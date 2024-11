Recenze Asus ROG Phone 9: nejlepší herní telefon s Androidem

Asus ROG Phone 9 opět patří mezi špičky na poli herních telefonů se systémem Android

Nejvýkonnější čipset na trhu a displej s obnovovací frekvencí 185 Hz jsou hlavní taháky

Oproti předchozí generaci ale chybí výraznější vylepšení

Za cenu 28 990 Kč si jej můžete aktuálně předobjednat, prvním zájemcům dorazí ještě před Vánoci

Herní telefony jsou poměrně specifické odvětví. Výrazné křivky, nekompromisní parametry a relativně příznivá cena, to vše vykoupené slabšími fotoaparáty – tak by šlo ve stručnosti charakterizovat typický herní smartphone. Tchajwanská společnost Asus se nicméně už v minulé generaci ROG Phone 8 rozhodla vydat trochu jinou cestou, kterou podtrhl redesign směrem k nenápadnosti. Nová generace s názvem ROG Phone 9 na svého předchůdce navazuje a přináší řadu vylepšení. Bude to ale stačit, aby přesvědčil vášnivé hráče ke koupi?

Design a zpracování

Nebudeme si lhát do kapsy – designová stránka ROG Phone 9 zůstala oproti minulé generaci prakticky nezměněna. Komu se designový směr nelíbil už u minulé generace, nebude příliš potěšen ani nyní. Výrazný fotomodul na zádech, nenápadné drobné detaily na diagonálně půlených zádech (tentokrát s odlišnou texturou), kovový rám s ovládacími triggery či přední strana krytá nezakřiveným sklem. Nenápadnou elegancí se mi ROG Phone trefil do vkusu už v případě minulé generace a jinak tomu není ani tentokrát. V testované bílé variantě je smartphone přeci jen o něco málo zajímavější.

Tělo s rozměry 163,8 × 76,8 × 8,9 milimetrů a hmotností 227 gramů sedí v ruce poměrně dobře a hmotnost mi osobně nevadila ani při delším hraní, nicméně rozhodně se nejedná o žádného střízlíka. Kromě fotomodulu na zadní straně se ještě nachází LED matice s 85 aktivními body, které mohou zobrazovat různé informace. Minulá generace v tomto ohledu nabídla pouze podsvícené logo, tudíž je zde příjemný posun. Balení je tradičně bohaté a kromě smartphonu v něm naleznete také USB-C kabel s 65W adaptérem a průhledným krytem z čirého plastu. K dispozici je ale i další příslušenství, jako speciální chladící kryt, externí ventilátor nebo ovladač pro pohodlnější hraní her.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně vévodí 6,78″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2400 pixelů, maximální jas 2500 nitů, HDR10, ochrana Corning Gorilla Glass Victus 2 či obnovovací frekvence 185 Hz. Asi není žádným velkým překvapením, že směrem k displeji toho mnoho špatného říci nemohu – má dobré barevné podání, maximální jas si poradí i s přímým sluncem a pozorovací úhly jsou taktéž příkladné. Na první dobrou zaujme vysoká obnovovací frekvence, která by měla být viditelná především při hraní her. Tady si ovšem neodpustím jízlivou poznámku – v Google Play nenajdete zrovna velký počet titulů, které by takto vysokou obnovovací frekvenci dokázaly využít. Těch několik hříček si bez problémů vystačí i s mnohem nižší frekvencí a prozatím není jisté, kdy a jestli vůbec se dočkáme většího počtu her, které by dokázaly efektivně využít 185Hz obnovovací frekvenci.

Ani v případě použitého čipsetu nemůžeme hovořit o kompromisech. Uvnitř totiž najdeme Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který aktuálně patří mezi naprostou špičku. Tomu vypomáhá grafika Adreno 830, 12 GB RAM a 256/512 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. Ačkoli je to v tomto případě spíše formalita, přesto je potřeba zmínit i výsledek v benchmarku AnTuTu, který je v případě Asusu ROG Phone 9 úctyhodných 2 901 862 bodů. V Google Play v současné době nenarazíte na žádný titul, který by takto vysoký výkon využil, a v dohledné době to tak nejspíše i zůstane.

