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Skvělá zpráva! Samsung SmartThings nyní podporuje chytré produkty IKEA

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 22. 4. 19:00
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Obývací pokoj, chytrá domácnost
  • Chytrá domácnost je fenomén poslední doby a je čím dál populárnější
  • V tomto byznysu se pohybuje spousta technologických firem, včetně Samsungu a švédského giganta IKEA
  • Platformy od obou těchto společností nyní umí fungovat v dokonalé symbióze

Chytrá domácnost se těší velké popularitě a není se čemu divit. Mít možnost ovládat většinu prvků v rámci domácnosti přes telefon je velmi pohodlné a většinou i praktické. Na trhu existuje spousta řešení od různých výrobců a v tomto směru je určitě z čeho vybírat. Svou chytrou domácnost nabízí i Samsung a IKEA, přičemž obě tyto platformy mohou nově spolupracovat přímo mezi sebou.

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Integrace, která dává smysl

IKEA i Samsung jsou v rámci chytré domácnosti zaběhlé značky a obě patří mezi velké hráče. Jihokorejský výrobce používá svou platformu SmartThings a jejím prostřednictvím podporuje několik tradičních standardů, včetně univerzálního protokolu Matter. Ten v chytré domácnosti využívá IKEA a jednotlivé komponenty těchto značek mezi sebou nově umí spolupracovat.

Chytré domácnosti od Samsungu a IKEA umí spolupracovat
Chytré domácnosti od Samsungu a IKEA umí spolupracovat

V podstatě jde o to, že můžete využívat chytrou domácnost od Samsungu přes platformu SmartThings a integrovat do ní doplňky IKEA. Tato kooperace sice částečně fungovala již v minulosti, ale bylo potřeba vlastnit huby od obou firem – SmartThings Hub od Samsungu a také IKEA Hub (Dirigera). Právě to se nyní mění.

Švédsko-korejská chytrá domácnost

Nově již není nutné používat oba huby, ale je možné připojit doplňky pro chytrou domácnost IKEA do SmartThings hubu, což výrazně zjednodušuje celý proces nastavení. Tato kompatibilita se nově týká celkem 25 chytrých zařízení IKEA všech možných typů – od dálkových ovladačů přes senzory teploty a vlhkosti, senzory pohybu až po chytré žárovky.

Jak to bude fungovat v reálném světě? Třeba tak, že budete moci použít například senzor IKEA k automatickému spuštění a vypnutí klimatizace Samsung. Využít lze přitom prakticky veškerou chytrou elektroniku z dílen jihokorejského výrobce, která zapojení do chytré domácnosti nabízí – televizory, pračky, chladničky a podobně.



Chytrý lampa Varmblixt z Ikea



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Samsung je přední hráč ve světě chytré domácnosti

Samsung hraje v segmentu chytré domácnosti první ligu a zasazuje se hlavně o rozšíření již zmíněného standardu Matter. Rozšíření platformy SmartThings o chytré doplňky značky IKEA výrazně zvětšuje ekosystém obou výrobců a jedná se o partnerství, které dává smysl. Tato integrace pomůže hlavně uživatelům, kteří s chytrou domácností teprve začínají a chtějí ji vyzkoušet.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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