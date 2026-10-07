Do IKEA i bez nábytku: 10 technologických drobností, za které nedáte víc než 250 Kč

- Dvouportová USB-C nabíječka za 249 Kč zvládne telefon i méně náročný notebook
- Za 129 Kč pořídíte Bluetooth reproduktor, za dvě stovky senzor teploty nebo úniku vody
- Chytrou žárovku s ovladačem za 249 Kč můžete používat i bez hubu
IKEA má zvláštní talent prodávat věci, kvůli kterým člověk původně nepřišel. Vedle svíček a kuchyňských drobností se vyplatí zastavit také u elektroniky. Mezi švédskými názvy se skrývají překvapivě levné nabíječky, malé reproduktory i senzory, které dokážou upozornit na vodu pod myčkou. A všechny odnesete domů podstatně snáz než knihovnu.
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Každou z deseti vychytávek pořídíte za méně než 250 Kč. Nabíječka nebo reproduktor poslouží samostatně, u senzorů a chytrých světel záleží na tom, co od nich chcete. Teplotu přečtete přímo na displeji senzoru, hlásič vody začne pípat a žárovku ze startovací sady rozsvítíte ovladačem i bez centrálního hubu. Propojení s telefonem už může znamenat další nákup, pokud doma vhodný hub nemáte.
SJÖSS 45 W: dva telefony z jedné zásuvky
Za 249 Kč dostanete nabíječku se dvěma USB-C porty, podporou Power Delivery 3.0 a PPS. Hodí se k telefonu, tabletu i notebooku, který se umí nabíjet přes USB-C a vystačí se 45 W. PPS navíc umožňuje kompatibilnímu zařízení průběžně upravovat požadované napětí při nabíjení.
Výkon 45 W platí při použití jediného portu. Se dvěma zapojenými zařízeními připadá podle specifikace na každý výstup 22 W. Pro dvojici telefonů je to rozumné rozdělení. Když ale připojíte notebook a mobil současně, počítač se může nabíjet pomaleji.
Na pracovním stole nebo v zavazadle může SJÖSS nahradit dva adaptéry: telefon i tablet nabijete z jediné zásuvky. Potřebné USB-C kabely se kupují zvlášť.
KALLSUP: reproduktor za 129 Kč, který se umí spojit s dalšími
Bluetooth reproduktor KALLSUP za 129 Kč má tvar malé kostky a na šířku měří sedm centimetrů. Přehrává zvuk z telefonu a má vlastní dobíjecí baterii. Nabíjí se přes USB-C a podle IKEA vydrží devět hodin přehrávání při poloviční hlasitosti. Kabel ani napájecí adaptér v ceně nejsou.
KALLSUP má výkon 3 W a umožňuje propojit několik reproduktorů tohoto typu, aby hrály stejnou hudbu na více místech. Do sterea s odděleným levým a pravým kanálem je ale nespárujete.
KALLSUP je lákavý hlavně jako levný přenosný zdroj zvuku k podcastu nebo nenáročnému poslechu u pracovního stolu. Od sedmicentimetrové krabičky s jediným malým měničem ale nelze čekat hluboké basy velkého reproduktoru.
SITTBRUNN: rezervní kabel za 29 Kč
SITTBRUNN patří k věcem, které mohou v batohu několik týdnů jen zabírat místo, než se jednou opravdu hodí. Fialový metrový kabel stojí 29 Kč a na koncích má USB-A a USB-C. Poslouží ke staršímu adaptéru, počítači nebo USB-A zásuvce v autě. K výše zmíněné nabíječce SJÖSS jej ovšem nepřipojíte, ta má pouze USB-C.
Kabel zvládá proud až 3 A, což při napětí 5 V odpovídá nabíjecímu výkonu 15 W. Skutečná rychlost nabíjení záleží také na adaptéru a připojeném zařízení. Kromě nabíjení umí přenášet data rychlostí až 480 Mb/s, takže přes něj můžete z telefonu stáhnout fotky nebo jiné soubory. Na velké zálohy existují rychlejší řešení a pro rychlé nabíjení notebooků se tento kabel nehodí.
STENKOL: dobíjení baterií bez hledání správného páru
Nabíječka STENKOL za 99 Kč má čtyři samostatné sloty pro dobíjecí tužkové (AA) a mikrotužkové (AAA) baterie. Můžete nabíjet jednu až čtyři najednou, takže ani k jedinému vybitému článku nemusíte hledat druhý do páru. Každá pozice má vlastní kontrolku.
Nabíjí pouze NiMH akumulátory, u velikosti AAA s kapacitou nejméně 500 mAh a u AA nejméně 1 000 mAh. Jednorázové baterie ani lithiové články do ní nepatří. Když jsou články nabité, sama nabíjení ukončí. Má také ochranu proti přehřátí a zkratu.
Na dobití čtyř AA článků si podle jejich kapacity počkáte přibližně šest až osm hodin. STENKOL se hodí také k následujícím senzorům, pro které IKEA doporučuje dobíjecí baterie LADDA velikosti AAA.
TIMMERFLOTTE: teplotu ukáže i bez aplikace
U chytrého teploměru potěší zdánlivá samozřejmost: naměřenou hodnotu si můžete přečíst přímo na něm. TIMMERFLOTTE za 199 Kč po stisknutí ukáže nejprve teplotu a potom relativní vlhkost. Kulaté tělo má na šířku 6,5 centimetru, takže se vejde na polici v ložnici nebo vedle pracovního místa. Napájejí jej dvě AAA baterie, které se kupují zvlášť.
V ložnici tak zjistíte, kolik je tam skutečně stupňů, a při sušení prádla můžete sledovat, jak se mění vlhkost. K přečtení těchto údajů telefon nepotřebujete.