Asus ROG Phone 9 se může pochlubit pokročilým chlazením, které se soustředí především kolem výkonného čipsetu. Ten nese název Gamecool 9 a jedná se o 360° chlazení třetí generace. Systém od Asusu využívá pro chlazení nitrid boritý, který je až o 20 procent efektivnější oproti předchozímu řešení. Vložená vrstva grafitu je o 57 procent hrubší, což umožňuje snížení teploty až o 12 procent. Při vyšším zatížení se umí smartphone poměrně dost zahřívat a držet ho v ruce umí být nepříjemné, nicméně s využitím chladícího pouzdra nebo ventilátoru se tato nepříjemnost dá vyřešit.

Z další výbavy nesmím opomenout Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 s podporou aptX HD, aptX Adaptive a aptX Lossless, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, dvojici USB-C portů (jeden s podporou DisplayPort 1.4), odolnost proti vodě podle standardu IP68, dvě dotykové plochy pro ovládání her, optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji a stereo reproduktory. Pokud jde o čtečku otisků, ta je velmi rychlá a spolehlivá, stereo reproduktory pak poskytují věrnou reprodukci a jsou dostatečně hlasité.

Baterie a výdrž

Do výdrž se stará baterie s kapacitou 5800 mAh, což je vzhledem k redesignu a rozměrům telefonu velmi příznivá hodnota. V minulé generaci se totiž ROG Phone dočkal snížení kapacity baterie (právě s ohledem na redesign), přičemž současná generace se snaží přiblížit se původní hodnotě 6000 mAh. Co se týče rychlosti dobíjení, může se v tomto případě ROG Phone 9 spolehnout na 65W výkon s podporou standardů Power Delivery 3.0 a Quick Charge 5 a nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení standardu Qi a 10W reverzní nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 19 minut 30 minut 46 minut

Pokud jde o výdrž, žádného rekordmana nečekejte. Pokud se v používání uskromníte, vypnete velmi rychlou obnovovací frekvenci a zapnete nějaká úsporná opatření, zvládne ROG Phone 9 pracovní den bez větších potíží a s trochou štěstí budete hledat nabíječku až druhý den. Jakmile ale spustíte nějakou tu náročnější hru, začnou procenta baterie klesat závratnou rychlostí. Herní režimy Asusu umí u méně náročných titulů dobu hraní prodloužit, ale zázraků se nicméně nedočkáte.

Operační systém

Co se týče operačního systému, máme co dočinění s Androidem 15 s nadstavbou od Asusu, navíc s příslibem dvou velkých aktualizací. Ta je poměrně lehká a dává uživateli na výběr, zda preferuje ostřejší rysy odpovídající hernímu smartphonu, nebo standardní vzhled systému. Prostředí je příkladně odladěné, nikde se nic neseká a na pády aplikací také prakticky nenarazíte. Potěší také vychytávka v podobě rychlého šuplíku se zkratkami aplikací a rychlými přepínači, který lze vyvolat odkudkoli potažením od vypínacího tlačítka.

Adaptivní obnovovací frekvenci můžete nastavit v rozsahu 60 až 165 Hz, nebo natvrdo na hodnotu, kterou preferujete – výjimkou je 185Hz obnovovací frekvence, jejíž spuštění si řídí telefon sám skrze režim výkonu. Samozřejmostí je také nastavení Always-on displeje, které nejde příliš do hloubky, nicméně vše důležité zde najdete.

I když nadstavba nejde příliš do hloubky, zaměřuje se především na servis pro hráče. Ústředním hubem pro hraní her je stále Armoury Crate, kde se sdružují nejen herní tituly, ale také nastavení týkající se výkonu či dodatečného příslušenství. Zatímco v minulém roce byl prvek Anime Vision určen jen pro Pro variantu, tentokrát se dostalo i na základní verzi.

Ve zkratce si s pomocí LED matice můžete na zádech nechat zobrazovat informace o stavu baterie, příchozích hovorech či zmeškaných notifikacích. Zajímavostí jsou nejen animace při hraní her, které připomínají legendární retro pecky jako Space Invaders, ale také sociální prvek v podobě ROG Together. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo také vlastní ROG Phone 9, můžete společně s pomocí NFC odemknout další exkluzivní animace pro Anime Vision.

