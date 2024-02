Recenze OnePlus 12: skoro to nejlepší za skoro dobrou cenu

Nový model značky OnePlus je tady

OnePlus 12 láká na vysoký výkon a osobitý design

Cena 512GB verze konkuruje vlajce od Viva, zastavila se na 26 990 Kč

V dubnu to bude přesně 10 let, co se na trh podíval první telefon značky OnePlus. Od té doby se udála spousta věcí a OnePlus se nenávratně změnil. Vlastník značky, čínské Oppo, se odtrhlo od pojetí klasických levných, ale výkonných „zabijáků vlajkových lodí“ a nastavilo kormidlo vývoje na kvalitní přístroje se skoro-vlajkovou cenou.

Není divu, že se tak proměnila i cílová skupina a OnePlus nyní je více méně jiná značka. U příležitosti nedávného vstupu horké novinky na český trh jsme si vzali na paškál OnePlus 12, zatím nejnovější vlajkový model výrobce, který se snaží upoutat pozornost. Rozhodně se mu to daří, ne vždy ale ve zcela pozitivním pojetí.

Smartphone se u nás v Česku prodává od 23 990 Kč včetně DPH za variantu 12/256 GB. My jsme měli pro účely testování k dispozici vyšší paměťovou variantu 16/512 GB, která je zároveň dostupná i v nápadité zelené variantě. Ta je k mání za 26 990 Kč, opět včetně daně. Je tak mírně pod radarem klasických vlajkových lodí. Navíc stojí stejně jako Vivo X100 Pro, což ještě sehraje svou roli.

Obsah balení

OnePlus se tradičně prodává v opulentním výrazném červeném balení. Krabička standardních rozměrů obsahuje telefon samotný, návod a příručku pro začátečníky, samolepky OnePlus, 100W nabíjecí adaptér a červený nabíjecí kabel. Zamrzí absence pouzdra a také fakt, že kabel je USB-A / USB-C. V minulosti OnePlus už dodával ke svým telefonům čistě USB-C kabely.

Design – zelená je dobrá

Nemá smysl moc chodit kolem horké kaše – OnePlus 12 rozhodně zaujme svým designem. Černá varianta je podstatně nudnější, ovšem námi testovaná zelená skutečně vyčnívá. Telefon je vyroben z hliníkového monolitu s lesklými stranami, na zádech má matné sklo a výrazný kruhový fotomodul, který jakoby vystupuje z kovové strany.

Tento designový koncept výrobce poprvé použil u modelu OnePlus 10 Pro a není velkým tajemstvím, že se inspiroval u fotomodulu série Samsung Galaxy S21. Úplně stejné kruhové zpracování modulu bylo navíc k vidění už vloni u OnePlus 11. Velmi sympatickým ozvláštněním je letos vzor zadní strany, který připomíná zelený mramor

Konstrukce mobilu je velice pevná, bezproblémově odolává pokusům o ohnutí. Potěší i stupeň krytí IP65, který zaručuje jistou odolnost proti prachu a proti stříkající vodě. Pozor, pod hladinu byste mobil neměli potápět, na to se certifikace nevztahuje.

Horní a dolní stranu má telefon zarovnanou, takže na ní zvládne bez větších problémů stát. Dole najdete USB-C, dualní slot na Nano SIM kartu a také ústí reproduktoru. Další průřez, díky kterému vzniká stereo efekt, najdete nahoře. Sekunduje tam infraportu a jednomu z mnoha mikrofonů po těle.

Napravo je dobře dostupná kolébka pro regulaci hlasitosti a hned pod ní vypínací tlačítko. Na protilehlé straně – jak jsme zvyklí – hardwarový přepínač tichého režimu. Vzhledem k tomu, že Apple od tohoto prvku ustoupil, je OnePlus posledním výrobcem s touto unikátní vychytávkou. A má za to malé, bezvýznamné plus.

Displej potěší ve dne i v noci

Přestože design je třeba vnímat maximálně subjektivně, OnePlus 12 je opravdu krásný telefon, kterého si rozhodně všimnete, když už nic jiného. A to je velmi důležité navenek. Nicméně pro vás jako pro uživatele je ještě o chlup důležitější displej.

