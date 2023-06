V tomhle je Apple nepřekonatelný! iOS 16 běží na 81 % iPhonů

Aktuální verze iOS běží na 81 procentech telefonů, iPadOS se pyšní 71 procenty

U přístrojů z posledních čtyřech let jsou čísla ještě o poznání lepší

Android 13 naproti tomu běží jen na 12 procentech zařízení

Mít v chytrém telefonu aktuální operační systém s sebou nese celou řadu výhod. Kromě těch zjevných, jako jsou nejnovější vychytávky a funkce, to jsou také bezpečnostní záplaty, které pomáhají chránit naše telefony. Nezanedbatelnou výhodou je také pomalejší morální zastarávání, díky čemuž nemusíte tak často kupovat nové zařízení a zároveň jej v případě potřeby můžete prodat za mnohem vyšší cenu než neaktuální konkurenční smartphone.

Majitelé iPhonů s aktualizacemi systému neotálejí

Asi není potřeba dodávat, že co se týče aktualizací, je Apple nekorunovaným králem. Zatímco ve chvíli, kdy Google vydá novou verzi Androidu, dostane se ihned prakticky jen na jeho vlastní zařízení (kterých není na trhu mnoho), v případě Applu mohou aktualizovat úplně všichni majitelé kompatibilních smartphonů prakticky okamžitě. Nejen díky této politice jsou uživatelé Applu věrní, který z toho těží nejen při prodeji samotného hardwaru a příslušenství, ale také určitou dávkou jistoty, že příští telefon bude opět ten s nakousnutým jablkem ve znaku.

Čísla hovoří sama za sebe. Současná verze iOS 16, která spatřila světlo světa v loňském září, běží na 81 procentech všech iPhonů, což je úctyhodný počin. Pokud vzorek omezíme jen na iPhony vydané v posledních čtyřech letech, číslo vzroste na neuvěřitelných 90 procent. Třináct procent všech iPhonů poté běží na starší verzi iOS 15, což rovněž můžeme označit za velmi dobrý výsledek. V případě tabletů je situace obdobná: iPadOS 16 běží na 71 procentech zařízení, 20 procent uživatelů má poté nainstalovanou verzi s číslem 15. U tabletů vydaných v posledních čtyřech letech je situace o chlup lepší, když na 76 procentech běží iPadOS 16 a na 18 procentech je to iPadOS 15. Zbývající procenta jsou vyhrazena pro nižší verze.

Aktuální verze Androidu s číslem 13 může jen tiše sedět v koutě a závidět. Podle aktuálních čísel totiž funguje pouze na 12 procentech všech zařízení a to i přes to, že má měsíc k dobru oproti poslední verzi iOS. Vzhledem k roztříštěnosti systému a celé řadě nadstaveb od výrobců se patrně nedočkáme chvíle, kdy by se Android mohl v tomto ohledu alespoň vzdáleně rovnat iOS.