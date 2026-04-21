Oppo Find X9 Ultra recenze: poklekněte, král přichází

- Oppo Find X9 Ultra je telefon aspirující na post nejlepšího smartphonu roku 2026
- Nabízí zcela nekompromisní výbavu na všech frontách včetně fotoaparátů
- Navíc umožňuje rozšíření o externí telekonvertor, který ocení zejména pokročilí fotografové
- Česká cena novinky je v rámci předprodeje 35 490 Kč (512GB varianta)
Oppo Find X9 Ultra je vrcholným modelem v rámci nové řady Find X9, se kterou se tento čínský výrobce vrací i na český trh, a dost možná nejen nejlepším fotomobilem, ale i nejlepším telefonem, který si teď můžete koupit. Kromě základního provedení Find X9 a modelu Pro (recenze) jsme se vůbec poprvé dočkali také vrcholné specifikace, která patří dlouhodobě mezi mobilní smetánku a vyniká hlavně co se fotoaparátu týče.
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.3/10
Kvalita fotografií a videa10.0/10
Výdrž baterie9.8/10
Klady
- unikátní design, odolnost
- zcela bezkonkurenční fotoaparát
- kvalita záznamu videa
- fantastický displej
- nekompromisní výkon & výdrž baterie
- podpora pro telekonvertor
Zápory
- ColorOS 16 obsahuje bloatware
- zahřívání ve vysoké zátěži
- balení bez nabíječky
- vyšší hmotnost
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Čínský výrobce v této oblasti již dlouho spolupracuje se společností Hasselblad a každoročně má se svými vlajkovými modely ty nejvyšší ambice. Letos tomu není jinak a milovníci mobilního fotografování mají dalšího kandidáta na post svého dalšího telefonu.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Česká cena Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra je českém trhudostupný pouze v paměťové konfiguraci 12/512 GB, za kterou si výrobce standardně naúčtuje 41 990 Kč. V rámci předprodejů nicméně bude telefon nabízen o 6 tisíc korun levněji, tedy za atraktivních 35 490 Kč. Oproti německému trhu tak Oppo vsadilo na agresivní strategii – namísto hodnotných darů v podobě tabletu či hodinek se bude českým zákazníkům podbízet „nízkou“ cenou.
Ušetřit můžete i při nákupu přídavného telekonvertoru, který nabízí až 13× optické přiblížení (ekvivalentní ohnisková vzdálenost 300 mm), lze ale jít až na 60× zoom. V běžném prodeji bude tento telekonvertor stát 14 990 Kč, ovšem předprodejní cena (při objednání společně s telefonem) je o 5 tisíc korun nižší – 9 990 Kč. Společně s telefonem tak zaplatíte dohromady 45 980 Kč, což je výrazně méně než u konkurenčního Vivo X300 Ultra s přídavným fotokitem.
K telefonu navíc zdarma získáte tříměsíční předplatné služby Google AI Pro . Tento balíček zahrnuje rozšířený přístup k novým a výkonným funkcím v aplikaci Google Gemini a 5TB cloudového uložiště. Se zahájením prodeje se v České republice počítá 15. května.
Obsah balení
Oppo přestalo dávat do balení svých telefonů nabíjecí adaptér již dávno a platí to i pro nejvyšší model. Dostanete pouze nabíjecí kabel, který je zakončen starším konektorem USB-A. Asi si říkáte, že oboustranné USB-C by bylo lepší, ale použití USB-A tady má svůj důvod. V rámci Power Delivery standardu pro USB-C je možné využívat maximální výkon 66 W, nicméně skrze vlastní řešení s využitím USB-A je Oppo schopné dodat až 100W nabíjecí výkon. Pokud se rozhodnete dobíjet vlastním USB-C adaptérem, je nutné počítat s tím, že se dostanete na max. 66 W.
Nějaký kryt, byť klidně i ten nejvíc obyčejný, v balení schází, ale zase dostanete USB-C na USB-A adaptér do samotného telefonu. To kdybyste k němu chtěli připojit například nějaké externí úložiště. Součástí balení je také špendlík na otevření SIM slotu a nezbytná literatura.
