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Xiaomi 18 Pro (Max): privátní displej vpředu, sekundární vzadu a nejvýkonnější Snapdragon uvnitř

Jakub Karásek
Jakub Karásek 23. 9. 19:40
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Zadní displej Xiaomi 18 Pro Max
  • Xiaomi uvádí na čínský trh novou generaci vlajkových smartphonů Xiaomi 18 Pro
  • Oba telefony lákají na privátní displeje, sekundární obrazovky a výkonný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
  • Nechybí ani silná fotovýbava od Leicy a akumulátory s velkou kapacitou

Značka Xiaomi podle očekávání ihned po odhalení nových Snapdragonů představila nové vlajkové smartphony řady Xiaomi 18 Pro. Prvenství ji sice letos „vyfoukla“ Motorola s modelem Signature 27, avšak v jejím případě se jednalo pouze o částečné poodhalení. V případě Xiaomi jsme se dočkali nejen kompletního odhalení, ale rovnou i zahájení předprodejů, byť zatím pouze jen na čínském trhu.

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Kapitoly
Xiaomi 18 Pro (Max): sekundární displej na zádech
Privátní displeje se supertenkými rámečky
Dvakrát 200 megapixelů
Nejvýkonnější Snapdragon na palubě
Perfektní haptika a vysoká odolnost
Cena a dostupnost

Xiaomi 18 Pro (Max): sekundární displej na zádech

Xiaomi s letošními novinkami navazuje na loňskou generaci, která přinesla neobvyklý prvek – sekundární displej na zádech. Čínský výrobce se pochlubil tím, že tuto vychytávku využívají téměř 4 miliony denně aktivních uživatelů, kteří každý měsíc skrze sekundární obrazovku provedou 138 milionů interakcí.

Schopnosti zadního displeje
Schopnosti zadního displeje

Xiaomi u letošních smartphonů schopnosti zadního displeje rozvíjí ještě dál – podle výrobce sekundární obrazovka podporuje víc než 100 různých aplikačních karet, mezi kterými nechybí notifikace, rychlé widgety, minihry, a dokonce i vlastní miniaplikace generované umělou inteligencí. Umělou inteligencí lze rovněž vytvářet personalizované tapety založené na fotografiích zvířat, celebrit anebo schématům odpovídajícím krytům telefonu.

Tapety Podle Krytů

Velikost zadní obrazovky se liší podle modelu – u Xiaomi 18 Pro má úhlopříčku 2,7″, u Xiaomi 18 Pro Max má v diagonále 2,9 ″. V obou případech se jedná o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 tisíce nitů.

Zadní displeje Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max
Zadní displeje Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max

Privátní displeje se supertenkými rámečky

Rozdílné displeje jsou pochopitelně i na přední straně:

  • Xiaomi 18 Pro má 6,4″ obrazovku s rozlišením 1 208 × 2 624 pixelů
  • Xiaomi 18 Pro Max má 6,9″ displej s rozlišením 1 220 × 2 436 pixelů

Xiaomi nasadilo OLED displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Oba modely využívají nové světelné materiály a plné RGB pixelové uspořádání, díky čemuž je možné vybičovat maximální jas až ke 4 tisícům nitů. Speciální konstrukce rámu navíc umožnila výrobci ztenčit rámečky okolo displejů na tloušťku 0,99 mm na všech čtyřech stranách.

Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max zepředu
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max zepředu

Tím však unikátní vlastnosti displejů nekončí. Stejně jako Samsung Galaxy S26 Ultra přináší letošní novinky od Xiaomi privátní displej – u celého displeje nebo jeho části lze výrazně omezit pozorovací úhly, a znemožnit tak odečítání dění na obrazovce širokému okolí. Hardwarové řešení je navržené tak, aby při aktivaci nedošlo ke snížení vizuální ostrosti. Systém umožňuje uživateli definovat vlastní scénáře ochrany soukromí – u vybraných aplikací lze snížit pozorovací úhly nejen pro samotnou aplikaci, ale také pro její oznámení, plovoucí okna nebo její zobrazení na obrazovce multitaskingu.

Privátní režim lze rovněž automatizovat, například na základě geolokace – doma může být vypnutý, v práci zapnutý apod. Systém dokonce využívá umělou inteligenci, která umí omezit pozorovací úhly na veřejných místech – na letištích, nádražích, ve výtahu apod. Telefon dokonce umí díky selfie kameře vyhodnotit, zda se na váš displej někdo nedivá, a zaslat upozornění s návrhem aktivace privátního režimu.