Pro přenos do telefonu už TIMMERFLOTTE potřebuje další vybavení. Stejně jako následující chytré doplňky komunikuje přes Matter over Thread. Jeho bezdrátovou síť Thread musí s domácí sítí propojit zařízení označované jako Thread Border Router; domácnost zároveň potřebuje řadič Matter. Obojí zastane například hub DIRIGERA od IKEA za 1 990 Kč. Využít lze i vhodné vybavení jiného podporovaného systému, takže vlastní hub IKEA není podmínkou. Samotná aplikace a běžná Wi-Fi ale nestačí.
KAJPLATS: žárovka s ovladačem, ke které nemusíte hned kupovat hub
Startovací sada KAJPLATS za 249 Kč tento nákup dovolí odložit. Obsahuje žárovku E27 a předem spárovaný dálkový ovladač. Stačí žárovku zašroubovat a do ovladače vložit baterie, pak můžete rovnou rozsvěcet, stmívat a měnit odstín bílé. Hub přijde na řadu, až budete chtít světlo ovládat z telefonu nebo ho zapojit do automatizací.
Žárovka nabízí světelný tok 1 055 lumenů při příkonu 7,8 W, takže nejde jen o slabé dekorativní světlo. Odstín bílé lze přepínat mezi čtyřmi teplotami od velmi teplých 2 200 K po studených 6 500 K. Jedna lampa tak může večer svítit tlumeně a teple, jindy jasněji a s chladnějším odstínem. Duha se nekoná, sada umí jen odstíny bílé.
Žárovka ovšem musí zůstat pod napětím. Když ji někdo vypne klasickým vypínačem na zdi, bezdrátovým povelem ji neprobudíte.
GRILLPLATS: staré lampě přidá dálkové ovládání i měření spotřeby
Do lampy s pevně zabudovanými LED chytrou žárovku nezašroubujete a někdy ani nechcete měnit tu, která v ní svítí. Pak pomůže GRILLPLATS za 199 Kč. Zapojí se mezi lampu a zásuvku ve zdi a na povel zapíná či vypíná přívod proudu. Umí také sledovat spotřebu připojeného zařízení.
Zásuvku lze ovládat kompatibilním ovladačem, pohybovým senzorem nebo přes chytrý systém z telefonu. S ostatními světly tak můžete společně zhasnout i starší stojací lampu, aniž byste ji nahrazovali novým modelem. Rozsah údajů a ovládání v aplikaci ovšem závisí na použitém systému.
Protože GRILLPLATS pouze připojuje a odpojuje proud, záleží i na chování samotné lampy. S mechanickým vypínačem ponechaným v zapnuté poloze se po obnovení napájení rozsvítí. Zařízení, které po každém připojení čeká na stisk vlastního tlačítka, se ale samo nezapne. Obyčejnou žárovku touto zásuvkou ani nestmíváte, pouze zapínáte a vypínáte.
BILRESA: kolečko místo lovení telefonu
Jakmile máte chytrých světel víc, hodí se je ovládat po skupinách. BILRESA s rolovacím kolečkem stojí 149 Kč a při přímém spárování s chytrými výrobky IKEA zvládá tři skupiny, každou až s deseti zařízeními. V tomto režimu funguje i bez hubu. Jedna skupina může patřit lampám u pohovky, další osvětlení jídelního stolu.
Stisknutím kolečka světla zapnete či vypnete, otáčením upravujete jas a dvojím stiskem přepnete na další barvu. Světlo u televize tak ztlumíte přímo kolečkem, bez hledání posuvníku v aplikaci. Po zapojení do chytrého systému lze podle jeho možností spouštět také připravené scény.
BILRESA potřebuje dvě AAA baterie, které v ceně nejsou. Hodí se hlavně k chytrým světlům, která už doma máte. Pokud teprve pořizujete první žárovku i ovladač, sada KAJPLATS za 249 Kč nabídne obojí.
MYGGSPRAY: světlo se rozsvítí i s plnýma rukama
Na schodech nebo při ukládání kola do garáže je příjemné, když se světlo rozsvítí samo. Pohybový senzor MYGGSPRAY za 199 Kč může spínat až deset kompatibilních chytrých světel současně. Vlastní lampu nemá, poslouží k automatickému ovládání stávajícího osvětlení.
S krytím IP67 je určený i ven, takže nemusí zůstat na chodbě a může hlídat pohyb také u vchodu.
Senzor běží na dvě samostatně prodávané AAA baterie. K místu, odkud má sledovat příchod, proto nepotřebujete přivádět elektrický kabel.
KLIPPBOK: dvě stovky za nepříjemný zvuk ve správnou chvíli
Voda unikající pod myčkou může zůstat dlouho bez povšimnutí. KLIPPBOK za 199 Kč má na spodní straně dva kovové kontakty. Jakmile se oba dotknou vody, senzor začne pípat. Krabička vysoká 17 milimetrů se vejde pod řadu spotřebičů nebo do skříňky pod dřezem.
Pípat umí i bez hubu, stačí vložit dvě AAA baterie, které se prodávají zvlášť. S hubem DIRIGERA navíc pošle upozornění na telefon, takže se o úniku dozvíte i ve chvíli, kdy doma nikdo není a pípání by neměl kdo slyšet.
Vodu ovšem nezastaví a ozve se až ve chvíli, kdy doteče k jeho kontaktům. O tom, jak brzy vás varuje, proto rozhoduje hlavně místo, kam ho položíte. Ze všech deseti vychytávek je to ta, u které budete nejspíš doufat, že vás nikdy nebude muset varovat.