Design je špička, zpracování nezaostává
Oppo Find X9 Ultra je navržen podle tradičního „ultra“ receptu současné doby, což znamená obří kruhový fotomodul zabírající skoro polovinu zad, plochý rámeček a plochý displej. Na první pohled se tato novinka podobá Vivu X300 Ultra i Xiaomi 17 Ultra. Oppo tento koncept ale dotáhlo takřka k dokonalosti a dodalo nám telefon, který sice není originální, ale působí velmi stylovým, prémiovým a do posledního detailu dotaženým dojmem.
Fotomodul je doplněný o vroubkové orámování, včetně tenkého dekoračního proužku v oranžové barvě a ve stejném odstínu je vyvedeno také dedikované tlačítko fotoaparátu, který se podobá tomu u iPhonů. A pokud máte rádi oranžovou, Oppo má v nabídce i variantu v tomto zbarvení, nicméně ta má záda z hliníku.
Další podobnost najdeme na levém boku telefonu, kde má své místo další tlačítko (Snap Key), které je programovatelné a lze mu přiřadit vyvolání několika funkcí. Rámeček je hliníkový, záda jsou ošetřena umělou kůží a k testu nám dorazila barevná varianta Tundra Umber, která je inspirována fotoaparátem Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Edition. Odstín na zádech je takový tmavě hnědý, povrch z umělé kůže je rozdělen na dvě části a linka, která záda dělí, plynule přechází do rámečku. Vypadá to moc dobře a Oppo Find X9 Ultra je jeden z nejstylovějších telefonů dneška.
Zpracování je bez chybičky, telefon v ruce působí náležitě prémiově a nabízí i pořádnou porci odolnosti. Displej kryje sklo Gorilla Glass Victus 2 a telefon je postaven na architektuře Armour Shield, díky které se může konstrukce pochlubit vysokou strukturální odolnost proti náhodným pádům. V tomto směru získal telefon dokonce hodnocení pět hvězdiček z pěti, ani náročnější podmínky ho tedy příliš nerozhodí. Samozřejmostí je také kompletní krytí vůči prachu i vodě (IP66, IP68 a IP69). A jak se Oppo Find X9 Ultra drží?
Jak asi tušíte, nejedná se zrovna o kompaktní telefon – s rozměry 163,16 × 76,97 × 9,10 mm (oranžová varianta má tloušťku 8,65 mm) o něm v kapse rozhodně budete vědět. Ani hmotnost čítající 236 gramů není z nejnižších (oranžová verze má o gram méně), ale do ruky padne tato nová Ultra velmi dobře a trochu překvapivě má i dobře rozloženou hmotnost. U telefonů s obřím modulem se stává, že ho při držení v jedné ruce převažuje a komfort používání není úplně ideální. Zde to není žádná velká tragédie, a jakmile vám přejdou rozměry do krve, ani si na ně nevzpomenete. Obří modul znamená, že se telefon na pevném povrchu takřka vůbec nekývá.
Na druhou stranu je ale tak velký, že pokud máte delší prsty, nebudete si mít telefon o co zapřít; prsty budou neustále klouzat přímo na sklo modulu, což povede k jeho častému ušpinění.
Displej, na který je radost pohledět
Vlajkový telefon potřebuje vlajkový displej a ten novince Find X9 Ultra neschází. Má úhlopříčku 6,82 palce a na první pohled zaujme vnitřním rámečkem tenkým jako vlásek. Rámeček je symetrický a s tloušťkou 1,4 mm patří k nejtenčím v branži a působí díky tomu ještě o chlup větším dojmem. Oppo vsadilo na OLED panel a za zmínku stojí i kombinace nového čipu Display P3 Pro a vylepšeného luminiscenčního materiálu X3, což prodlužuje jeho životnost, snižuje spotřebu a minimalizuje rozmazání při pohybu.
Pochopitelně se jedná o LTPO zobrazovač, který umí obnovovací frekvenci dynamicky přizpůsobit právě zobrazenému obsahu, a to v rozsahu 1 až 144 Hz. Dále musím vypíchnout vysoké QHD rozlišení (3186 × 1440 pixelů), díky čemuž je obraz příkladně ostrý (jemnost 510 ppi) a pulzně šířkovou modulaci o hodnotě 2160 Hz, což znamená, že je displej šetrný k očím uživatele. S blížícím se létem se možná ptáte, jak je na tom čitelnost na ostrém sluníčku. O tu se bát nemusíte, protože displej se umí po celé ploše rozsvítit intenzitou 1800 nitů a maximální jas čítá 3600 nitů (jde ale o maximální hodnotu v peaku pro jeden pixel při HDR obsahu).
