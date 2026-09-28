Levoit EverestAir recenze: to nejlepší za rozumnou cenu?

- Čistička Levoit EverestAir splňuje i ty nejnáročnější nároky moderní domácnosti
- Špičkové technologie zajistí kvalitní ovzduší, ať už žijete kdekoli
- Za cenu 9 790 korun se jedná o zajímavou alternativu k prémiovým značkám
Kvalitní čistička vzduchu je dnes již standardní výbavou nejedné domácnosti. Vybrat tu správnou tak, aby splňovala nejen technické požadavky, ale také estetické nároky, to už umí být poměrně složitý úkol. Čínská značka Levoit vám chce ušetřit práci se svým modelem EverestAir, která je tím nejlepším, co může tato firma nabídnout. Bude to ale stačit na dravou konkurenci?
Design a zpracování9.2/10
Ovládání a údržba9.5/10
Chytré funkce9.0/10
Čištění vzduchu9.6/10
Klady
- sympatický, neutrální design
- snadné ovládání
- spolehlivá doprovodná aplikace
- integrace s Google Home a Amazon Alexa
- vysoký výkon a spolehlivé čištění
- jednoduchá údržba a výměna filtru
- senzor monitorující okolní světlo pro automatické vypínání podsvícení ovládacích prvků
Zápory
- pojízdná kolečka jsou fixně v jedné pozici
- předfiltr by mohl lépe doléhat k tělu čističky
- větší nečistoty snadno zapadnou do vnitřku čističky
- chybí podpora pro HomeKit
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Design a konstrukce
Už na první pohled není Levoit EverestAir vůbec žádný střízlík, ostatně s rozměry 48 × 21,6 × 58,9 centimetrů a hmotností 9,38 kilogramů musíte zvažovat, kam do místnosti ji umístíte. Pokud si nejste jistí, jsou výhodou integrovaná kolečka, takže ji lze pohodlně sunout po zemi. Kolečka jsou zaaretovaná v jednom směru, což znamená, že čističku nemusíte zvedat, avšak i pro tyhle případy je na zadní straně praktické madlo.
Použitý plast kombinuje matnou stříbrnou barvu vzadu a po stranách, bílou na předním estetickém krytu, který chrání filtr, a lesklou černou na ovládacím panelu nahoře (respektive matnou na lopatkách ve výdechu). Barevné sladění působí příjemně a dokáže zapadnou do prakticky každé domácnosti. Na designové ocenění to sice není, ale ostudu vám Levoit EverestAir neudělá.
Bílý plastový kryt lze poměrně snadno odejmout, což odhalí kryt filtru a samotný vyjímatelný filtr. Samotná odnímatelnost a pevnost je v pořádku. Síťka krycí samotný filtr by mohla lépe přiléhat k tělu čističky, aby se zabránilo nechtěnému propouštění větších částic až k samotnému filtru. U výdechu čističky si dejte pozor, aby vám do ní nepropadly větší nečistoty.
Parametry a funkce
Filtrace vzduchu probíhá v několika vrstvách. První vrstvou je vnější umývatelný předfiltr, který zachycuje nejhrubší částice jako prach, vlákna, části vlasů nebo chlupů. Druhou vrstvou je HEPA filtr, který se stará o odfiltrování jemných prachových částic, plísně, bakterií, pylů, kouřových částic, roztočů a srsti. Z hlediska čištění nemám moc co čističce vytknout, alespoň pokud jde o čištění vzduchu od domácích mazlíčků, nicméně opravdovou zkouškou bude až smogová sezóna.
O správnou a přesnou detekci se stará systém AirSight PLUS 2.0, který skenuje kvalitu vzduchu speciálním troj kanálovým prachovým laserovým senzorem. Ten je schopen zaznamenat znečištění částicemi až 3× menšími než běžně používané infračervené senzory. Podle aktuální kvality vzduchu pak čistička Levoit nastavuje požadovaný výkon tak, aby co nejefektivněji a rychle vzduch vyčistila.