Nový OnePlus disponuje o chlup větším zobrazovačem než jeho předchůdce. Obrazovka s úhlopříčkou 6,82″ je po stranách zahnutá a nahoře vyříznutá do titěrného 4milimetrového průstřelu.

OnePlus jako již tradičně využívá displejové panely čínského výrobce BOE. Konkrétně zde máme zřejmě to nejlepší, co BOE aktuálně má v portfoliu: LTPO AMOLED s 2K+ rozlišením (1 440 × 3 168 pixelů) a úchvatnou svítivostí až 4 500 nitů. Díky tomu se výborně osvědčí i za slunečného dne, kdy bývá čitelnost běžných displejů horší.

Celkový dojem z displeje je výborný, rozlišení velmi vysoké a odpovídá tomu i jemnost obrazovky 510 pixelů na palec. Navíc nechybí HDR10+, Dolby Vision a pochopitelně i zvýšená obnovovací frekvence. Můžete přepnout na vyšší (120 Hz), základní (60 Hz), anebo nechat rozhodnout chytré mechanismy v systému.

Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů. Ta si pamatuje až 5 prstů a funguje vcelku rychle a spolehlivě. Co mě překvapilo, nemá problém přečíst váš otisk prstu v gumových rukavicích. To sice trochu nabourává důvěru v bezpečí, které čtečka zajišťuje, nicméně pořád se jedná o jistější biometrický prvek, než třeba 2D skener obličeje. Avšak i ten zde najdete.

Výkon a výbava

Jak vidno na displeji, OnePlus se vydává cestou zvučných jmen ve výbavě a našlapaných specifikací. Tím pádem coby hlavní výkonná jednotka nemůže být nic jiného než čipová sada Snapdragon 8 Gen 3 od amerického Qualcommu.

Čipset se 4nm architekturou disponuje osmijádrovým procesorem s velmi zajímavým rozložením jader: jedno ultra výkonné jádro Cortex X4 (3,3 GHz), dále tři velmi výkonná jádra Cortex A720 (3,2 GHz), 2 mírně podtaktovaná jádra Cortex A720 (3 GHz) a nakonec duo úsporných jader Cortex A520 (2,3 GHz).

Hardwarové parametry OnePlus 12 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16/24 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB

Rozměry: 163,3 × 75,8 × 9,2 mm, hmotnost: 220 g, zvýšená odolnost: IP65

Displej, konektivita a baterie 6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3168 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1/1.4", 1.12µm, PDAF, OIS, druhý: 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 70mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 21mm, 1/3.14", 0.7µm, 4K video, auto-HDR Cena: 17 490 Kč

Celou sestavu doplňuje 5G modem od Qualcommu a grafická jednotka Adreno 750. Paměť RAM s kapacitou 16 GB můžete virtuálně rozšířit o 4, 8 nebo 12 GB. Paměťovou kartu do telefonu nemáte jak vsunout, spolehnout se budete muset na výchozí kapacitu. Systém ukusuje 21 GB, další 3 GB si vezmou potřebná systémová data a mezipaměť.

Přestože Snapdragon 8 Gen 3 působí u nového OnePlus telefonu ambiciózně – a v praxi je výkon skutečně znát – výsledky z oblíbených benchmarkových aplikací jsou trochu zklamáním. V AnTuTu v10 stačil výkon pouze na 1 841 421 bodů, v Geekbench v6 na 944 bodů Single-Core a 4 745 bodů Multi-Core. Třeba již dnes jednou zmíněné Vivo X100 Pro má v obou benchmarcích výrazně vyšší hodnoty.

Kromě již zmíněného nabízí testovaný přístroj ukázkovou konektivitu: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i 7, USB-C 3.2, NFC pro bezkontaktní placení v obchodě a také infraport, který poslouží pro ovládání domácí elektroniky (televize, přehrávač, klimatizace a podobně).