Každý displej je navíc individuálně kalibrován, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího podání barev a na obraz je opravdu radost pohledět. Barvy jsou syté, ale ne přesaturované a jejich tón si můžete upravit jedním z přednastavených režimů (Standardní, Přirozený a Živý), přičemž u každého nastavení lze dále ručně korigovat barevnou teplotu. K dispozici je i možnost přepnout do nižšího rozlišení, to kvůli úspoře baterie, neschází ani úprava obnovovací frekvence nebo adaptivní režim obrazovky. Ten automaticky upravuje barevnou teplotu na základě okolního osvětlení.
Celkově je možné si s nastavením displeje opravdu pohrát a velkou část jeho prvků si přizpůsobit svým potřebám. Na závěr ještě zmíním podporu standardů Dolby Vision a HDR Vivid. Pokud bych něco na tomto displeji opravdu vypíchnul, je to jeho již zmíněná schopnost snížit jas až na hranici jednoho nitu, díky čemuž se příjemně používá i v horších světelných podmínkách.
Barevný systém postavený na Androidu 16
Oppo Find X9 Ultra běží z krabice na systému ColorOS 16, což je typická čínská nadstavba se všemi neduhy i přednostmi. Mezi všemi těmi HyperOS, MagicOS, OriginOS a kdovíjakými OS se mi zdá jako ten nejpříjemnější a nejdotaženější. Potěšilo mě už to, že umožňuje, asi jako jediný z čínských systémů, spojení centra notifikací s panelem s rychlými přepínači. Většina konkurenčních systémů má tyto prvky oddělené a přepíná se mezi nimi swipováním vlevo a vpravo, nicméně u ColorOS je možné zůstat u klasiky a mít tyto dva segmenty v jednom, což jsem kvitoval.
Míra personalizace je až nekonečná, systém nabízí povedené widgety, umí provozovat miniaplikace i dvě aplikace na rozpůlené obrazovce. Ty se aktivují velmi snadno – při minimalizování aplikace stačí chvilku podržet prst a poté ji přesunout doprava (plovoucí okno s miniaplikací) nebo doleva (rozpůlení obrazovky). Samozřejmě neschází AOD displej, zkratky na zamykací obrazovce a sem si lze přidat také různé praktické funkce, jako je budík, kalkulačka, časovač, poznámky a tak dále. K dispozici je nespočet různých typů ikon, témat, tapet, gest a praktických funkcí.
Boční tlačítko Snap Key rozšiřuje funkčnost o možnost rychlé aktivace tichého režimu, svítilny, fotoaparátu a podobně. Lze na něj přiřadit sedm funkcí, nebo s jeho pomocí ukládat obsah do hubu Mind Space. To je jakýsi virtuální zápisník doplněný o AI, do kterého přidáte stiskem tlačítka obsah na obrazovce nebo hlasovou poznámku pro pozdější používání. Z dalších AI prvků nabízí ColorOS tradiční funkce jako překlad, přepis hlasu a pomocníka při psaní. Hlavním asistentem je Gemini a funkce Circle to Search pochopitelně neschází.
Zajímavým pomocníkem je funkce AI Bill Manager, která slouží ke správě výdajů a je něco jako váš osobní účetní. Tato platforma dokáže rozpoznat a poté identifikovat informace nejen z digitálních účtenek, ale po zachycení fotoaparátem i z papírových dokladů a ukládá je do strukturované podoby v rámci složky Bill Memory. Bill Manager díky automatickému zpracování účtenek výrazně zjednodušuje přehled o soukromých financích a tento pomocník pracuje v doprovodu již zmíněné funkce AI Mind Space.
Zmíním také povedený prvek Live Space, což je zobrazení oznámení na obrazovce uzamčení v kompaktní kapsli ve spodní části. Potažením kapsle nahoru notifikace rozbalíte a tato kapsle zobrazuje také živá upozornění, která se na odemknuté obrazovce zobrazují v roztažené selfie kamerce (na způsob Dynamic Island u iPhonů). A když už jsem nakousl iPhone, vězte, že Oppo Find X9 Ultra umí s jablečnými telefony přímo komunikovat a umožňuje odesílat na ně prostřednictvím funkce Quick Share soubory, fotografie i videa.
