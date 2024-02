HyperOS podrobně: tohle je 6 funkcí, které musíte znát

HyperOS je nový systém v telefonech Xiaomi, Redmi a Poco

V Česku jej můžete stáhnout na celou řadu telefonů

Jaké jsou nejzajímavější funkce z této aktualizace, které byste měli znát?

Xiaomi vloni na podzim vstoupilo do nové éry. Svou grafickou nadstavbu MIUI, která si se značkou odkroutila 14 let, nahradila zbrusu novým systémem, který se jmenuje HyperOS. Po premiéře v Číně se HyperOS pomalu ale jistě dostává do Evropy a tudíž i na telefony, které jsou v prodeji v České republice.

Výrobce chce tímto krokem symbolizovat to, jak pracuje s portfoliem svých produktů. Jednotný systém HyperOS totiž bude pohánět nejen telefony a tablety, ale i nositelné příslušenství, produkty spadající do chytré domácnosti, popřípadě i chytrá elektrická vozidla. Pojďme se tedy na nový systém HyperOS podívat pod lupou a rozebrat si nejlepší nové funkce.

Nastavení zamykací obrazovky

Tuto novinku Xiaomi převzalo spolu s dalšími výrobci z čisté verze Androidu 14, který ji zase pro změnu okoukal od iOS 16. Tak jako tak, Xiaomi přináší rozhodně jedno z těch nejvíce propracovaných grafických nastavení zamykací obrazovky, jaké jsme zatím u Androidu viděli.

Můžete si zvolit ze tří přednastavených šablon: klasické zobrazení s časem a informacemi v horní polovině a jednoduchou tapetou, anebo kosočtvercové rozhraní s unikátními tapetami i vyobrazením času, popřípadě magazín, kde designéři popustili uzdu fantazii na plno.

Centrum ovládání

Novinky konečně přišly i do vysunovacího ovládacího centra. Xiaomi je v tomto ohledu průkopník, protože jeho podobu horní stahovací lišty už přebralo několik dalších výrobců. Co je ale v centru ovládání nového s příchodem HyperOS?

Celý design stahovací lišty je čistší, jednotliví zástupci už nemají své rušivé popisky a také jsou více interaktivní. Některé (jako třeba Wi-Fi nebo přehrávač) můžete rozkliknout a rychle otevřít kontextové menu – například vybrat Wi-Fi síť k připojení, anebo změnit výstup pro přehrávání hudby.

Gesta v aplikaci Fotoaparát

Jak bývá zvykem, fotoaparát je jedním z nejdůležitějších prvků mobilních telefonů a také fotoaplikace si zaslouží náležitou pozornost. Xiaomi v nové aktualizaci HyperOS fotoaplikaci věnovalo patřičnou péči. V první řadě je aplikace o dost přehlednější, parádní je i po stránce stability.

A kromě toho nabízí zcela nové gesty, díky kterému můžete jednoduše otevřít rozšířené nastavení fotoaparátu jen pomocí svajpnutí prstu. Mezi jednotlivými fotorežimy se přesouváte svajpováním do stran, pohybem prstu k sobě (odshora dolů) vysunete kontextovou nabídku, kde můžete nastavovat časovač, poměr stran, blesk a další funkce. Xiaomi pak přidalo tuto funkci i do MIUI 14.

Umělá inteligence

A u fotoaparátu ještě na chvíli zůstaneme. HyperOS totiž nabízí některé funkce spojené s umělou inteligencí a to kupříkladu v aplikaci galerie. U pořízeného snímku můžete provést několik úprav právě s využitím umělé inteligence.

Můžete například vymazat některé objekty z fotografie, upravit styl bokeh efektu, přidat na snímek nálepky či grafický rámeček, anebo upravit celkové světlo pomocí umělého nastavení počasí. Snímek tím pádem může vypadat, jako by byl vyfocen ve dne, i když byl pořízen v noci, a naopak.

Notifikace v novém stylu

HyperOS trochu jinak pracuje s horní lištou kolem kruhového průstřelu, a trochu to připomíná funkci dynamického ostrova u konkurenčních zařízení. Pokud zapnete režim nerušit, aktivujete tichý režim, přepnete výdrž do úsporného režimu, anebo připojíte nabíječku, dostanete animaci v horní části obrazovky, kterou telefony Xiaomi dosud nedisponovaly.

Úspora místa

Nespornou výhodou HyperOS oproti jeho předchůdci je, že v úložišti telefonu zabírá o něco méně volného místa. Zatímco u MIUI 14 obvykle systém zabírá kolem 12 GB a nezbytné systémové soubory dalších 12 GB, HyperOS si vystačí jen s 8–9 GB.

Jaké telefony dostanou HyperOS?

Xiaomi v Česku oficiálně HyperOS nabízí, jen ne u všech telefonů. Dle oficiálního komunitního fóra aktuálně mají na HyperOS nárok tyto telefony, postupně pak mají přibývat další:

Xiaomi 13 a 13 Pro

Xiaomi 13T a 13T Pro

Xiaomi 12 a 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T a 12T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 4G i 5G

Redmi Note 12S

Poco X6 Pro

Poco X5 Pro

Poco X5

Poco F5 a F5 Pro