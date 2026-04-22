Skvělá zpráva! Samsung SmartThings nyní podporuje chytré produkty IKEA

- Chytrá domácnost je fenomén poslední doby a je čím dál populárnější
- V tomto byznysu se pohybuje spousta technologických firem, včetně Samsungu a švédského giganta IKEA
- Platformy od obou těchto společností nyní umí fungovat v dokonalé symbióze
Chytrá domácnost se těší velké popularitě a není se čemu divit. Mít možnost ovládat většinu prvků v rámci domácnosti přes telefon je velmi pohodlné a většinou i praktické. Na trhu existuje spousta řešení od různých výrobců a v tomto směru je určitě z čeho vybírat. Svou chytrou domácnost nabízí i Samsung a IKEA, přičemž obě tyto platformy mohou nově spolupracovat přímo mezi sebou.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Integrace, která dává smysl
IKEA i Samsung jsou v rámci chytré domácnosti zaběhlé značky a obě patří mezi velké hráče. Jihokorejský výrobce používá svou platformu SmartThings a jejím prostřednictvím podporuje několik tradičních standardů, včetně univerzálního protokolu Matter. Ten v chytré domácnosti využívá IKEA a jednotlivé komponenty těchto značek mezi sebou nově umí spolupracovat.
V podstatě jde o to, že můžete využívat chytrou domácnost od Samsungu přes platformu SmartThings a integrovat do ní doplňky IKEA. Tato kooperace sice částečně fungovala již v minulosti, ale bylo potřeba vlastnit huby od obou firem – SmartThings Hub od Samsungu a také IKEA Hub (Dirigera). Právě to se nyní mění.
Švédsko-korejská chytrá domácnost
Nově již není nutné používat oba huby, ale je možné připojit doplňky pro chytrou domácnost IKEA do SmartThings hubu, což výrazně zjednodušuje celý proces nastavení. Tato kompatibilita se nově týká celkem 25 chytrých zařízení IKEA všech možných typů – od dálkových ovladačů přes senzory teploty a vlhkosti, senzory pohybu až po chytré žárovky.
Jak to bude fungovat v reálném světě? Třeba tak, že budete moci použít například senzor IKEA k automatickému spuštění a vypnutí klimatizace Samsung. Využít lze přitom prakticky veškerou chytrou elektroniku z dílen jihokorejského výrobce, která zapojení do chytré domácnosti nabízí – televizory, pračky, chladničky a podobně.
Samsung je přední hráč ve světě chytré domácnosti
Samsung hraje v segmentu chytré domácnosti první ligu a zasazuje se hlavně o rozšíření již zmíněného standardu Matter. Rozšíření platformy SmartThings o chytré doplňky značky IKEA výrazně zvětšuje ekosystém obou výrobců a jedná se o partnerství, které dává smysl. Tato integrace pomůže hlavně uživatelům, kteří s chytrou domácností teprve začínají a chtějí ji vyzkoušet.