Co mi opravdu vadilo, byla pořádná hrst nevyžádaných aplikací, tedy bloatwaru. Ten si mohlo Oppo u takto postaveného (a prémiového) telefonu odpustit. Prakticky první věc, kterou po nastartování uděláte, bude pravděpodobně mazání zbytečností jako Temu nebo AliExpress. Těchto aplikací sice není tolik, jako bývá u čínských systémů zvykem, ale v této kategorii by se podle mého názoru neměly vyskytovat absolutně žádné. Odladění systému je příkladné, plynulost prostředí naprosto dokonalá a plně srovnatelná s iOS. V tomto směru si určitě není na co stěžovat.
Výkon a výbava
Srdcem této nové vlajky je procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, tedy nejvýkonnější procesor v rámci světa Androidu. To znamená zcela bezprecedentní výkon, jeden z nejvyšších vůbec a to potvrzuje i skóre v benchmarku AnTuTu, které se vyšplhalo až na takřka 4 miliony bodů. Moc výkonnějších telefonů na trhu aktuálně nenajdete a výrobce si dal záležet i na chlazení. To obsahuje speciální zapouzdřenou teplotní jednotku, která umí stabilizovat vnitřní teploty během rychlých výkyvů a doplňuje ji odpařovací komora.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,16 × 76,97 × 9,10 mm (tundra umber), 163,16 × 76,97 × 8,65 mm (canyon orange), hmotnost: 236 g (tundra umber), 235 g (canyon orange), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Při běžném používání je produkce tepla na velmi nízké, až neznatelné úrovni, ale počítejte s tím, že při dlouhých herních seancích nebo benchmarcích se šasi umí pořádně rozpálit. V zátěžovém testu nebylo prakticky možné udržet rozpálený kovový rámeček v ruce, nicméně test byl dokončen a vlivem přehřátí se nevypnul. Ve vysoké zátěži pak dochází vlivem zahřívání k throttlování procesoru, nicméně pokles jeho výkonu není nijak zvlášť patrný. Snapdragon 8 Gen Elite 5 je zkrátka extrémně výkonný, ale když na to přijde, umí se i extrémně rozpálit.
Paměťová výbava je také velmi bohatá. Telefon bude k dispozici ve dvou verzích (12 + 512 GB a 16 GB + 1 TB), přičemž obě používají moduly typu LPDDR5X (RAM) a UFS 4.1 (interní úložiště). Z počátku by ale na našem trhu měla být dostupná pouze nižší paměťová varianta, vyšší verze se do prodeje dostane později.
Výdrž (téměř) jako z pohádky
Oppo používá již nějakou dobu nový typ akumulátorů postavený na bázi křemíku a uhlíku a v nitru modelu Find X9 Ultra najdeme její třetí generaci. Zde osazený akumulátor má fantastickou hodnotu 7050 mAh, a to je ze všech aktuálních „ultra“ telefonů nejvíc. Výdrž na jedno nabití je opravdu skvělá, a to i díky novému čipu PowerCore Battery Management Chip. Ten zlepšuje stabilitu vybíjení během fází nízké spotřeby, zvyšuje výkon baterie a zaručuje nadstandardní výdrž i v prostředí s nízkými teplotami.
Jaká je realita? Dva dny zvládnete víceméně bez problémů a jedním dnem si můžete být jistí i při extrémním zatížení, kdy nedáte telefon celou dobu z rukou. Když se budete držet trochu zkrátka, lze se dostat i výrazně přes dva dny, ale koupit si takto nabušený telefon a potom ho šetřit samozřejmě nedává žádný smysl. Potěšující je pak i životnost baterie – Oppo slibuje zachování více než 80 % kapacity po pěti letech pravidelného používání. Drátové nabíjení se pyšní výkonem 100 W, bezdrátové 50 W a neschází ani reverzní drátové i bezdrátové dobíjení.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W SuperVOOC adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|19 minut
|34 minut
|46 minut
Rychlost nabíjení je poměrně svižná. Abyste se dostali na maximální 100W výkon, musíte použít originální Oppo nabíječku s USB-A a podporou jejich vlastního standardu SuperVOOC (proto ten výše zmíněný USB-A kabel v balení). S jinými 100W USB-C adaptéry se kvůli běžnému standardu Power Delivery dostanete maximálně na 66 W.
|Naměřená rychlost nabíjení 66W Power Delivery adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|21 minut
|37 minut
|59 minut
|77 minut
V první tabulce najdete hodnoty naměřené při dobíjení přes 100W SuperVOOC adaptér (s USB-A výstupem), v druhé pak přes klasický 66W USB-C adaptér.
