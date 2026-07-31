Prodeje mobilních procesorů se propadají, Qualcomm bude zdražovat

- Výrobci mobilních čipů se potýkají s nízkým odbytem
- Dodávky v první polovině roku klesly o 15 procent
- Qualcomm v posledním kvartále utržil o 20 procent méně než loni a chystá se zdražovat
Svět spotřební elektroniky se potýká s velkou paměťovou krizí, jejíž důsledky jsou cítit i v dalších navázaných odvětvích. Klesají prodeje počítačů, tabletů, smartphonů i nositelné elektroniky, což pochopitelně trápí jak výrobce samotné, tak i jejich dodavatele. Podle nejnovější analýzy agentury Counterpoint Research se například propadají dodávky mobilních čipsetů.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Dodávky mobilních čipů klesají
Dodávky čipů do mobilních zařízení údajně v první polovině letošního roku klesly o 15 procent, přičemž nejvíce byly zasaženi jejich dva největší výrobci – MediaTek a Qualcomm. První jmenované firmě klesl tržní podíl z 37 na 32 procent, druhá zaznamenala pád z 26 na 22 procent.
Pokles tržního podílu MediaTeku není překvapením – tchajwanská firma má velký podíl v oblasti těch nejlevnějších smartphonů, které jsou paměťovou krizí zasaženy nejvíce. Tento segment začíná po MediaTeku pomalu přebírat společnost Unisoc, která se specializuje na levné 4G čipy. Čipové sady Unisoc si v poslední době nachází cestu i do telefonů renomovaných značek jako je například Redmi nebo Poco, a díky tomu tato značka v prvním letošním pololetí navýšila podíl z 11 na 13 procent.
Navzdory poklesu celého trhu dokázaly růst čipsety od společností Apple a Samsung. V případě Applu za to může úspěch poslední generace iPhonů a vysoká poptávka po čipech A19 a 19 Pro, Samsung zase těží z toho, že do svých vlajkových smartphonů začíná častěji nasazovat vlastní čipy Exynos.
Podle Counterpoint se dá očekávat, že dodávky mobilních čipů budou klesat i nadále – v druhém letošním pololetí je očekáván pokles o 14 procent s tím, že čipy pro nejlevnější telefony čeká propad až o 30 procent.
Budeme zdražovat, potvrzuje Qualcomm
Pokles dodávek pochopitelně výrobcům čipů snižuje příjmy, a proto se dá předpokládat, že čipové sady pro mobilní telefony budou zdražovat. Navyšování cen koneckonců potvrdil šéf Qualcommu Cristiano Amon při oznamování kvartálních finančních výsledků. Americká firma se potýkala s poklesem tržeb o 20 procent a v příjmech se dostala na úroveň roku 2021.
Za nižšími příjmy Qualcommu může nejen pokles trhu se smartphony, ale také ztráta významného partnera – Applu. Kalifornský gigant totiž od Qualcommu dlouhodobě odebíral 5G modemy, v posledních letech ale čím dál více začíná využívat modemy vlastní.
Aby Qualcomm tento výpadek kompenzoval, plánuje od 1. září letošního roku zdražit všechny mobilní čipsety. Výše zdražení komentována nebyla, v minulém týdnu se ale spekulovalo o dvouciferných procentech.
Qualcomm očekává, že jeho vliv v mobilním byznyse bude nadále klesat – příjmy z něj mají zanedlouho tvořit pouze 50 procent všech příjmů společnosti, v roce 2029 to bude pouze třetina. Qualcomm vidí budoucnost v jiných, perspektivnějších odvětvích, např. v datových centrech nebo v automobilovém průmyslu. Oznámena například byla nová desetiletá smlouva na dodávkách čipů pro vozy značky BMW.