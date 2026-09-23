Paměťová krize by se řady Galaxy S27 dotknout neměla: očekávejte ale dramatické zdražení

- Práce na nové vlajkové řadě Galaxy S27 jsou v plném proudu
- Samsung připravuje hned čtyři modely, včetně nové verze S27 Pro
- Pokud jste se báli, že tyto telefony omezí paměťová krize, můžete zůstat v klidu
Samsung má všechny hlavní premiéry v rámci aktuální mobilní sezóny již za sebou, a to znamená, že se může plně soustředit na novou řadu Galaxy S27. Aktuální série Galaxy S26 po stránce inovací trochu zklamala, takže fanoušci toužebně vyhlížejí její nastupující řadu a jihokorejský výrobce si rozhodně nemůže dovolit klopýtnout dvakrát po sobě. Na světlo světa se nyní dostaly paměťové konfigurace, což je dobrá, ale i špatná zpráva.
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Nový model, přepracovaný design a lepší výbava
O řadě Galaxy S27 toho víme již poměrně dost a největší novinkou je určitě příchod nového modelu Galaxy S27 Pro. Ten by měl být zmenšenou variantou verze Ultra, jen bez podpory dotykového pera. Vrcholná specifikace Ultra by měla dostat kompletně přepracovaný design, který adoptuje i verze Pro a u obou těchto modelů se můžeme těšit na více než solidní výbavu.
Baterie o kapacitě 5 200, respektive 5 700 mAh, vypadají na poměry Samsungu velmi dobře, což platí i pro nabíjení o výkonu 60 W. Dalším dílkem skládačky je paměťová výbava, kde kvůli aktuálně probíhající paměťové krizi panovaly pochyby o tom, jaké kapacity budou u nové řady dostupné. Obavy ale byly zbytečné – k žádným škrtům v tomto směru nedojde.
Omezení pamětí se nekoná
Kvůli paměťové krizi se dlouhodobě předpovídá, že se i do vlajkové kategorie vrátí paměťová konfigurace 8 + 128 GB. Dobrou zprávou je, že Samsung ji u své nové řady neplánuje a dle informací korejského blogu Naver ji nedostane ani základní model Galaxy S27. I tato varianta bude začínat na paměti 12 + 256 GB a vrcholná verze nabídne konfiguraci 12 + 512 GB.
Tyto kombinace by měla dostat i větší verze Galaxy S27+ a samozřejmě je najdeme i u dvojice Galaxy S27 Pro a Ultra. Ty ale navíc dostanou i varianty s vnitřním úložištěm o velikosti 1 TB. Zatímco u menší verze Pro bude tato paměť kombinována s 12 GB RAM, vrcholná varianta Ultra se může těšit na 16 GB RAM. Paměťová krize je tedy na Samsung krátká.
Nový typ pamětí pro vrcholné vlajkové modely
Dobrou zprávou je i to, že specifikace Pro a Ultra by měly využívat nové typy pamětí – konkrétně vnitřní úložiště typu UFS 5.1 a operační paměť RAM LPDDR6. To bude oproti aktuální řadě, která používá typy UFS 4.0 a LPDDR5X, z hlediska rychlosti výrazné zlepšení. Tato pozitivní zpráva o pamětech však má i svou odvrácenou stranu.
Pokud Samsung použije výše uvedené kapacity a u vrcholných modelů navíc nabídne modernější typy modulů, je prakticky nemožné, aby udržel ceny svých nových vlajkových telefonů na podobné úrovni jako u řady Galaxy S26. Zdražování se pravděpodobně nevyhneme a vlastně už ani není otázkou to, zda Samsung zdraží, ale spíše to, o kolik ceny u této nové řady narostou.