Hasselblad a 550 megapixelů v akci
Hlavní chloubou Oppo Find X9 Ultra je ale bez debat fotoaparát. Na zádech najdeme rovnou čtyři objektivy se snímači s rozlišením 200 + 200 + 50 + 50 Mpx a čelní selfie kamerka má rozlišení 50 Mpx. Dohromady tedy na tomto telefonu najdeme rozlišení 550 Mpx, což je opravdu úctyhodné a rekordní číslo.
Fotoaparát byl vyvinut ve spolupráci se společností Hasselblad a optika dostala do vínku dvojité nano krytí na vnější i vnitřní straně čoček, což by mělo zaručit ideální čistotu a zároveň poskytnout zvýšenou odolnost proti poškrábání. Kompletní fotosestavu tvoří tyto snímače:
- Hlavní fotoaparát Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12″, s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1,5, ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 23 milimetrů, optickou stabilizací obrazu a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem OmniVision OV52A o velikosti 1/1,28”, s rozlišením 200 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2,2, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 70 mm, 3× optickým přiblížením, až 120× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a minimální ostřící vzdáleností 15 centimetrů
- Teleobjektiv s čipem Samsung JNL o velikosti 1/2,75’’, s rozlišením 50 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/3.5, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 230 mm, 10× optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu Sensor Shift
- Ultraširokoúhlý objektiv s čipem Sony LYT-600 o velikosti 1/1,95’’, s rozlišením 50 Mpx, clonou f/2.0, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm, úhlem záběru 116° a automatickým ostřením
- Monochromatický snímač: 3,2 MPx; f/2.4; FOV 95°, využívá se pro vylepšení detailů a konstrastu, případně při pořizování portrétových snímků
- Přední selfie kamerka s čipem Samsung JN5, rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,75″, clonou f/2.45, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 21 milimetrů a automatickým ostřením
Dokonalý univerzál do všech situací
Fotoaparát se čtyřmi objektivy modelu Find X9 Ultra je patrně tou nejuniverzálnější soupravou na trhu. Přímo v hledáčku přes šest přepínačů pokryjete ohniskovou vzdálenost od 14 mm (0,6×), přes 23 mm (1×), 40 mm (2×), 70 mm (3×), 139 mm (6×) až po 230 mm (10×). Pokud se vydáte za tuto hranici, můžete pokračovat až na 120násobné přiblížení. Kvalita fotografií je prakticky zcela bez kompromisů a v tomto směru vyniká jak hlavní fotoaparát, tak oba teleobjektivy a povedený je i ultraširokoúhlý objektiv.
Ten, ačkoliv produkuje výborné snímky s věrným podáním barev, vysokou úrovní detailů a minimem šumu, v doprovodu zbývajících fotoaparátů trochu zanikne. I tak ale patří mezi nejlepší ultra-širokoúhlé fotoaparáty na trhu a snímky jsou příjemně ostré i po okrajích, což u tohoto typu fotoaparátů nebývá vždy zvykem. Hlavní objektiv je pak opravdovou hvězdou a produkuje zcela bezkonkurenční snímky, které vynikají prakticky ve všech aspektech. V jednom ale opravdu suverénně, a tím je přirozené rozostření.
Bokeh efekt je u hlavního fotoaparátu velmi jemný, přirozený a působí opravdu profesionálním dojmem. Snímky jsou až neuvěřitelně detailní, produkce šumu je prakticky na nule a nijak dramatický není šum ani v případě, když nejsou světelné podmínky zcela ideální. Na fotografiích jsou patrné i jemnější detaily a vynikající je také dynamický rozsah. K dispozici je i možnost fotografování v plném 200Mpx rozlišení, a to pomocí režimu Hasselblad Hi-Res. Tyto snímky jsou sice datově náročné, ale obsahují více detailů a hodí se například pro ořezy.