Dvakrát 200 megapixelů

Selfie kamerka se pyšní vysokým rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.2, na zádech pak najdeme následující trojici fotoaparátů:

  • 200Mpx hlavní (1/1.31″ snímač Light Fusion 960/960 XL) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.67¨
  • 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102°, světelností f/2.4 a funkcí makro od 5 cm
  • 200Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením a světelností objektivu f/2.4

Fotoaparáty jsou vybavené čočkami od fotografické společnosti Leica, která se postarala i o ladění barev. Novinkou letošních modelů je uchovávání surových dat s možností jejich hybridního zpracování – hardwarem a umělou inteligencí (lokální i cloudovou). Umělá inteligence slouží i ke zlepšení fotografických schopností uživatele – doporučí oblíbená místa na focení, automaticky analyzuje kompozici a sladění filtrů, a v reálném čase dodá pokyny pro držení těla fotografované osoby při pořizování portrétů. Oba telefony dokážou natáčet video až v 8K rozlišení, popř. 4K při 120 snímcích za sekundu.

Displej

Nejvýkonnější Snapdragon na palubě

Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max pohání čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který přináší ohromný výkon a příkladnou efektivitu. Xiaomi navíc u svých telefonů použilo speciální čipové pouzdro s vysokou tepelnou vodivostí, přepracován byl i kruhový chladicí systém, díky kterému má telefon udržet maximální výkon po co nejdelší dobu.

V Xiaomi nicméně nevyužili nejnovější Snapdragon do puntíku a namísto novějších (a dražších) pamětí typu LPDDR6 použili osvědčené LPDDR5X, a to v kapacitě 12 nebo 16 GB. Úložiště typu UFS 4.1 pak bude nabízeno v kapacitách 256, 512 GB a 1 TB. Oba telefony disponují příkladnou bezdrátovou konektivitou, podporují standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, nechybí ani UWB a infraport.

Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max

Xiaomi dopřálo svým telefonům i velkokapacitní akumulátory – menší Xiaomi 18 Pro je vybaven 7000mAh baterií, větší Xiaomi 18 Pro Max dostal do výbavy 8500mAh akumulátor. V obou případech je podporováno rychlé (až 100 wattů) i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení, a to včetně reverzního chodu.

Perfektní haptika a vysoká odolnost

Xiaomi rovněž u svých novinek vyzdvihuje špičkovou haptiku – lineární motor 7514 pokrývá 183 provozních scénářů ve 26 kategoriích s podporou jemného ladění. Oba telefony se také pyšní vysokou odolností vůči vodě a prachu, splňují krytí IP66, IP68 a IP69.

Xiaomi 18 Pro Max ve speciální transparentní Verzi
Xiaomi 18 Pro Max ve speciální transparentní Verzi

Oba telefony běží na operačním systému HyperOS 4, který je obohacen o inteligentního agenta na úrovni systému, který zvládá vícestupňové autonomní kroky.

Cena a dostupnost

Smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max budou dostupné ve čtyřech barvách – v černé, bílé, fialové a zelené, specialitou pak bude ještě transparentní červená verze poskytující náhled do útrob zařízení. Telefony je možné již nyní předobjednat v Číně, dostupné budou ještě v průběhu tohoto týdne. Čínské ceny jsou následující:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK
Xiaomi 18 Pro 12/256 GB 5 999 CNY 23 100 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro 12/512 GB 6 999 CNY 27 000 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro 16/512 GB 7 999 CNY 30 800 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro 16 GB/1TB 8 999 CNY 34 700 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro (transparentní edice) 16 GB/1TB 9 999 CNY 38 500 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro Max 12/256 GB 6 999 CNY 27 000 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro Max 12/512 GB 7 999 CNY 30 800 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro Max 16/512 GB 8 999 CNY 34 700 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro Max 16 GB/1TB 9 999 CNY 38 500 korun s DPH
Xiaomi 18 Pro Max (transparentní edice) 16 GB/1TB 10 999 CNY 42 400 korun s DPH

Oba telefony budou na rozdíl od jejich předchůdců dostupné globálně, a to ještě do konce letošního roku.

Global

Xiaomi pravděpodobně spojí jejich globální premiéru s dosud nepředstaveným základním modelem Xiaomi 18, naopak vrcholné verze Xiaomi 18 Ultra se v této generaci s největší pravděpodobností nedočkáme.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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