Android 14 a OxygenOS

OnePlus 12 běží na systému Android 14 s lednovou bezpečnostní záplatou, výrobce dlouhodobě slibuje 2–3 roky softwarových aktualizací, tento slib se však může lišit v závislosti na regionu. Zmíněnou verzi Androidu překrývá grafická nadstavba OxygenOS, v době testování ve verzi 14.

Tato nadstavba je i z pohledu běžného zákazníka velmi masivní, Android mění k obrazu svému opravdu hodně. Ne sice tak moc jako třeba MIUI, respektive HyperOS, ale snese srovnání s FuntouchOS, ColorOS nebo vlastně i s MagicOS od Honoru.

Z oblíbených funkcí v Androidu 14 je k dispozici takřka všechno, až na rozšířenou možnost kustomizace zamykací obrazovky. Jinak zde nechybí možnost upravit takřka cokoliv, od písma, ikon, tapet, až po animaci čtečky otisků prstů na zamčeném displeji.

OnePlus ukrývá v nastavení také položku „speciální funkce“, kde ukrývá nějaké ty vlastní extrabuřty. Umožňuje například rozdělit obrazovku na horní a dolní polovinu, spustit plovoucí okno, anebo vytahovat aplikace z chytrého bočního panelu. Za zmínku stojí i zjednodušený režim pro seniory nebo prostředí Zen Space, které vám pomáhá se soustředěním tím, že omezí jakékoliv notifikace.

A pak je tu jedna opravdu drobnost, která ale dokáže potěšit. OnePlus, podobně jako několik dalších výrobců, implementoval systém chytrých widgetů v horní liště, cosi jako dynamický ostrov u iPhonu. Funguje to u časovače nebo nahrávání obrazovky a jde o detail, který ale dokáže vykouzlit úsměv na tváři.

Výdrž a nabíjení

Novinka od OnePlus je již několikátým telefonem, který přichází s nadprůměrně velkým akumulátorem s kapacitou 5 400 mAh. Konkrétně se jedná o lithium-polymerovou baterii rozdělenou na dva zhruba stejně velké kusy, aby se předešlo přehřívání a rychlé degradaci.

Výdrž je srovnatelná s Vivem X100 Pro, tedy opravdu velmi slušná. Několikrát během testování se mi stalo, že jsem telefon během dne nijak extra neždímal a vydržel do večeře s 50 %. Pokud se mezi vámi nachází náruživí hráči, OnePlus 12 vydrží zhruba 6–7 hodin nepřetržitého hraní. Záleží však na podmínkách a výběru hry.

Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 15 minut 23 minut 28 minut

Nabíjení probíhá přes přibalený 100W adaptérem a k dispozici je i až 50W nabíjení pomocí licencované nabíječky Qi. Ach ano, těch podobností s Vivem X100 Pro je vícero. Proces dobíjení kabelem zabere necelou půlhodinku, kupodivu nejpomalejší je ale na začátku. Jakmile dosáhne 30 %, rychlost se rapidně zvýší. Nabíjení na odpovídající 50W bezdrátové podložce zabere 60 minut.

Fotoaparát: a jakej byl Hasselblad?!

Telefony OnePlus se již čtvrtou generaci chlubí spoluprací se švédskými mistry Hasselblad. Firma má pracovat na čočkách ke všem třem fotoaparátům, které má model OnePlus 12 na zádech. A o jaké snímače jde? Hlavní 50,3Mpx Sony LYT 808 s 23mm ohniskem, širokoúhlý 48Mpx Sony IMX 581 se 114° úhlem záběru a nakonec 64,2Mpx teleobjektiv OmniVision OV64B s 3× optickým zoomem.

Hlavní fotoaparát a teleobjektiv jsou opticky stabilizované a je to poznat, širokoúhlý nikoliv a i to je bohužel až moc okaté; zvláštně když si uvědomíte, že se má starat o makro snímky. Pojďme to vzít ale trochu ze široka – u fotoaparátu je totiž zdaleka nejvíce vidět rozdíl mezi high-end modely OnePlus a Vivo.

