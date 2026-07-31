Handheldy vs. smartphony: proč kapesní konzole stále poráží i ty nejvýkonnější chytré telefony

- V roce 2026 už telefon náročné konzolové hry spustí, otázkou zůstává pohodlí při delším hraní
- Pro pohodlné ovládání je často potřeba ovladač
- Samotný výkon telefonu a ukázka hry ještě nezaručí masový úspěch portu
- PC handheld přidává fyzické ovládání a přístup k části knihovny, kterou už hráč vlastní
V roce 2026 už není hlavní otázkou, zda smartphone náročnou hru spustí. To zvládly ty nejlepší modely už před několika lety. Důležitější je, jestli se na něm dá plnohodnotná konzolová hra pohodlně hrát hodinu nebo dvě, aniž by telefon pálil do rukou a baterie se rychle vybila.
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V roce 2023 Apple při představení iPhonu 15 Pro ukázal Resident Evil Village, remake Resident Evil 4, Death Stranding i Assassin’s Creed Mirage. Šlo o konzolové hry, které se do té doby na smartphonu oficiálně neobjevily. Na Androidu se podobný směr objevil například u Alien: Isolation.
Výkon čipu tedy přestal být hlavní překážkou. Hra může běžet, ale ovládání, teplo, baterii a úložiště samotný čip nevyřeší.
Mobilní hry vydělávají jinak než AAA porty
Podle nejnovějšího přehledu Newzoo z června 2026 přinesly mobilní hry v roce 2025 nejvyšší tržby ze všech herních platforem. AAA porty ale míří na jiný typ hraní než nejúspěšnější mobilní hry.
Genshin Impact, PUBG Mobile nebo Candy Crush nejsou jen menší verze her z PlayStationu. Od začátku počítají s dotykovým displejem, kratšími návštěvami, bezplatným stažením a tím, že se k nim hráč vrací během dne.
U náročného placeného portu to funguje jinak. Hráč má zaplatit za hru, která často zabere desítky gigabajtů, vyžaduje delší soustředění a nejlépe se hraje s ovladačem. Telefon má obrovskou hráčskou základnu, ale sám o sobě nevytváří stejný důvod k nákupu jako zařízení určené jen pro hraní.
Ovladač zlepší hraní, zároveň ruší výhodu telefonu
Dotykové ovládání není špatné samo o sobě. U karetních her, tahových strategií nebo her vytvořených přímo pro mobil může být přesnější než gamepad. Potíž nastane ve chvíli, kdy konzolový port očekává dvě analogové páčky, spouště a několik dalších tlačítek.
Assassin’s Creed Mirage se snaží tento problém vyřešit dotykovým ovládáním upraveným pro iPhone a iPad. Death Stranding Director’s Cut v App Store výslovně uvádí podporu ovladačů pro PlayStation, Xbox a MFi. Dotyková tlačítka zakryjí část obrazu, zatímco fyzický ovladač znamená další hardware, který musíte s telefonem nosit.
Jakmile zvolíte fyzický ovladač, telefon už nestačí vytáhnout z kapsy. Je potřeba nosit smartphone, ovladač a někdy také kabel nebo powerbanku. U Steam Decku, Switche i dalších handheldů jsou páčky, spouště a tlačítka připravené přímo na těle. Neřešíte, kam ovladač odložit, jestli je nabitý ani jestli jste ho nezapomněli doma. Při hraní podobné hry je pohodlné držení a přesný stisk často cennější než pár snímků za sekundu navíc.
Dlouhé hraní zahřeje telefon a vybije baterii
Smartphone musí během hraní napájet displej, čip, paměti, reproduktory i modem. Zároveň zůstává tenký a obvykle nemá prostor pro chlazení, jaký najdete v herním handheldu. Po několika minutách proto nemusí být rozhodující nejvyšší výkon, ale to, jak dlouho ho zařízení dokáže udržet.
Apple ve své podpoře k teplotní ochraně zařízení upozorňuje, že vysoká teplota může u graficky náročných aplikací vést ke snížení výkonu nebo snímkové frekvence. Při přehřátí se telefon raději zpomalí, než aby se dál zahříval.
Ve srovnání s telefonem je specializovaný handheld větší, těžší a někdy také hlučnější. Právě díky tomu však může mít větší chladič, samostatný akumulátor a ovládání, které nezakrývá obraz. Stabilních třicet snímků za sekundu je při delším hraní příjemnější než krátká špička výkonu, po které přijde pokles a horké šasi.
U Steam Decku vybíjení znamená konec hraní. U telefonu nechcete na cestě zůstat bez navigace nebo placení.
Výkon sám o sobě nestačil
Případ iPhonu 15 Pro je užitečný hlavně jako historický test. Apple v roce 2023 ukázal, že mobilní čip dokáže rozběhnout hry, které si lidé spojují s konzolemi. Prodej portů pak ukázal, že samotná ukázka výkonu nestačí k tomu, aby se z nich stal běžný mobilní nákup.
Odhady zveřejněné v červnu 2024 naznačovaly, že si plné verze jednotlivých portů Resident Evil, Death Stranding a Assassin’s Creed Mirage koupily spíše jednotky až nižší desítky tisíc uživatelů. Nešlo o oficiální výsledky vydavatelů, ale o analytické odhady odvozené ze stažení a tržeb.
O výkonu telefonů tato čísla nic nevypovídají. Ukazují spíš, jak těžké je prodat tradiční konzolovou hru na platformě, kde lidé čekají bezplatné stažení, jednoduché ovládání a krátké hraní.
Steam Deck využije hry, které už máte
PC handheldy mají proti telefonu ještě jednu výhodu. Po přihlášení se Steam Deck napojí na knihovnu her, kterou už hráč vlastní. Pro mnoho lidí je to nejkratší cesta k hraní: otevřou hru, kterou už koupili, a nemusí čekat, zda vydavatel připraví mobilní port.
U telefonu to obvykle neplatí. Mobilní port je samostatná aplikace a často i nový nákup. Ukládání je také potřeba ověřit hru po hře. Assassin’s Creed Mirage je v tomto směru výjimka, protože Ubisoft potvrzuje cross-save mezi iPhonem a iPadem.
Valve u programu Deck Verified rozlišuje hry, které fungují bez úprav, hry s drobnými omezeními, nepodporované kusy a dosud neotestované hry. Hra bez označení Verified může vyžadovat nastavení, nebo vůbec neběží kvůli anticheatu či launcheru.
U velké části knihovny ale hráč nemusí čekat na speciální mobilní port, znovu platit a přemýšlet, kam se poděl uložený postup. Pokud hra podporuje Steam Cloud, může pokračovat tam, kde skončil na počítači.
Zařízení s Windows jdou ještě dál přístupem k více obchodům a předplatným, i když se jejich prostředí v ruce ovládá hůř. Nintendo Switch zase nabízí vlastní hry a možnost jediným tlačítkem uspat rozehranou hru. Všechna tato zařízení mají ovládání, baterii i systém přizpůsobený hraní.
Telefon umí víc. Handheld je připravený na hraní
Na krátké hraní nebo stream z domácího PC smartphone často stačí. Jestli už máte ovladač, nemusíte kvůli několika cestám kupovat další zařízení.
Výhoda handheldu je v tom, že po zapnutí rovnou otevřete hru, kterou už máte, a můžete pokračovat tam, kde jste skončili. Telefon se ke stejnému zážitku umí přiblížit, ale obvykle vyžaduje víc příprav.
Telefon umí víc věcí. Handheld je lépe připravený na jednu z nich.