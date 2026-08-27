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Sen o obří výdrži se rozplynul: Samsung zařízl prototyp Galaxy S27 Ultra s rekordně velkou baterií

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 8. 13:30
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Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu
  • Kolem nové vlajkové řady Galaxy S27 to v poslední době pořádně žije
  • Nedávno jsme se dočkali prvních renderů odhalujících nový design modelu Ultra
  • Nyní se na veřejnost dostaly zajímavé informace týkající se jeho baterie

Všechny stěžejní novinky v rámci tohoto roku Samsung již představil, a to znamená, že se může naplno soustředit na svou další vlajkovou řadu Galaxy S27. Očekávání jsou jako vždy obrovská a jejich naplnění, jako vždy, s otazníkem. Model Ultra by měl dostat přepracovaný design a nyní se ukázalo, že si Samsung pohrával s myšlenkou na obří baterii. Minulý čas je ale bohužel na místě.

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Samsung konečně začíná opatrně inovovat

Označovat přístup Samsungu k bateriím a nabíjení svých telefonů jako konzervativní je bohapustou urážkou tohoto slova. Jihokorejský výrobce v tomto ohledu dlouhodobě víceméně nic nedělá, ale letos se přece jen začalo blýskat na lepší časy – skládačky Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 dostaly modernější baterie postavené na bázi křemíku a uhlíku, i když progres v oblasti kapacity je malý.

Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu
Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu

Je prakticky jisté, že se na tyto baterie mohou těšit i nové vlajkové modely z řady Galaxy S27 a v poslední době se čile spekuluje o velikosti akumulátoru vrcholné verze Ultra. Nejvíce se skloňuje kapacita 5 534 mAh, což by po zaokrouhlení znamenalo 5 700 mAh – na dnešní poměry slušnou, ale rozhodně ne dechberoucí hodnotu. Nyní vyšlo najevo, že měl Samsung možná úplně jiné plány.

Samsung zařízl obří baterii

Dle nejnovějších informací měl Samsung testovat prototyp modelu Galaxy S27 Ultra s baterií o kapacitě 7 000 mAh, což už je plně srovnatelné s konkurencí. Pokud by na ni opravdu došlo, Ultra by se z otloukánka proměnila v telefon, který se může smělým krokem postavit té nejsilnější konkurenci a s takovou baterií by nová Ultra rozhodně nezapadla.

Galaxy S27 Ultra (Pro) na CAD renderu
Galaxy S27 Ultra (Pro) na CAD renderu

Šlo ale pouze o prototyp a do sériové výroby se Galaxy S27 Ultra s takto velkým akumulátorem nedostane. Mělo se totiž jednat o verzi bez dotykového pera a použití takto objemného akumulátoru bylo s největší pravděpodobností možné jen díky absenci šachty pro jeho uložení. Samsung od pera S Pen u modelu Ultra jistojistě neupustí, takže kapacita bude muset ustoupit.



Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu



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Větší baterie bude, ale zázraky nečekejte

Nadcházející Galaxy S27 Ultra větší baterii dostane, to je prakticky jisté a jisté je i to, že se dočkáme varianty postavené na bázi křemíku a uhlíku. Samsung se ale opět vydá velmi konzervativní cestou a dramatického navýšení se nedočkáme. Již zmíněná kapacita 5 700 mAh se jeví jako poměrně reálná a ve finále vlastně můžeme být rádi i za to – bude to vůbec poprvé, co model Ultra za svou sedmiletou historii překročí hranici 5 000 mAh.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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