Oppo Find X9 Ultra vyniká také co se portrétů týče, které lze pořizovat přes hlavní fotoaparát i oba teleobjektivy. Ve všech případech umí fotoaparát krásně vytáhnout požadovaný objekt, zvýraznit ho a přesně oddělit od pozadí, včetně i těch nejmenších detailů. Míru rozostření lze samozřejmě korigovat ručně. Teleobjektivy odvádějí svou práci na jedničku a větší, 200Mpx jednotka je ideální hlavně pro detailní makro snímky. Umí ostřit od 15 centimetrů a s její pomocí vykouzlíte opravdu nesmírně detailní fotografie s přirozenými barvami.
Pokud se budete chtít přiblížit ještě víc, lze využít 6násobné přiblížení a stále dostanete zoom optické kvality. Další v řadě je teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx, který poskytuje 10× optický zoom a přímo Oppo ho popisuje jako do telefonu vestavěný telekonvertor. Takto vysoké optické přiblížení je v mobilním segmentu spíše raritou a dnes ho vlastně v žádném jiném telefonu nenajdete. Dříve ho nabízel Samsung, u starších telefonů Galaxy S Ultra, ale v posledních třech generacích ho nahradil 5násobným zoomem.
Jedná se o technologicky poměrně náročnou věc, protože pro dosažení odpovídající kvality je nutné použít velký snímač a ten je, v kombinaci s pokročilým objektivem, náročný na místo v telefonu. Oppo proto vyvinulo konstrukci s pětinásobným prizmatickým reflexním periskopem, díky čemuž bylo možné zkrátit délku modulu o 30 % a stále při tom zachovat fyzikální požadavky pro 10× optický zoom v podobě pěti oddělených odrazů světla. Výsledkem je první takto velký zoom v kombinaci s čipem o velikosti 1/2,75’’.
Při takto velkém přiblížení už je znát i ten sebemenší pohyb rukou a tradiční stabilizace nebylo možné, kvůli konstrukci, použít. Tento objektiv proto dostal speciální stabilizaci Sensor Shift, která opravdu funguje dobře a i při 10násobném přiblížení se dočkáte v drtivé většině případů krásně ostrých fotografií na první pokus. Stabilizace je velmi efektivní i při vyšších úrovních přiblížení a výraznější problémy s udržením stability jsem zaznamenal až za hranicí 30násobného zoomu.
Sada fotek napříč ohnisky (telefon)
V následující sadě snímků pořízených z jednoho místa si můžete prohlédnout všechna ohniska v rámci maximálního hybridního zoomu Opppo. Všimněte si zajímavého detailu, kachna není na prvních dvou fotografiích prakticky vůbec vidět, telekonvertor ji ale dokáže krásně zabrat.
Ještě tato úroveň přiblížení nabízí překvapivě vysokou kvalitu snímků, ačkoliv post-processing s využitím umělé inteligence je zřetelný o něco více. Zásahy AI jsou v malé míře patrné i u nižších úrovní přiblížení, ale v drtivé většině případů nejsou nijak agresivní a často si jich ani nevšimnete. Nad hranicí 60× zoomu lze aktivovat AI režim, který do snímků zasáhne plnou měrou a detaily, které schází, dopočítá. U maximálního zoomu (120×) už musíte počítat s tím, že dostanete z velké části vygenerovaný snímek, který toho nemá s realitou příliš společného (mrkněte na fotosadu s kachnou o pár odstavců výše).
V případě nočních snímků si software při slabším osvětlení sám aktivuje Noční režim, ale můžete tak učinit i ručně. Najdete ho v záložce Další, spolu s ostatními režimy fotoaparátu (Pod vodou, Panoráma, XPAN, Časosběr a podobně). Díky velkému čipu a výborné světelnosti objektivu jsou noční snímky na opravdu vysoké úrovni a je jim vlastní nízká produkce šumu a pořád velmi slušná porce detailů. Díky nadstandardní světelnosti ale v některých situacích ani není nutné tento režim aktivovat, protože snímač dokáže pojmout někdy až překvapující množství světla.