Primární zadní kameru mají oba telefony stejnou a i když každý nabízí trochu odlišnou technologii, jiný čipset a jiného zasmluvněného partnera (Vivo spolupracuje s Zeiss), kvalit je patrná s každým snímkem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

I zde byly mou oblíbenou disciplínou portrétní fotografie, protože ty umí OnePlus minimálně stejně dobře jako Vivo. Tak trochu jim ale chybí univerzálnost způsobená upraveným teleobjektivem. Snímač OV64B u testovaného telefonu totiž umí 3× přiblížení bez ztráty kvality (tzv. optické) a až 120× digitální.

To druhé využijete maximálně pro šmírování sousedů nebo pro focení měsíce, nicméně 3× zoom se vám bude hodit, třeba právě pro zmíněné portréty. Fotoaplikace ale občas funguje velmi zmatečně, ztřeštěně se snaží rozpoznat scénu a přepíná objektivy podle sebe. Kolikrát si tak myslíte, že fotíte s 3× optickým přiblížením pomocí periskopického objektivu, místo toho jde ale o umělý zoom hlavního snímače.

Foto-software je zde skutečně nezvládnutý, namísto aby svou „chytrostí“ uživateli pomáhal, akorát ho zlobí. Výsledné fotografie podle toho mnohdy vypadají. Na druhou stranu, tento teleobjektiv není moc schopný fotit v noci, takže jakmile padne tma, aplikace vám začne automaticky všude cpát 3× přiblížení hlavního fotoaparátu. Bohužel, od něčeho, co na sebe bere logo Hasselblad, jsem čekal víc.

Smutnou ukázkou nekvality je i širokoúhlá kamera. Ta ještě jakžtakž odvádí dobrý výkon během dne, za dobrého přirozeného osvětlení. V interiéru, nebo snad dokonce v noci, stoupá šum, barvy blednou a dochází ke slévání textur. Ale co hlavně – chybí stabilizace, čili vyfotit opravdu ostrý snímek se pro vás stane prakticky nesplnitelným úkolem.

Selfie kamera a video

Výhodu oproti své nejsilnější konkurenci má OnePlus u selfie kamerky. 32Mpx snímač jménem IMX615 je velmi univerzální, nabízí solidní úhel záběru 90° a co hlavně, nebojí se ani 4K videa při 30 fps. Díky tomu prominete snad i to, že mu chybí optická stabilizace.

Pokud jde o video, nabízí OnePlus coby vlajkový model jen základ. Záběry ve 4K i Full HD (v obou případech je k dispozici 30 i 60 fps) nijak zvlášť nevynikají a kvalitou obrazu odkazují spíše k cenovce kolem 20 tisíc korun. Podporuje však i 8K video při 24 fps, nicméně ani s touto snímkovací frekvencí není záznam úplně plynulý.

Závěrečné hodnocení

Jakým telefonem je vlastně OnePlus 12? Nemá cenu si stýskat po „zabijácích vlajkových lodí“, tohle je pravá nefalšovaná vlajková loď s adekvátní cenovkou. Má nádherný displej, vysoký výkon, velkou baterii i rychlé nabíjení. Navíc má osobitý design, který má potenciál zaujmout snad každého. Na druhou stranu – nelze tu očekávat nic, co jste tolik zbožňovali u OnePlus 9, OnePlus 8 a starších modelů.

Co mu v našich očích láme vaz? Vlastně dvě věci. Fotoaparát, ze kterého se podařilo vykřesat jen absolutní minimum, přestože ambice byly vysoké. A pak konkurence v podobě Vivo X100 Pro, jenž má každý jeden prvek o chloupek lepší, nebo to alespoň v celkovém součtu dává větší smysl. A zrovna fotoaparát má Vivo násobně lepší, tady OnePlus šlápl vedle a tristně nevyužil situace.

Klady krásný design a kvalitní zpracování

velký displej s vysokou svítivostí

výdrž a rychlé nabíjení

softwarové vychytávky OxygenOS

povedený hlavní foťák a selfie kamerka Zápory práce s výkonem by mohla být lepší

nejistá softwarová podpora

chybí pouzdro v balení

teleobjektiv si dělá, co chce

