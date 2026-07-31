Samsung poprvé v historii prodělal na prodeji smartphonů. Přesto hlásí o 1800 procent vyšší zisk

- Samsung oznámil rekordní finanční výsledky
- Korejská firma těží z vysoké poptávky po paměťových čipech
- Kvůli drahým cenám pamětí ale prodělává mobilní divize
Samsung na začátku července vydal předběžnou zprávu o finančních výsledcích za druhý letošní kvartál, v níž připravoval investory na rekordně vysoké tržby i zisk. Korejský gigant nyní tato čísla potvrdil v podrobné zprávě, která ukazuje jednak ohromný nárůst příjmů, ale také finanční problémy mobilní divize.
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Nárůst zisku o 1800 procent
Samsung mezi letošním dubnem a červnem utržil 171 bilionů wonů (asi 2,5 bilionů korun), což je meziročně o 130 procent víc. Provozní zisk pak vyskočil z loňských 4,7 na 89,49 bilionů wonů (asi 1,31 bilionu korun), což je neskutečný skok o 1813,8 procent. Čistý zisk narostl o 1 300 procent na 71,6 bilionů wonů (asi 1,05 bilionů korun).
Za takto skvělá čísla může zejména divize vyrábějící paměťové čipy, po kterých je aktuálně největší hlad. Korejský gigant se plně soustředí na produkci moderních HBM pamětí s vysokou šířkou pásma, které nachází odbytiště v datových centrech pohánějících umělou inteligenci. To je ovšem také jeden z důvodů, proč je „klasických“ pamětí do počítačů, tabletů a smartphonů akutní nedostatek a jejich ceny rostou do závratných výšin. Tento efekt se do výsledků Samsungu propsal také.
Na telefonech Samsung prodělává
Samsung ve svých smartphonech ve značné míře využívá paměti z vlastní „zahrádky“, ovšem jeho čipová divize neposkytuje jednotce vyrábějící spotřební elektroniku žádné úlevy. Produkty od Samsungu tak průběžně zdražují, a i tak si na sebe nedokážou zdražují, divize korejské firmy totiž vůbec poprvé v historii vykázala ztrátu. A to poměrně velkou, na telefonech Samsung za poslední tři měsíce prodělal 700 miliard wonů (asi 10 miliard korun).
Dá se předpokládat, že i příští kvartály se v případě Samsungu ponesou ve stejném duchu. Podle analytiků paměti rozhodně v příštích měsících zlevňovat nebudou a Samsung má uzavřené dlouhodobé kontrakty s největšími provozovateli datových center. Zaměstnanci Samsungu se tak po nedávných změnách v odměňování mohou těšit na velmi tučné bonusy.