Oppo Find X9 Ultra je nesmírně silné také v oblasti videí, kde si bez problémů vyšlápne i na ty nejlepší, včetně iPhonu 17 Pro. Každý z pěti fotoaparátů podporuje 4K při 60fps (Dolby Vision) a hlavní snímač, spolu s 200Mpx teleobjektivem, nabízí dokonce 4K/120fps s podporou Dolby Vision.
Tyto dva fotoaparáty pak umožňují natáčet také v 8K rozlišení při 30 fps. Kvalita videí patří na špičku, stabilizace funguje skvěle a k dispozici je i výkonnější možnost, tzv. Ultra stabilizace. Neschází ani různé filmové režimy či speciální formát O-Log2.
Režim Ultra stabilizace
Ultra Steady Video je pokročilá technologie stabilizace, která kombinuje optickou stabilizaci obrazu (OIS), elektronickou stabilizaci (EIS) a data z vysoce citlivého gyroskopu k tomu, aby i při prudkém pohybu vytvořila co nejplynulejší záznam. Funguje to v podstatě jako „digitální gimbal“. Software v reálném čase ořezává okraje záběru a vyrovnává otřesy. Pokud tak například s telefonem běžíte, jedete na kole nebo lyžujete, výsledné video vypadá více profesionálně stabilně a bez trhaných pohybů.
O-Log2 je profil určený profesionálním uživatelům, kteří při úpravách vyžadují nejvyšší míru flexibility. Zachovává větší detaily ve stínech a výrazně snižuje rozmazání obrazu, díky čemuž poskytuje podstatně širší dynamické pole pro barevné korekce. Certifikace Academy Color Encoding System (ACES) umožňuje záznam plynule integrovat do profesionálních pracovních postupů a kreativní možnosti dále rozšiřuje i podpora 3D LUT – lze načíst LUT třetích stran přímo do zařízení a využívat tak individuální barevné korekce v reálném čase.
Fotografie z 300mm telekonvertoru
Hasselblad Earth Explorer Kit
Fotoaparát Oppo Find X9 Ultra je bezesporu špičkový, ale jeho schopnosti můžete ještě rozšířit a vylepšit. Tomu poslouží souprava Hasselblad Earth Explorer Kit s telekonvertorem, pouzdrem a adaptérem na montáž jakéhokoliv 67mm filtru. Jeho standardní cena je poměrně sebevědomých 14 990 Kč, nicméně při předobjednání s telefonem jej můžete pořídit za 9 990 Kč.
Montáž celého kitu je poměrně snadná, ale napoprvé se určitě podívejte na přiložený manuál, který vám práci výrazně usnadní. Na konstrukci jsou ale jasné vodicí body a zapojit toto příslušenství špatně tedy vlastně ani není možné. Jako první je nutné vložit telefon do pouzdra a poté na fotoaparát nasadit speciální adaptér.
Na něj se poté připevní samotný telekonvertor, který se ukotví přes 200Mpx teleobjektiv a výrazně rozšíří jeho už tak skvělé schopnosti. S jeho pomocí lze dosáhnout až na 200× digitální zoom, ale ten je na tom samozřejmě kvalitativně mizerně a bude lepší držet se v rozumnějších hladinách. Základním zoomem je ohnisková vzdálenost 300 mm, což odpovídá 13násobnému optickému zoomu a přímo v hledáčku se nachází přepínače na 690 mm (30× zoom) a 1380 mm (60 × zoom), přičemž i u této úrovně přiblížení je kvalita snímků opravdu výborná. Asi není třeba nijak zdůrazňovat, že s telekonvertorem nemá smysl fotit pohybující se objekty či zvířata – vždy budou rozmazané. Mnohem více se hodí na focení statických prvků.
Chválím skvělou konstrukci celého kitu – všechny doplňky jsou vyrobeny z kovu a působí velmi kvalitním dojmem. Jen kryt s gripem působí tak nějak obyčejně, nicméně jeho velkou výhodou je dvoupolohová spoušť, která funguje jako u klasických fotoaparátů. Částečným zmáčknutím zaostříte a domáčknutím pořídíte snímek.
Mechanickou spoušť jsem používal docela často, na rozdíl od kapacitního tlačítka přímo na šasi telefonu, které mi k srdci úplně nepřirostlo. Vedle ní se pak nachází kolébka pro zoomování, která ale není příliš přesná a nijak často jsem ji nevyužíval.
