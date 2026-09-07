Návrat do pravěku? Databáze odhalila rychlost nabíjení u chystaných modelů Galaxy S27 a S27+

- Samsung usilovně pracuje na své nové vlajkové řadě Galaxy S27
- Vypadá to, že bychom se mohli dočkat slušného nášupu novinek
- Rychlost nabíjení ale Samsung na seznam novinek, zdá se, nepřidal
Práce na nové vlajkové řadě Galaxy S27 jsou v plném proudu a Samsung po velmi dlouhé době rozšíří ve své primární sérii nabídku modelů. Ke klasické trojici Galaxy S27, S27+ a S27 Ultra přibyde očekávaný sourozenec v podobě modelu Galaxy S27 Pro. O něm ale řeč nebude, v dnešní novince se zaměříme na základní modely a jejich nabíjení.
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Nabíjení jako z pravěku
Pokud Samsung v některých oblastech dlouhodobě za konkurencí zaostává, je to výkon a rychlost nabíjení. Jihokorejský gigant je v tomto směru, podobně jako Apple a Google, velmi konzervativní, a i jeho nejvýkonnější nabíjení můžeme označit maximálně jako průměrné. Každý rok se mluví o tom, že nové vlajky situaci konečně změní, ale nakonec zůstane vše při starém.
Stejná situace panuje i letos a například u modelu Galaxy S27+ se spekulovalo, že dostane nabíjení o výkonu 60 W. To samozřejmě není žádná velká sláva, ale pořád lepší než aktuálních 45 W a jednalo by se alespoň o trochu konkurenceschopný výkon. Tento telefon byl ale spolu se základním modelem Galaxy S27 zachycen v databázi 3C, která odhalila krutou realitu.
Změny nejsou na pořadu dne
Dle této databáze nabídne model Galaxy S27+ nabíjení o výkonu 45 W, což je stejné jako vloni i předloni. Identický výkon nabízel už model S22+ z roku 2022 a právě v tomto roce to bylo poprvé a naposledy, kdy Samsung u tohoto modelu navýšil výkon nabíjení (z 25 W na 45 W). Základní model Galaxy S27 na tom bude bohužel ještě hůř.
Podle databáze 3C dorazí tento model opět s nabíjením o výkonu mrzkých 25 W, což je stejně jako u modelu Galaxy S20 z roku 2020. Pokud se tak stane, tato novinka bude vlajkový telefon s jasně nejpomalejším nabíjením – výkonnější nabíjení mají jak iPhone 17, tak Pixel 11, o telefonech od čínských výrobců nemluvě, ty nabízejí nabíjení s výkony 80 W a více.
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Premiéra se pomalu blíží
Prozatím není jasné, kdy Samsung svou novou vlajkovou řadu představí a ví se jen to, že se tak stane v první čtvrtině příštího roku. Nejvíce novinek přinese model Ultra, který by měl dostat přepracovaný design, nový teleobjektiv a očekává se také větší baterie postavená na bázi křemíku a uhlíku. Základní modely S27 a S27+ budou ale zdá se na novinky poměrně skoupé.