Trojkanálový laserový senzor prachu měří částice PM1.0, PM2.5 a PM10 a na základě jejich množství nastavuje nejen výkon čističky, ale také úhel ventilátoru v rozmezí 45 až 90 stupňů. Technologie VortexAir zajišťuje maximální cirkulaci vzduchu v prostoru, přičemž výkon až 612 m³/h CAD vyčistí vzduch v místnostech o prostoru až 130 m².
Technologie QuietKEAP se naproti tomu stará o tichý provoz. Při nočním režimu se zvládne hluk omezit na 24 dB, což oceníte v případech, kdy si čističku umístíte do ložnice, jako jsem to udělal já. Na hluk před spaním umím být pořádně citlivý, nicméně Levoit EverestAir umístěný přibližně dva metry od postele mi žádné větší problémy nedělal. Někomu by mohl vadit spíš mírný průvan, avšak i na něj se dá zvyknout, případně si lze trochu pohrát s nastavením lopatek. Na maximální výkon počítejte s hlukem okolo 56 dB, který už jde poznat.
Používání a údržba
Ovládání čističky máte k dispozici jak na samotném zařízení, tak skrze mobilní aplikaci s názvem VeSync. Na dotykových tlačících si v levé části můžete nastavit intenzitu čištění vzduchu, a to buď na noční, automatický či turbo režim. V pravé části ovládáte rychlost ventilátoru ve třech krocích, úhel náklonu lopatek či časovač vypnutí (až 12 hodin). Nechybí ani možnost čističku vypnout/zapnout či si zkontrolovat stav připojení k síti. Uprostřed se nachází infografika upozorňující na stav ovzduší, případně se lze přepnout na životnost filtru. Konkrétní číslo doprovází také dvojice barevných proužků. Jediná věc, která mi zde chyběla, je jen manuální vypínání či zapínání samotných tlačítek, na to musíte sáhnout po aplikaci.
Všechny výše zmíněné funkce můžete ovládat pochopitelně také v mobilní aplikaci VeSync (s napojením na Google Home a Amazon Alexa). Nad rámec toho můžete sledovat hodnoty PM 1,0, PM 2,5 a PM 10 v reálném čase i zpětně, nastavit si konkrétní plán spouštění a vypínání v rámci různých scénářů, přesně si nastavit úhel lopatek na výdechu či si zamknout ovládání na čističce, aby vám ho například nerozházely děti. Zapnout si můžete také ekologičtější režim, pokud si hlídáte spotřebu elektrické energie.
Co musím vyzdvihnout, je senzor okolního světla, který umí automaticky vypínat a zapínat ovládací prvky na čističce podle intenzity světla. Tuto možnost můžete ovládat v aplikaci i manuálně, nicméně pohodlí automatického senzoru je nesrovnatelně vyšší. Až mě trochu mrzí, že se nejedná o povinnou výbavu všech čističek.
Pokud jde o samotnou údržbu, jde v tomto ohledu o klasickou čističku. Krycí předfiltr lze omýt pod tekoucí vodou, což o něco prodlouží samotnou výdrž sdruženého filtru. Onen sdružený filtr pořídíte za 1590 korun, což to není tak hrozné vzhledem k tomu, že jej nebudete měnit až tak často.
Závěrečné hodnocení
Chytrá čistička vzduchu Levoit EverestAir je to nejdražší a nejlepší, co může čínská značka nabídnout. Design je příjemně neutrální, obsluha a ovládání jednoduché a intuitivní, údržba snadná a i napojení na chytrou domácnost potěší všechny, vyjma Applistů. Funkce zajišťující čistý vzduch fungují skvěle a potěšily mě i drobnosti, jako je senzor okolního světla pro automatické vypínání osvětlení ovládacích prvků.
Co mě zamrzelo, jsou některé konstrukční drobnosti, jako pojízdná kolečka zafixovaná v jednom směru, nepříliš přiléhající předfiltr či hrubé síto zabraňující pádu nečistot do vnitřku čističky. Za cenu 9 790 korun ale nabízí Levoit EverestAir sympatickou výbavu srovnatelnou s dražší konkurencí a rozhodně se vedle čističek od Electroluxu, Philipsu či Dysonu neztratí.