Nezabírá plynule, ale až po dosažení určité polohy a poté skočíte se zoomem klidně o dvě nebo tři úrovně. Samotný kit se s telefonem páruje pomocí Bluetooth, má v sobě baterii a spárování je velmi snadný proces – stačí zmáčknout kolébku pro zoomování, dokud na boku nezačne blikat dioda a párování poté potvrdíte v telefonu, v nastavení Bluetooth.
Závěrečné hodnocení
Oppo Find X9 Ultra představuje absolutní technologický vrchol současnosti, který útočí na titul nejlepšího smartphonu planety. Cílí na ty nejnáročnější uživatele, kteří jednoduše neuznávají kompromisy – a u tohoto modelu je ani hledat nemusí. Jedná se o jasnou demonstraci toho, jak rychle se čínské vlajky vyvíjí a v této podobě nejenom, že mohou soupeřit s nejlepšími telefony od Applu, Googlu či Samsungu, ale zvládnou je bez větších problémů překonat. Find X9 Ultra je toho perfektním důkazem. A v kombinaci s telekonvertorem se jedná o fotomobil, který bude hledat přemožitele jen velmi těžko.
Novinka od nás získala redakční ocenění TOP produkt, nicméně s přehledem by mohla dostat i další ocenění – TIP redakce, inovace, fotomobil i výdrž. Přiznám se, že jsme dlouho netestovali produkt, který by si mohl odnést všechna ocenění najednou. Ale redakční pravidlo je takové, že vždy můžeme dát maximálně jedno.
Ultra od Oppa tak není jen dalším telefonem v řadě. Dokonce se tady nebojím použít označení ambiciózního manifestu čínského výrobce, který se vrací na český trh v plné síle. Kombinace luxusního designu s texturou umělé kůže, špičkového hliníkového rámu a skvělé odolnosti (včetně certifikace IP69 a pětihvězdičkového hodnocení odolnosti při pádu Armour Shield) z něj dělá hardware, který v rukou působí skutečně prémiově. A z mého pohledu vypadá velice atraktivně i oranžová varianta, která potěší zejména fanoušky výraznějších odstínů.
Displej s rekordním jasem a schopností dynamické obnovovací frekvence od 1 do 144 Hz patří k tomu nejlepšímu, co lze dnes u mobilů najít. Výrobce nešetřil ani na výkonu, kde Snapdragon 8 Elite Gen 5 trhá rekordy v benchmarcích, byť za cenu vyššího zahřívání při extrémní zátěži. Unikátní je také akumulátor s obří kapacitou 7050 mAh, který díky křemíko-uhlíkové technologii zajišťuje dvoudenní výdrž, což je v kategorii nejvýkonnějších vlajek úkaz vskutku nevídaný.
Hlavním argumentem pro koupi je ale bez diskuze soustava fotoaparátů s celkovým rozlišením 550 Mpx. Spolupráce s Hasselbladem přinesla ovoce v podobě neskutečně detailních snímků s přirozeným bokeh efektem. Oppo navíc jako jeden z mála výrobců nabízí plnohodnotný 10× optický zoom podpořený inovativní stabilizací Sensor Shift, a nechybí ani kvalitní záznam videa, který konečně dohnal (a v mnoha ohledech dokonce i předčil iPhone 17 Pro). Možnost rozšíření o externí Hasselblad Earth Explorer Kit s telekonvertorem pak ocení zejména poloprofesionální a profesionální fotografové, kteří s sebou nechtějí neustále tahat drahou techniku.
I přes veškerou chválu se najdou drobné pihy na kráse, ale mnoho jich skutečně není. Je to vlastně jen absence nabíjecího adaptéru v balení, což je ale snadno řešitelný problém. Stejně tak systém ColorOS, ač velmi plynulý a funkčně bohatý, stále obsahuje zbytečný bloatware v podobě předinstalovaných aplikací třetích stran. Pokud však hledáte absolutní technologický extrém bez ohledu na cenu (která je oproti konkurenci rovněž velmi agresivní a zajímavá), Oppo Find X9 Ultra je momentálně pravděpodobně nejkomplexnějším telefonem na trhu.
Novinku je v současné době zakoupit ve variantě 12/512 GB (tmavá či oranžová barva) za 35 490 Kč (po aplikaci slevového kódu).