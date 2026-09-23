Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6: mozek pro příští vlajkové lodě přichází ve dvou variantách

- Qualcomm dnes v noci představil čipové sady pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů
- Letos jsme se dočkali dvou modelů – základního Snapdragonu 8 Elite Gen 6 a posílené varianty Extreme
- Prvním představeným smartphonem využívajícím nový tento čipset je Motorola Signature 27
Americká společnost Qualcomm včera večer zahájila svůj tradiční výroční summit, na jehož úvodní tiskové konferenci představila nové vlajkové čipsety pro nadcházející řadu vlajkových smartphonů. V letošním roce jsme se překvapivě dočkali dvou variant, a to základní verze Snapdragon 8 Elite Gen 6, a pak výkonnějšího modelu s přídomkem Extreme.
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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: obří výkon, příkladná efektivita
Pryč jsou doby, kdy čipové sady od Qualcommu nesly jednoduché číselné označení, například Snapdragon 865. Americká firma se rozhodla jméno letošního vlajkového čipu řádně „natáhnout“ – jeho celé jméno zní Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform.
Za tímto názvem se ukrývá supervýkonný čip, který podle Qualcommu ukazuje největší mezigenerační skok za poslední roky, a to jak v oblasti hrubého výkonu, v akceleraci umělé inteligence nebo v bezdrátové komunikaci. Letošní vlajkový čipset je vyroben 2nm procesem, který je sám o sobě zárukou příkladné efektivity – nabídne tedy vyšší výkon, a přitom nižší spotřebu.
Procesorová jednotka čipsetu je složena z osmi jader Oryon ve složení 2+6, přičemž vůbec poprvé se podařilo u dvojice hlavních jader dosáhnout taktu 5 GHz. Mezigenerační skok ve výkonu má být podle výrobce 13 procent, což údajně ze Snapdragonu 8 Elite Extreme Gen 6 činí nejvýkonnější mobilní čipovou sadu na světě. Procesor lze párovat s moderními pamětmi typu LPDDR6 a UFS 5.0.
Ještě větší skok podstoupil grafický čip Adreno, který má být o 44 procent výkonnější a o 40 procent efektivnější. Díky novým jádrům Adreno Matrix a enginu Adreno Neural Fusion má grafika snižovat zátěž procesoru a rychleji vykreslovat snímky ve vyšší kvalitě. Qualcomm slibuje konzolovou grafiku v mobilních hrách, mimo jiné i díky podpoře enginů Unreal a Unity. Grafický čip „utáhne“ až 4K obrazovku s obnovovací frekvencí 120 Hz, popř. Quad HD displej s frekvencí 240 Hz.
Qualcomm rovněž kladl důraz na umělou inteligenci, jednotka Hexagon NPU jednak přináší o 35 procent vyšší výkon a o 33 procent lepší efektivitu, a také je lépe optimalizovaná na generativní a agentní AI. Vestavěný Sensing Hub nyní využívá duální neurální mikrokoprocesor k tomu, aby se učil návyky uživatele přímo na zařízení. Umělou inteligenci Snapdragon využívá i ve zpracování zvuku – funkce AI Voice Bubble například dokáže oddělovat hlas od okolního hluku.
Vylepšen byl i obrazový koprocesor Spectra IPS, který nově podporuje kodek Advanced Professional Video (APV) a technologii Intelligent Pixel Control, což má vést k lepšímu porozumění scény a k přirozenějším fotografiím a videu. Čip si poradí až s trojitým 64Mpx fotoaparátem s nulovým zpožděním závěrky, maximální rozlišení jednoho fotoaparátu může být až 320 megapixelů. Podporováno je natáčení videa v rozlišení 8K při 60 snímcích za sekundu, popř. 4K při 240 fps.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 je rovněž vybaven novou bezdrátovou konektivitou. Modem Snapdragon X105 je připraven na příchod sítí 6G, přičemž teoretická stahovací rychlost může činit až 14,8 Gbps, upload může činit až 4,2 Gbps. Modem podporuje i satelitní konektivitu NR-NTN.
Vylepšen byl i Wi-Fi modul FastConnect 8800, který jako první dostává do smartphonů podporu Wi-Fi 4×4 s třikrát delším dosahem. Podporován je i chystaný standard Wi-Fi 8.
Snapdragon 8 Elite Gen 6: do levnějších vlajkových lodí
Základní Snapdragon 8 Elite Gen 6 má stejný základ jako varianta Extreme, avšak s několika ústupky ospravedlňujícími nižší cenu. Čip je rovněž vyroben 2nm procesem, má ale o něco nižší výkon. Procesorovou jednotku sice rovněž tvoří osm jader Oryon s maximálním taktem 5 GHz, běžně dosahované takty jsou ale o něco nižší. Procesor má rovněž menší cache a poradí si pouze s pamětmi typu LPDDR5X. I tak ale Qualcomm slibuje o 10 procent vyšší výkon než u minulé generace.
Lehce osekaný je i grafický čip, který obsahuje méně výpočetních jednotek s nižšími takty. Výkon oproti minulé generaci i tak narostl o úctyhodných 35 procent za současného zvýšení efektivity o 40 procent. Na pozici neurální jednotky Qualcomm nasadil nový Hexagon NPU, avšak bez některých pokročilých funkcí – sdílená paměť je o polovinu menší a chybí například vylepšený Sensing Hub.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 také postrádá podporu APV kodeku a v natáčení videa je jeho maximem 8K při 30 snímcích za sekundu (nebo 4K při 120 snímcích). Chybí také podpora pokročilé AI segmentace. Bezdrátová konektivita je víceméně shodná s modelem Extreme, Qualcomm pouze u základního modelu nezmiňuje zvýšenou efektivitu a dosah.
Už brzy ve vlajkových smartphonech
Qualcomm uvedl, že jeho nové čipy budou postupně nasazovány do smartphonů značek Vivo, Xiaomi, Oppo, Honor, iQoo, Nubia, OnePlus, Redmi, Redmagic a ZTE. Jsme zvědaví, v jakých modelech se setkáme s nejvýše postaveným modelem Extreme, a do jakých telefonů výrobci nasadí základní Snapdragon 8 Elite Gen 6. S prvním jmenovaným se jistojistě setkáme v čerstvě poodhaleném smartphonu Motorola Signature 27, který bude kompletně představen ještě v průběhu letošního roku.