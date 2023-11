Xiaomi představilo svůj první elektromobil! Pohání jej systém HyperOS

Novinka má jít do výroby ještě na konci letošního roku

V nabídce bude varianta s pohonem zadní nápravy i „čtyřkolka“ s výkonem 663 koní

Nebudou chybět moderní technologie, jako je lidar nebo systém HyperOS

Ačkoliv na oficiální odhalení sedanu Xiaomi SU7 si budeme muset ještě počkat, první obrázky už zveřejnil čínský vládní regulátor. Kromě snímků ale máme k dispozici také různé technické informace a detaily. Na úvod je nutno zmínit, že výrobcem vozu bude fakticky společnosti Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC), která zajišťuje výrobu pro mnoho dalších automobilek.

Na první pohled je zřejmé, že SU7 bude typově konkurovat vozům, jako je Tesla Model S, což vzhledem k popularitě dlouhých sedanů v Číně, není velkým překvapením. Celková délka vozidla je bez tří centimetrů pět metrů a rozvor dělá přesné tři metry. K dispozici bude varianta s 19″ i 20″ koly.

Co se týče motoru, počítá se s single-motor verzí s pohonem zadní nápravy, výkonem 295 koní a hmotností 1 979 kg. V nabídce bude ale také varianta s pohonem všech kol osazená dvěma motory o celkovém výkonu 663 koní a hmotnosti 2 204 kg. Navýšení hmotnosti je markantní, nemůže za něj jen druhý motor ale nejspíše také větší baterie. Bohužel neznáme konkrétní kapacity baterií pro jednotlivé verze. Víme ale, že levnější varianta bude osazena LFP (lithium-železo-fosfát) bateriemi a prémiovější verze nabídne NMC články.

Autonomní schopnosti i systém HyperOS

Z obrázků je zřejmé, že některé varianty budou mít nad předním oknem malou „bouli“, pod kterou je ukrytý lidar. Ten by měl nabídnout některé speciální asistenty a autonomní schopnosti. Zatím ale přesné detaily neznáme. Měli bychom však mít na výběr ze tří variant výbavy vozu: SU7, SU7 Pro a SU7 Max. V nabídce pak najdeme také speciální verzi s označením Founders Edition. Maximální rychlost dosahuje 210 km/h u nižší verze a 265 km/h. Vůz je vybaven vlastním systémem HyperOS.

Výroba by měla začít ještě do konce roku 2023 a první kusy mají být k dispozici už na začátku roku příštího. Je ale samozřejmě s otazníkem, jak rychle to čínské výrobní závody zvládnou. Zatím také nevíme, jestli se novinka dostane i mimo Čínu nebo snad dokonce i do Evropy.