild Life Extreme přinejlepším 5 183 bodů a Geekbench v6 1 311 bodů Single a 4 661 bodů Multi-Core.

Zástupce toho nejlepšího od MediaTeku – Vivo X100 Pro – nabízí podstatně lepší hodnoty. Věřte ale, že v případě porovnání Dimensity vs. Snapdragon jde o čísla do benchmarkových tabulek, nic víc. Především nic, co byste jako uživatel byli schopní poznat při běžném používání.

Kromě již zmíněného nabízí testovaný přístroj ukázkovou konektivitu: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i 7, USB-C 3.2 (zároveň i DisplayPort 1.2), NFC pro bezkontaktní placení v obchodě a také infraport, který poslouží pro ovládání domácí elektroniky (televize, přehrávač, klimatizace a podobně).

Revoluční baterie i nevyužitý potenciál

Některé prvky výbavy se zdají být tzv. hotové. Máte pocit, že u nich nelze přinést žádné zásadní vylepšení, jen dílčí změny. A pak přijde Honor a tak obyčejnou věc, jako je baterie, posune na nový rozměr. Model Magic 5 Pro prodávaný v Číně dostal již před rokem zbrusu nový typ křemíkovo-uhlíkové baterie.

Tato velmi moderní technologie má až o 12,8 % vyšší energetickou výtěžnost – se stejnou velikostí jako postarší Li-Ion a Li-Pol akumulátory tak dokáže nabídnout lepší reálnou výdrž. Kromě toho nabízí také o dost lepší odolnost proti vnějším vlivům, jako je teplo nebo extrémní chlad.

Honor Magic 6 Pro se chlubí 5600mAh baterií tohoto typu, navíc s proprietárním čipem Power Enhanced Chip Honor E1. Výdrž je skutečně znatelně vyšší než u konkurence (například Vivo X100 Pro či OnePlus 12), ale zase asi nepředstavujte úplnou revoluci. Spíš si všimnete, že u dílčích úkonů (hraní her, sledování filmů, testování benchmarků) je více či méně náročnější telefon vybít.

Každopádně palec nahoru za technologické inovace. Trochu slabší je to ale s nabíjením. K dispozici je 80 wattů při nabíjení kabelem a 66 wattů pro bezdrátové nabíjení (nechybí ani reverzní nabíjení, drátem i bez). Háček je v tom, že velká část uživatelů se na tuto hodnotu nemá šanci dostat.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 20 minut 38 minut 61 minut

Adaptér s 80W výkonem v balení nedostanete. Žádný telefon Honor v minulosti takovým výkonem nevládl, takže podobný adaptér nemůžete ani mít doma v šuplíku. A teď přijde legrace: nemůžete si jej dokonce ani koupit, Honor žádnou takovou nabíječku neprodává. V nabídce je pouze 100W adaptér za 900 korun, ten má ovšem kabel USB-A / USB-C. Jaký význam ale potom má USB-C kabel přibalený k telefonu?

Hezky, čínsky, polovičatě provedeno, chtělo by se říct. Ač nerad, musím uznat, že přesně tyto iracionality podkopávají Honoru autoritu. Právě nepříjemný kiks, obskurní přístup k příslušenství, totiž buduje velkou propast mezi výrobci západního střihu, kteří by si něco takového zkrátka nedovolili, a mezi naleštěnou Čínou.

Aktuální Android, jen s příchutí Číny

Pojďme se od hardwaru na moment přesunout k softwaru. Vlajkovka disponuje nejnovějším Androidem 14 s únorovou bezpečnostní záplatou (slíbeny jsou 4 velké updaty Androidu). V popředí systému je pak nadstavba MagicOS 8.0. Výrazná, typicky čínská nadstavba, svou masivností připomíná třeba MIUI – respektive HyperOS – od Xiaomi.

Kromě klasických funkcí vycházejících z Androidu 14, jako je například přizpůsobení zamykací obrazovky, má Honor ve výbavě i celou řadu vlastních vychytávek. O Magic Capsule už řeč byla, výřez podporuje některé widgety, jako je minutka, nahrávání obrazovky, anebo zobrazí příchozí hovor. Inspirace u Dynamic Island na iPhonech je myslím více než jasná.

Pak je tu také rozhraní Magic Ring, respektive Honor Connect. Díky tomuto propojení značkových zařízení Honor můžete jednoduše sdílet obrazovku, aktivovat na jiném zařízení svůj hotspot, anebo sdílet soubory, obrázky a podobně.

A pak pochopitelně umělá inteligence. Během představení v Barceloně Honor demonstroval i generativní funkce AI. Ty zatím evropské telefony neobohatí, k dispozici jsou pouze AI návrhy aplikací, kopírování textu z obrázků a pak Magic Portal.

Honor u této vychytávky uvádí, že umožňuje přístup k informacím v různých aplikacích v jednom kroku na základě přetažení. Text z internetu či sociálních sítí tak můžete jedním přetažením umístit třeba do poznámek, anebo do e-mailu. Zajímavá funkce, ale reálné využití v praxi jsem neobjevil. Text můžete pořád jednoduše zkopírovat a pak jej vložit kamkoliv – ne jen tam, kam si umělá inteligence v telefonu usmyslí.

Bloatware, tedy nepotřebné a nechtěné aplikace třetích stran, zde v malé míře najdete. S prvním zapnutím se do mobilu nainstaluje také Netflix, Facebook, Booking, ale i TikTok, Trip.com a kancelářský balíček WPS Office. K dispozici je i celá sada nativních aplikací a vlastní Honor obchod s aplikacemi.

