Xiaomi 18 Pro (Max): privátní displej vpředu, sekundární vzadu a nejvýkonnější Snapdragon uvnitř

- Xiaomi uvádí na čínský trh novou generaci vlajkových smartphonů Xiaomi 18 Pro
- Oba telefony lákají na privátní displeje, sekundární obrazovky a výkonný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- Nechybí ani silná fotovýbava od Leicy a akumulátory s velkou kapacitou
Značka Xiaomi podle očekávání ihned po odhalení nových Snapdragonů představila nové vlajkové smartphony řady Xiaomi 18 Pro. Prvenství ji sice letos „vyfoukla“ Motorola s modelem Signature 27, avšak v jejím případě se jednalo pouze o částečné poodhalení. V případě Xiaomi jsme se dočkali nejen kompletního odhalení, ale rovnou i zahájení předprodejů, byť zatím pouze jen na čínském trhu.
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Xiaomi 18 Pro (Max): sekundární displej na zádech
Xiaomi s letošními novinkami navazuje na loňskou generaci, která přinesla neobvyklý prvek – sekundární displej na zádech. Čínský výrobce se pochlubil tím, že tuto vychytávku využívají téměř 4 miliony denně aktivních uživatelů, kteří každý měsíc skrze sekundární obrazovku provedou 138 milionů interakcí.
Xiaomi u letošních smartphonů schopnosti zadního displeje rozvíjí ještě dál – podle výrobce sekundární obrazovka podporuje víc než 100 různých aplikačních karet, mezi kterými nechybí notifikace, rychlé widgety, minihry, a dokonce i vlastní miniaplikace generované umělou inteligencí. Umělou inteligencí lze rovněž vytvářet personalizované tapety založené na fotografiích zvířat, celebrit anebo schématům odpovídajícím krytům telefonu.
Velikost zadní obrazovky se liší podle modelu – u Xiaomi 18 Pro má úhlopříčku 2,7″, u Xiaomi 18 Pro Max má v diagonále 2,9 ″. V obou případech se jedná o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 tisíce nitů.
Privátní displeje se supertenkými rámečky
Rozdílné displeje jsou pochopitelně i na přední straně:
- Xiaomi 18 Pro má 6,4″ obrazovku s rozlišením 1 208 × 2 624 pixelů
- Xiaomi 18 Pro Max má 6,9″ displej s rozlišením 1 220 × 2 436 pixelů
Xiaomi nasadilo OLED displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Oba modely využívají nové světelné materiály a plné RGB pixelové uspořádání, díky čemuž je možné vybičovat maximální jas až ke 4 tisícům nitů. Speciální konstrukce rámu navíc umožnila výrobci ztenčit rámečky okolo displejů na tloušťku 0,99 mm na všech čtyřech stranách.
Tím však unikátní vlastnosti displejů nekončí. Stejně jako Samsung Galaxy S26 Ultra přináší letošní novinky od Xiaomi privátní displej – u celého displeje nebo jeho části lze výrazně omezit pozorovací úhly, a znemožnit tak odečítání dění na obrazovce širokému okolí. Hardwarové řešení je navržené tak, aby při aktivaci nedošlo ke snížení vizuální ostrosti. Systém umožňuje uživateli definovat vlastní scénáře ochrany soukromí – u vybraných aplikací lze snížit pozorovací úhly nejen pro samotnou aplikaci, ale také pro její oznámení, plovoucí okna nebo její zobrazení na obrazovce multitaskingu.
Privátní režim lze rovněž automatizovat, například na základě geolokace – doma může být vypnutý, v práci zapnutý apod. Systém dokonce využívá umělou inteligenci, která umí omezit pozorovací úhly na veřejných místech – na letištích, nádražích, ve výtahu apod. Telefon dokonce umí díky selfie kameře vyhodnotit, zda se na váš displej někdo nedivá, a zaslat upozornění s návrhem aktivace privátního režimu.
