Lepší vyhledávání, nová gesta a zkrocená AI: srpnový update Windows 11 slibuje nálož novinek

- Letošní letní aktualizace Windows 11 bude plná novinek
- Microsoft nasadí inteligentnější vyhledávání, vylepšená gesta pro touchpad a lepší podporu externích čteček otisků
- Naopak dojde k utlumení umělé inteligence a widgetů
Je letitým pravidlem, že každé druhé úterý v měsíci Microsoft vydává aktualizace svých operačních systémů. Obvykle se jedná pouze o opravy chyb a nasazení aktuálních bezpečnostních záplat, čas od času ale přibude i nějaká nová funkce. V srpnové aktualizaci bude viditelných novinek hned několik, a to jak pro aktuální verzi 25H2, tak i pro starší 24H2.
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Inteligentnější vyhledávání
Systémové vyhledávání nikdy nebylo ve Windows silnou stránkou, od srpnové aktualizace se ale má leccos změnit. Interní vyhledávač jednak zvládne ignorovat překlepy, a také začne vyhledávat již po zadání pouhých dvou znaků. Vylepšené bude i vyhledávání v Nastavení, které by mělo zobrazovat relevantnější výsledky na vyšších pozicích.
Průzkumník souborů
Pár drobných změn dorazí i do Průzkumníka souborů. Tato aplikace se například naučí reagovat na kliknutí kolečkem v adresním řádku nebo na domovské obrazovce – obojí povede k otevření vybrané složky na novém panelu.
Pokud si otevřete stránku se soubory v podrobném přehledu, nově uvidíte velikost jednotlivých souborů v relevantní jednotce. V tuto chvíli umí Průzkumník zobrazovat pouze kilobajty, od srpnové aktualizace bude operovat i s nižšími či vyššími jednotkami (b, KB, MB, GB…)
Průzkumník souborů by měl také nově fungovat spolehlivěji, zmizet by měl šedý bug při načítání a posouvání.
Podpora externích čteček otisků prstů
Pokud váš počítat nedisponuje vlastní čtečkou otisků prstů, budete nově moci v rámci funkce Windows Hello využívat čtečky externí včetně podpory vyšší formy zabezpečení Enhanced Sing-in Security (ESS), u které je biometrický proces izolován do zabezpečené části paměti, a nikoliv do samotného operačního systému.
Odinstalace AI modelu
Microsoft v rámci velkého úklidu Windows 11 přislíbil, že upozadí umělou inteligenci. Jedním z prvních krůčků je možnost odinstalace jazykového modelu pro generování obrázků – půjde tak učinit přímo v systémovém nastavení v podnabídce AI komponenty.
Upozadění Widgetů
Kromě umělé inteligence Microsoft utlumí i widgety – na zamykací obrazovce uživatelé ve výchozím nastavení uvidí pouze widget Počasí, ostatní widgety si uživatelé budou muset v případě potřeby doplnit svépomocí.
Nová gesta pro touchpad
Systém Windows je velmi otevřený ve volbě vlastních gest na touchpadu, nově v něm bude možné přímo v systémovém nastavení přizpůsobovat rychlost scrollování a přiblížení. Přibude rovněž možnost zrychleného posouvání při zopakování gesta posunu.
Nová podoba obrazovky účtu v nabídce Start
V posledních letech Microsoft výrazně ladí nabídku Start, nově se v ní chystá změnit podobu okna s uživatelským účtem.
Energie a baterie
Se srpnovou aktualizací se mírně pozmění logika nastavení napájení. Nově budou úpravy časových limitů displeje, spánku nebo hibernace aplikovány na každý energetický plán, nikoliv pouze na ten aktuální.
Windows Update
Služba Windows Update by měla po srpnovém updatu lépe odhadovat zbývající stav instalace, lépe by měl fungovat i proces čištění nepotřebných souborů po aktualizaci.
Distribuce výše uvedených novinek by měla startovat v úterý 11. srpna, je však možné, že vybrané funkce budou aktivovány později.