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Lepší vyhledávání, nová gesta a zkrocená AI: srpnový update Windows 11 slibuje nálož novinek

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 7. 19:00
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Notebook s operačním systémem Windows 11
  • Letošní letní aktualizace Windows 11 bude plná novinek
  • Microsoft nasadí inteligentnější vyhledávání, vylepšená gesta pro touchpad a lepší podporu externích čteček otisků
  • Naopak dojde k utlumení umělé inteligence a widgetů

Je letitým pravidlem, že každé druhé úterý v měsíci Microsoft vydává aktualizace svých operačních systémů. Obvykle se jedná pouze o opravy chyb a nasazení aktuálních bezpečnostních záplat, čas od času ale přibude i nějaká nová funkce. V srpnové aktualizaci bude viditelných novinek hned několik, a to jak pro aktuální verzi 25H2, tak i pro starší 24H2.

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Kapitoly
Inteligentnější vyhledávání
Průzkumník souborů
Podpora externích čteček otisků prstů
Odinstalace AI modelu
Upozadění Widgetů
Nová gesta pro touchpad
Nová podoba obrazovky účtu v nabídce Start
Energie a baterie
Windows Update

Inteligentnější vyhledávání

Systémové vyhledávání nikdy nebylo ve Windows silnou stránkou, od srpnové aktualizace se ale má leccos změnit. Interní vyhledávač jednak zvládne ignorovat překlepy, a také začne vyhledávat již po zadání pouhých dvou znaků. Vylepšené bude i vyhledávání v Nastavení, které by mělo zobrazovat relevantnější výsledky na vyšších pozicích.

Inteligentnější vyhledávání ve Windows 11
Inteligentnější vyhledávání ve Windows 11

Průzkumník souborů

Pár drobných změn dorazí i do Průzkumníka souborů. Tato aplikace se například naučí reagovat na kliknutí kolečkem v adresním řádku nebo na domovské obrazovce – obojí povede k otevření vybrané složky na novém panelu.

Průzkumník souborů ve Windows 11
Průzkumník souborů ve Windows 11

Pokud si otevřete stránku se soubory v podrobném přehledu, nově uvidíte velikost jednotlivých souborů v relevantní jednotce. V tuto chvíli umí Průzkumník zobrazovat pouze kilobajty, od srpnové aktualizace bude operovat i s nižšími či vyššími jednotkami (b, KB, MB, GB…)

Průzkumník souborů by měl také nově fungovat spolehlivěji, zmizet by měl šedý bug při načítání a posouvání.

Podpora externích čteček otisků prstů

Pokud váš počítat nedisponuje vlastní čtečkou otisků prstů, budete nově moci v rámci funkce Windows Hello využívat čtečky externí včetně podpory vyšší formy zabezpečení Enhanced Sing-in Security (ESS), u které je biometrický proces izolován do zabezpečené části paměti, a nikoliv do samotného operačního systému.

Nové možnosti biometrického přihlašování ve Windows 11
Nové možnosti biometrického přihlašování ve Windows 11

Odinstalace AI modelu

Microsoft v rámci velkého úklidu Windows 11 přislíbil, že upozadí umělou inteligenci. Jedním z prvních krůčků je možnost odinstalace jazykového modelu pro generování obrázků – půjde tak učinit přímo v systémovém nastavení v podnabídce AI komponenty.

Upozadění Widgetů

Kromě umělé inteligence Microsoft utlumí i widgety – na zamykací obrazovce uživatelé ve výchozím nastavení uvidí pouze widget Počasí, ostatní widgety si uživatelé budou muset v případě potřeby doplnit svépomocí.

Widget Počasí na zamykací obrazovce
Widget Počasí na zamykací obrazovce

Nová gesta pro touchpad

Systém Windows je velmi otevřený ve volbě vlastních gest na touchpadu, nově v něm bude možné přímo v systémovém nastavení přizpůsobovat rychlost scrollování a přiblížení. Přibude rovněž možnost zrychleného posouvání při zopakování gesta posunu.

Nová podoba obrazovky účtu v nabídce Start

V posledních letech Microsoft výrazně ladí nabídku Start, nově se v ní chystá změnit podobu okna s uživatelským účtem.

Nový dialog účtu v nabídce Start
Nový dialog účtu v nabídce Start

Energie a baterie

Se srpnovou aktualizací se mírně pozmění logika nastavení napájení. Nově budou úpravy časových limitů displeje, spánku nebo hibernace aplikovány na každý energetický plán, nikoliv pouze na ten aktuální.

Nové položky v nastavení baterie
Nové položky v nastavení baterie

Windows Update

Služba Windows Update by měla po srpnovém updatu lépe odhadovat zbývající stav instalace, lépe by měl fungovat i proces čištění nepotřebných souborů po aktualizaci.

Vylepšená nabídka Windows Update
Vylepšená nabídka Windows Update

Distribuce výše uvedených novinek by měla startovat v úterý 11. srpna, je však možné, že vybrané funkce budou aktivovány později.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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