Fotoaparát a záznam videa

Kvalitní fotoaparát je alfou a omegou každého moderního high-end telefonu. Už na první pohled je patrné, že Honor si dal s fotovýbavou velkou práci. Místy mám ale oprávněný pocit, že se snaží tlačit hlavně enormní čísla a monstrózní rozlišení, než aby se zamyslel skutečně nad tím, co zákazníci chtějí.

V opulentním fotomodulu na zádech se nachází trio fotoaparátů. Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx potěší optickou stabilizací a pohyblivou clonou f/1.4–2.0. Honor tuto kameru označuje jako Falcon H9000, v překladu „sokol“. Půjde ale nejspíš pouze o interní označení, neboť dle dostupných informací jde o senzor vyráběný společností OmniVision.

Přestože snímky v plném rozlišení 50,3 Mpx telefon samozřejmě podporuje, častěji budete fotit v komprimovaném rozlišení 12,5 Mpx. I tak ale snímky mají vynikající kvalitu, dostatečnou ostrost, barevnou věrnost a k pixelizaci či slévání textur dochází jen minimálně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Chcete-li docílit vyšší univerzality fotoaparátu, sáhněte po periskopickém teleobjektivu. Ten nabízí 2,5× bezztrátové přiblížení, podporuje ale až 100× digitální zoom. Z hlediska přibližování je skutečně velmi všestranný, za zmínku stojí i kvalitní 5× či 10× zoom.

Ten je prováděn pochopitelně klasickým softwarovým trikem s výřezem z velkého snímku. Teleobjektiv totiž nabízí vysoké rozlišení 201 Mpx (Honor nepochopitelně inzeruje rozlišení „180 Mpx“) a všechny možné vzdálenosti, kromě 2,5× optického přiblížení, si vyřízne dle potřeby. Tento přibližovací fotosnímač se tak geniální hodí pro mé veleoblíbené portrétní snímky.

Tak trochu černou ovcí je pak širokoúhlý fotoaparát, který tvoří 48,7Mpx snímky, popřípadě při casual focení s umírněným rozlišením 12,2 Mpx. Jeho kvalita zaostává za konkurencí, má problémy se stabilním vyostřením scény i při dobrém osvětlení, v šeru nebo ve tmě je pak takřka nepoužitelný. Navíc oproti dvěma již zmíněným fotosnímačům zde absentuje OIS, takže stačí jen mikropohyb a snímek je v tu ránu jedna velká mazanice.

Příjemným překvapením je pak selfie kamerka. Opět platí, že můžete pořizovat selfíčka v plném rozlišení (49,5 Mpx), anebo se spokojit se zkomprimovanou verzí (rozlišení 12,4 Mpx). Tak či onak z čelního foťáku lezou sympatické snímky, dobře prokreslené a s profesionálně vypadajícím bokeh efektem.

Video: vlajkovka bez 8K

Je to trochu s podivem, ale Honor Magic 6 Pro nepodporuje 8K video. Faktem je, že nejde o žádný standard roku 2024, televize s tímto rozlišením stále stojí přinejlepším vyšší desítky tisíc korun. Hračičkové ale u tohoto telefonu nebudou mít možnost pořizovat takto ostré záběry, což je oproti Xiaomi nebo Samsungu ryzí nevýhoda.

Jinak je ale video režimu velmi slušný výběr. Full HD i 4K, 30 nebo 60 fps. Jen pozor, při 4K 60 fps chybí silná optická stabilizace. Využít můžete také Super noční režim, který pracuje při libovolném rozlišení ve 24 fps. Režim Film zase umožní rozšířit poměr stran na 21:9 a nabídne celou řádku sympatických filtrů.

Závěrečné hodnocení

Nalijme si čistého vína – Honor se po svém návratu do Evropy profiluje jako výrobce, jenž co nejlépe zaplní díru, kterou po sobě na trhu s chytrými telefony zanechal Huawei. A vlastně proč ne, dávalo by to nejlepší smysl, Honor s Huawei dlouho sdílel DNA a obě firmy mají vynikající cit pro některé přelomové technologie.

Avšak Honor prostřednictvím své aktuální vlajky Magic 6 Pro působí, jako kdyby až moc rychle dospěl; jako testosteronem překypující středoškolák, který chce být ve všem nejlepší. Jeho výbava je papírově špičková, dost možná nejlepší, co jsme za dlouhou dobu měli možnost vidět. Ale když se řekne A, musí být dodáno také B. Pomůžu si příslovím: není všechno zlato, co se třpytí.

Po softwarové stránce stále není ideální, slibovaná umělá inteligence se zatím jeví pouze jako buzzword, širokoúhlý fotoaparát je na úrovni řádově levnější konkurence a nesmíme opomenout ani komplikaci s nedostupnou nabíječkou s maximálním dobíjecím výkonem.

Nakonec cena, kterou výrobce avizuje jako „akční“, je vlastně mnohem adekvátnější než jeho oficiálně stanovená maloobchodní cena. Magic 6 Pro, ač je to velmi povedený smartphone, totiž patří spíše do té skupiny vlajkových lodí těsně pod vrcholem, jako třeba OnePlus 12 či Vivo X100 Pro.

Honor Magic 6 Pro 9 Design a zpracování 7.5/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 9.8/10

















Fotografie a video 8.7/10

















Výdrž baterie 9.6/10

















Klady displej je opravdu hodně pěkný

kvalitní zpracování a krytí IP68

nová technologie baterie – výborná výdrž

velmi povedený hlavní fotoaparát i teleobjektiv

vysoký výkon a dostatek paměti

3D čtečka obličeje Zápory nezajímavé inovace v MagicOS

nelogický přístup k nabíjecímu příslušenství

širokoúhlý fotoaparát je zklamání

definitivně vyšší cena Koupit Honor Magic 6 Pro