Mobilní hraní

Svou herní roli Asus ROG Phone 9 plní na jedničku. Z hlediska výkonu si na maximální využití telefonu žádná hra ani náznakem nesáhne. To by šlo ale říci o řade jiných telefonů, které přímo na hráče necílí. ROG Phone 9 kromě softwarových vychytávek nabízí i funkce spojené s umělou inteligencí.

Funkce X Sense například umožňuje v některých hrách usnadňovat hráči rutinní činnosti, kupříkladu v Genshin Impact sběr lootu či v League of Legends nabízí automatický upgrade skillů. Sice nefunguje ve všech titulech, nicméně tam, kde je tato vychytávka přítomna, ji jistě oceníte. Funkce X Capture pro změnu automaticky zaznamenává zajímavé herní situace, abyste je později mohli sdílet, AI Grabber automaticky překládá texty a nechybí ani potlačení hluku s pomocí umělé inteligence.

A jak že se na Asusu ROG Phone 9 hraje? Pro testování jsem vyzkoušel celou řadu titulů, od jednoduchých hříček až po náročnější tituly a prakticky nikde jsem nenarazil na žádné problémy či překážky. Všechno běželo tak, jak mělo, a to vždy na maximální detaily. Pokud to ovšem s hraním na ROG Phone 9 myslíte vážně, stojí za zvážení pořízení některého ze separátně prodávaného příslušenství.

Patrně nejužitečnější je pasivně chladící pouzdro. To sice nedělá žádné zázraky, přesto pokud to s hraním myslíte alespoň trochu vážně, rozhodně vám trávení času s nějakým tím náročnějším titulem zpříjemní. Pro opravdu náruživé hráče je pak nezbytnost externí chladič Aeroactive Cooler X Pro, který je vylepšený o subwoofer a nechybí mu ani 3,5mm audio konektor, dvojice tlačítek, zabudovaný stojánek či RGB podsvícení. Chladicí termoelektrický AI systém obsluhuje plochu o rozměrech 36 × 38 milimetrů, kterou ochlazují lopatky, jež jsou 1,12× delší než u předchozí verze.

Opomenout nelze ani externí ovladač Tessen, jehož rozložení inspirované ovladačem od Xboxu zpříjemní hraní především stříleček či závodních her. Vhod přijde také ve chvíli, kdy budete skrze smartphone streamovat hraní plnohodnotných her, například skrze Nvidia GeForce Now či xCloud od Microsoftu. Hraní na Tessenu se sice ergonomicky nevyrovná klasickému gamepadu, ale rozhodně neurazí a ani ruce z něj nebolí.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty bývají tradičně Achillovou patou herních telefonů, nicméně Asus se to snaží změnit. Hlavní fotoaparát se pyšní senzorem Sony Lytia 700 o velikosti 1/1.56″ a velikostí pixelů 1 µm, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a optickou stabilizací s pomocí šestiosého hybridního gimbalu. K ruce mu je ještě 13Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 5Mpx makro objektiv s clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera s clonou f/2.5.

Za běžných světelných podmínek nelze hlavnímu fotoaparátu moc co vytknout, alespoň ne s ohledem na danou kategorii. Snímky mají dobré barevné podání, vyvážení bílé je přesné, nechybí jim ostrost, dobrý dynamický rozsah a ani s nedostatkem detailů není problém. Zkrátka se na něj můžete spolehnout. Fotoaplikace nabízí ještě 2× digitální výřez, který už je přeci jen o něco slabší a některé nedostatky odhalit umí, ale dá se říci, že co zvládne fotoaparát bez výřezu, zvládne ve většině případů i s výřezem.

Širokoúhlý fotoaparát žádnou velkou parádu neudělá. Svou kvalitou odpovídá běžně používanému standardu napříč zařízeními různých cenových kategorií a v případě ROG Phone 9 je spíše do počtu. Snímky z něj nabízí vyšší kontrast, horší vyvážení bílé a především slévání detailů a horší ostrost. Žádný zázrak ale nečekejte – průměrný fotoaparát umí produkovat jen průměrné a podprůměrné snímky.

