Novinky Xiaomi naživo z Číny: jak vypadá Xiaomi 18 Pro nebo široká skládačka?

- V Číně jsme si jako jedni z prvních mohli vyzkoušet sotva představené novinky Xiaomi 18 Pro a Pro Max
- Oba modely disponují naprosto vlajkovou výbavou a k tomu zaujmou i sekundárním displejem
- Do Česka zamíří oba telefony ještě letos. Vyzkoušeli jsme také skládačku Xiaomi 18 Fold, ta však do Evropy zatím nemíří
Xiaomi před týdnem v Číně představilo novou generaci svých nejlépe vybavených smartphonů. My jsme měli možnost oba modely Xiaomi 18 Pro a Pro Max vyzkoušet na vlastní kůži, protože zatímco do Evropy zamíří až později tohoto roku, v Číně se již prodávají. Oproti loňským modelům Xiaomi 17 Pro a Pro Max nemají mnoho inovací, na rozdíl od nich se ale budou prodávat i u nás.
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Xiaomi 18 Pro je překvapivě kompaktní
Základním modelem dvojice je Xiaomi 18 Pro. Nabízí 6,4″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 2 436 × 1 120 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a maximálním jasem až 4 000 nitů. Na zádech pak najdeme ještě 2,7″ AMOLED displej. Slouží nejen pro zobrazování informací a widgetů, ale především jako hledáček při focení zadními fotoaparáty. A právě při krátkém vyzkoušení v čínské prodejně je to jedna z funkcí, která působí výrazně praktičtěji než jako pouhá designová zajímavost.
Telefon měří přibližně 151,8 × 72 × 8,5 mm a váží kolem 203 gramů. Přesto se do něj Xiaomi podařilo dostat obrovskou 7000mAh křemíkovo-uhlíkovou baterii. Nabíjení probíhá výkonem až 100 W kabelem a 50 W bezdrátově.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 151,8 × 72 × 8,5 mm, hmotnost: 203 nebo 208 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Srdcem telefonu je nový Snapdragon 8 Elite Gen 6, který doplňuje až 16 GB RAM a 1TB úložiště UFS 4.1. Xiaomi tedy vsadilo na osvědčenou klasiku, nikoliv vlastní tovární čipset XRing, který představilo pro skládačku Xiaomi 18 Fold. Samozřejmostí je Android 17 s nadstavbou HyperOS 4. Zajímavá je také fotografická výbava. Xiaomi použilo 200Mpx hlavní fotoaparát Leica s optickou stabilizací, který doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv s 3,2× optickým zoomem a 50Mpx ultraširokoúhlý snímač. Přední kamera má rozlišení 50 Mpx.
Pro Max přidává ještě větší displej a baterii
Xiaomi 18 Pro Max jde ve specifikacích ještě dál. Nabízí 6,9″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 624 × 1 208 pixelů, 120Hz frekvencí a jasem až 4 000 nitů. Na zádech je potom větší 2,9″ AMOLED displej. Největší rozdíl ale najdeme uvnitř. Pro Max dostal Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a především masivní 8500mAh baterii.
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Budeme si však muset počkat, jak velké akumulátory budou mít vlivem regulací modely dostupné v Evropské unii, tedy také v českých obchodech. Také zde nechybí 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. Telefon přitom váží zhruba 235 gramů a jeho tělo má tloušťku kolem 8,4 mm.
Fotoaparáty zůstávají velmi podobné. Hlavní snímač má 200 Mpx, stejně jako periskopický teleobjektiv s 3,2× optickým přiblížením, a sestavu doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Xiaomi samozřejmě opět spolupracuje s Leicou.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,4 × 77,6 × 8,4 mm, hmotnost: 235 nebo 240 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 8500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Xiaomi 18 Pro v Číně startuje na 5 999 jüanech (zhruba 25 tisíc korun včetně DPH), zatímco Pro Max na 6 999 jüanech (asi 28 tisíc korun včetně DPH). Přesná česká cena ani datum zahájení prodeje v Česku v tuto chvíli nejsou známé. Xiaomi nicméně potvrdilo, že řada 18 Pro zamíří ještě letos také na globální trhy.
Jaký je Xiaomi 18 Fold?
Kromě klasických vlajkových smartphonů jsme si v Číně mohli osahat také Xiaomi 18 Fold. Jde o skládací telefon typu „book“, který je po otevření vybaven 7,58″ AMOLED displejem s rozlišením 2 364 × 1 672 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Vnější displej má úhlopříčku 5,38″.
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Zajímavé je především jeho provedení. Po otevření nabídne výrazně širší pracovní plochu než klasické úzké skládací telefony a Xiaomi se podařilo dostat hmotnost na přibližně 219 gramů. Uvnitř pracuje vlastní čip XRing O3 s 10jádrovým procesorem, nechybí až 16 GB RAM a 1TB úložiště.
Také zde je výrazný důraz na fotografování. Zadní sestavu tvoří 200Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx periskopický teleobjektiv a 50Mpx ultraširokoúhlý snímač. Baterie má kapacitu 6 000 mAh a podporuje 67W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení.
A právě Xiaomi 18 Fold na mě při krátkém vyzkoušení v Číně působil jako zařízení, které se nesnaží být pouze technologickou demonstrací. Po otevření má skutečně použitelnou pracovní plochu a zároveň zůstává překvapivě tenký a lehký. Do Česka se ale stejně jako ostatní zmíněné modely zatím oficiálně nedostal. Cena je navíc celkem vysoká už v Číně, v nabídce je za 11 999 jüanů, tedy v přepočtu bezmála 48 tisíc korun včetně DPH.