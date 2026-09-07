Xiaomi 18 Fold chce ukrást pozornost Applu: široká skládačka má poměr stran jako list papíru

- Xiaomi ve své domovině představilo ohebný smartphone Xiaomi 18 Fold
- Jedná se o telefon podobných proporcí, jaké má Samsung Galaxy Z Fold 8 nebo chystaný iPhone Ultra
- Novinka láká na netradiční poměr displejů i vysoký výkon, který jí propůjčuje čipset z vlastní zahrádky
- Ceny v Číně startují na 41 300 korunách s DPH
Letošní podzim se ponese ve znamení knížkových ohebných smartphonů s širokým vnějším i vnitřním displejem. Tento trend v srpnu odstartoval Samsung Galaxy Z Fold 8 a již pozítří na něj naskočí iPhone Ultra. Ještě před ním ale přichází značka Xiaomi, která si chce dva dny před jablečnou keynote ukrást také trochu mediální pozornosti.
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Xiaomi 18 Fold: široká odolná skládačka
Xiaomi 18 Fold je smartphone podobné konstrukce jako Galaxy Z Fold 8, ale ve spoustě věcí šel čínský výrobce vlastní cestou. Zatímco telefon od Samsungu má poměrně ostré hrany, novinka od Xiaomi je v rozích výrazně zakulacená, takže v zavřeném stavu má asymetrický tvar. A asymetrický je překvapivě i vnější displej, který využívá prostor čelní plochy téměř do posledního puntíku.
V zavřeném stavu má Xiaomi 18 Fold rozměry 117,8 × 83,6 × 10,68 mm, v rozevřeném tloušťka spadne na pouhých 5,02 mm. Hmotnost telefonu je 219 gramů, je tedy jen o něco málo těžší než jeho korejský konkurent. V tabulkových specifikacích se Xiaomi nechlubí žádnou voděodolností, teprve v poznámce pod čarou je uvedeno, že splňuje krytí IP58, tudíž by měl ustát až 30 minut v hloubce 1,5 metru. Telefon má být rovněž dimenzován na odolnost proti pádu z výšky až 1,2 metru.
Inspirace listem papíru
A nyní se pojďme podívat na displeje, které se pyšní netradičním poměrem stran (přibližně) √2:1. Tento poměr je lidskému oku známý, neboť je využíván u standardních formátů papíru (A3, A4, A5…). Oba displeje jsou typu AMOLED a pyšní se dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 4 tisíce nitů.
Vnější displej má úhlopříčku 5,38″, avšak kvůli zvolenému poměru stran je o 8 procent širší než standardní 6,9″ panely, díky čemuž by měl poskytovat lepší komfort při psaní na virtuální klávesnici. Rozlišení displeje je 1 168 × 1 712 pixelů, o ochranu displeje se stará sklo Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0.
Vnitřní displej má v diametru 7,58″ a rozlišení 1 168 × 1 712 pixelů. V jeho případě ochranu zajišťuje dvouvrstvé ultratenké ohebné sklo a flexibilní organické materiály. Xiaomi u tohoto displeje využívá mechanismus Dragon Bone Hinge, který v rámci interního testování prošel celkem 492 strukturálními optimalizacemi, a měl by tak displeji poskytovat potřebnou oporu.
Součástí obou displejů je kruhový otvor pro 16Mpx selfie kamerku se světelností f/2.3, v širokém ostrůvku na zádech pak najdeme tři horizontálně položené fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
- 50Mpx širokoúhlý s clonou f/2.2
- 50Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8
O ladění fotoaparátů se tradičně postarala fotografická značka Leica.
Vlastní 3nm čipset
Srdcem Xiaomi 18 Fold není žádný Snapdragon nebo MediaTek, ale vlastní čipset Xiaomi XRing O3 obsahující osmijádrový procesor (maximální tak 4,35 GHz), a čtyřjádrový neurální koprocesor. Čipset je vyráběn v továrnách TSMC 3nm procesem a v benchmarku AnTuTu sbírá skóre převyšující 5 milionů bodů. Vysokému výkonu rovněž napomáhá podpora nového pamětí typu LPDDR6, který si v tomto telefonu odbývá svoji premiéru.
Bezdrátová konektivita zahrnuje podporu 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 a NFC, přítomen je i infračervený senzor pro ovládání domácí elektroniky. Energii si nová skládačka bere z křemíkovo-uhlíkové baterie s vysokou energetickou hustotou, souhrnná kapacita akumulátoru činí 6 000 mAh. Podporováno je jak rychlé (až 67 wattů), tak i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení.
Operačním systémem je Xiaomi HyperOS 4 založený na posledním Android 17 s několika vychytávkami pro ohebné displeje. V rámci multitaskingu je například možné dostat na jeden displej až šest různých aplikací.
Cena a dostupnost
Xiaomi 18 Fold půjde do předprodeje v Číně už tento čtvrtek, k dispozici bude ve zlato-bílé, černé a červené barvě. Ceny pro čínský trh jsou následující:
- 12/256 GB – 10 999 CNY (asi 41 300 korun s DPH)
- 12/512 GB – 11 990 CNY (asi 45 000 korun s DPH)
- 16/512 GB – 12 999 CNY (asi 48 800 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB – 14 999 CNY (asi 56 300 korun s DPH)
Do prodeje půjde i speciální limitovaná verze s keramickým rámem, která v nejvyšší paměťové konfiguraci 16 GB/1 TB přijde na 15 999 CNY (asi 60 100 korun s DPH). O dostupnosti Xiaomi 18 Fold na globálním trhu nemáme žádné informace, spíše bychom s ní nepočítali.