Samostatné makro na jednu stranu sice chválím, na tu druhou se také jedná o standardní snímač, který působí lépe na marketingových materiálech než ve skutečnosti. Při dostatku dobrého světla umí překvapit a pořídit relativně použitelné snímky, ale jakmile máte k dispozici jen o trochu méně světla, než kolik snímač potřebuje, dočkáte se tak maximálně rozmazaných snímků, především kvůli absenci stabilizace.

Jakmile slunce zapadne, nabídne vám fotoaplikace v rámci nočního režimu hlavní fotoaparát a širokoúhlý snímač. Hlavní fotoaparát úbytek světla zvládá celkem dobře – snímky jsou překvapivě dobře prosvětlené, problém nebyl ani protisvětlo, dynamický rozsah není přepálený a i vyvážení bílé víceméně odpovídá realitě, a to i ve chvíli, kdy máte k dispozici dva různé světelné zdroje.

Ani s detaily a ostrostí to není úplně špatné a občas umí fotoaparát i překvapit. Širokoúhlý je na tom opět o něco hůře, především co se týče ostrosti a kvality detailů. I když se s těmito snímky patrně nebudete chtít příliš chlubit, zcela nepoužitelné nejsou.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pokud jde o natáčení videa, samozřejmostí je maximum v podobě 8K záznamu při 30 snímcích za sekundu, nebo lze také sáhnout po spolehlivějším 4K s 60 snímky za sekundu, které z mého pohledu produkuje kvalitnější záznamy. Stabilizaci řeší gimbal, nicméně v případě vyšších rozlišení lze využít pouze adaptivní stabilizace, která přibližuje a oddaluje záznam – plnohodnotnou stabilizaci HyperSteady lze využít pouze ve Full HD.

Za dne nelze záznamu videa moc co vytknout, neboť netrpí na agresivní přeostřování, nepanikaří co se týče vyvážení bílé a elektronická stabilizace odvádí dobrou práci. Výtku mám snad jen k automatickému dynamickému rozsahu, který si občas nemůže vybrat. Zvuk je spíše průměrný, s větrem si příliš dobře neporadí a sbírá i nežádoucí ruchy.

Za zhoršených světelných podmínek jde kvalita rapidně dolů. Především se jedná o razantní ztrátu detailů. Elektronická stabilizace v některých případech přestává stíhat, ale pochválit lze alespoň vyvážení bílé a to, jak si snímač poradil s protisvětlem. Žádná velká sláva to ale není.

Závěrečné hodnocení

Asi není žádným překvapením, že Asus herní telefony zkrátka umí. V zásadě není na ROG Phone 9 nic špatně a nelze mu toho moc vytknout. Smartphonu patrně nejvíce škodí jeho podobnost s předchozí generací, neboť oproti minulému roku nejsou vylepšení natolik zásadní, aby majitelé ROG Phone 8 měli důvod uvažovat o upgradu. Problémem v případě herních smartphonů je také skutečnost, že vzhledem k jejich výkonu je není potřeba měnit příliš často. Vzhledem k tomu, že Asus uvedl do prodeje minulou generaci začátkem letošního roku, uvedením nové verze ještě letos se trochu střílí do vlastní nohy.

Ačkoli lze s klidným svědomím Asus ROG Phone 9 doporučit, přeci jen by tchajwanské společnosti neuškodilo, kdyby si mezi jednotlivými modely dala větší rozestup, aby mezigenerační změny o něco více vynikly. Základní varianta Asusu ROG Phone 9 bude v Česku k dispozici za 28 990 Kč v základní verzi s 256GB úložištěm, přičemž za 512GB úložiště si připlatíte tisícikorunu. Co se týče dostupnosti, aktuálně si lze smartphony předobjednat s dodáním do 10. ledna příštího roku, přičemž podle našich informací by základní varianty měly prvním zákazníkům dorazit ještě před Vánoci.

Klady vysoký výkon

nenápadný design

LED prvek Anime Vision

displej s obnovovací frekvencí 185 Hz

bohaté prodejní balení

odolnost proti vodě a prachu IP68

65W drátové a 15W bezdrátové nabíjení Zápory oproti minulé generaci minimum změn

nedostatek her, které by využily přednosti smartphonu

pro někoho vyšší cena

Koupit Asus ROG Phone 9