Dvakrát 200 megapixelů
Selfie kamerka se pyšní vysokým rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.2, na zádech pak najdeme následující trojici fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní (1/1.31″ snímač Light Fusion 960/960 XL) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.67¨
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102°, světelností f/2.4 a funkcí makro od 5 cm
- 200Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením a světelností objektivu f/2.4
Fotoaparáty jsou vybavené čočkami od fotografické společnosti Leica, která se postarala i o ladění barev. Novinkou letošních modelů je uchovávání surových dat s možností jejich hybridního zpracování – hardwarem a umělou inteligencí (lokální i cloudovou). Umělá inteligence slouží i ke zlepšení fotografických schopností uživatele – doporučí oblíbená místa na focení, automaticky analyzuje kompozici a sladění filtrů, a v reálném čase dodá pokyny pro držení těla fotografované osoby při pořizování portrétů. Oba telefony dokážou natáčet video až v 8K rozlišení, popř. 4K při 120 snímcích za sekundu.
Nejvýkonnější Snapdragon na palubě
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max pohání čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který přináší ohromný výkon a příkladnou efektivitu. Xiaomi navíc u svých telefonů použilo speciální čipové pouzdro s vysokou tepelnou vodivostí, přepracován byl i kruhový chladicí systém, díky kterému má telefon udržet maximální výkon po co nejdelší dobu.
V Xiaomi nicméně nevyužili nejnovější Snapdragon do puntíku a namísto novějších (a dražších) pamětí typu LPDDR6 použili osvědčené LPDDR5X, a to v kapacitě 12 nebo 16 GB. Úložiště typu UFS 4.1 pak bude nabízeno v kapacitách 256, 512 GB a 1 TB. Oba telefony disponují příkladnou bezdrátovou konektivitou, podporují standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, nechybí ani UWB a infraport.
Xiaomi dopřálo svým telefonům i velkokapacitní akumulátory – menší Xiaomi 18 Pro je vybaven 7000mAh baterií, větší Xiaomi 18 Pro Max dostal do výbavy 8500mAh akumulátor. V obou případech je podporováno rychlé (až 100 wattů) i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení, a to včetně reverzního chodu.
Perfektní haptika a vysoká odolnost
Xiaomi rovněž u svých novinek vyzdvihuje špičkovou haptiku – lineární motor 7514 pokrývá 183 provozních scénářů ve 26 kategoriích s podporou jemného ladění. Oba telefony se také pyšní vysokou odolností vůči vodě a prachu, splňují krytí IP66, IP68 a IP69.
Oba telefony běží na operačním systému HyperOS 4, který je obohacen o inteligentního agenta na úrovni systému, který zvládá vícestupňové autonomní kroky.
Cena a dostupnost
Smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max budou dostupné ve čtyřech barvách – v černé, bílé, fialové a zelené, specialitou pak bude ještě transparentní červená verze poskytující náhled do útrob zařízení. Telefony je možné již nyní předobjednat v Číně, dostupné budou ještě v průběhu tohoto týdne. Čínské ceny jsou následující:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Xiaomi 18 Pro
|12/256 GB
|5 999 CNY
|23 100 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro
|12/512 GB
|6 999 CNY
|27 000 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro
|16/512 GB
|7 999 CNY
|30 800 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro
|16 GB/1TB
|8 999 CNY
|34 700 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro (transparentní edice)
|16 GB/1TB
|9 999 CNY
|38 500 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro Max
|12/256 GB
|6 999 CNY
|27 000 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro Max
|12/512 GB
|7 999 CNY
|30 800 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro Max
|16/512 GB
|8 999 CNY
|34 700 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro Max
|16 GB/1TB
|9 999 CNY
|38 500 korun s DPH
|Xiaomi 18 Pro Max (transparentní edice)
|16 GB/1TB
|10 999 CNY
|42 400 korun s DPH
Oba telefony budou na rozdíl od jejich předchůdců dostupné globálně, a to ještě do konce letošního roku.
Xiaomi pravděpodobně spojí jejich globální premiéru s dosud nepředstaveným základním modelem Xiaomi 18, naopak vrcholné verze Xiaomi 18 Ultra se v této generaci s největší pravděpodobností nedočkáme.