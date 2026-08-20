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Pixel 11 je v prodeji. Takhle na novince od Googlu ušetříte rekordních 10 tisíc

PR článek
PR článek 20. 8. 18:30
Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

Prodej řady Pixel 11 právě odstartoval. Nejnovější telefony od Googlu lákají na skvělou fotovýbavu, zbrusu nové funkce, rychlejší nabíjení i ještě chytřejší Gemini Intelligence. Hned od prvního dne je pořídíte s rekordním výkupním bonusem až 10 000 Kč a speciálně u Mobil Pohotovosti si je navíc můžete i pronajmout už od 449 Kč měsíčně.

Pixel 11 s rekordním bonusem až 10 000 Kč

Pokud při nákupu nového Pixelu 11 zároveň prodáte svůj stávající telefon, tablet nebo chytré hodinky, Mobil Pohotovost vám k výkupní ceně připočte dodatečný bonus až 10 000 Kč. Ke všem modelům navíc získáváte automaticky prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Ceny telefonů po uplatnění výkupního bonusu:

  • Pixel 11 od 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč) – bonus 5 000 Kč
  • Pixel 11 Pro od 21 990 Kč (běžně 29 490 Kč) – bonus 7 500 Kč
  • Pixel 11 Pro XL od 23 990 Kč (běžně 33 990 Kč) – bonus 10 000 Kč

Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

Za polovinu ceny díky pronájmu

Novou řadu Pixel 11 si můžete i rekordně levně pronajmout. Mobil Pohotovost nabízí novinky od Google v rámci své služby pronájmu za vůbec nejnižší ceny. Nový Pixel 11 ulovíte v rámci pronájmu jen za 449 Kč měsíčně – za dva roky vás tak telefon vyjde na necelou polovinu běžné ceny.

Pixel 11: Čím nová generace zaujme?

Všechny tři modely pohání nový čip Google Tensor G6 s umělou inteligencí Gemini Intelligence, která pomáhá s organizací dne i automatickou úpravou fotek a videí. Modely 11 Pro a 11 Pro XL navíc přinášejí diskrétní světelné upozornění HiLight na zadní straně a vylepšené fotoaparáty s až 120násobným zoomem. Celá řada nabízí výdrž baterie přes 30 hodin a podporu magnetického bezdrátového nabíjení Pixelsnap.

Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

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Autor článku PR článek
PR článek
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