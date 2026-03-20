Ikonický donut Varmblixt je konečně chytrý: vylepšené Ikea světlo už koupíte v Česku

Ikea nenabízí jen obyčejný nábytek s bizarními švédskými názvy, ale má ve svém portfoliu také obrovské množství různých doplňků do domácnosti. V poslední době se hodně zaměřuje i na chytrou domácnost, což je aktuálně velmi trendy a právě do ní zapadá poslední novinka v podobě svítilny Varmblixt. Dobrou zprávou je, že ji zakoupíte i v Česku.
Svítící donut na stůl nebo stěnu
Lampa Varmblixt má tvar velkého donutu, což si švédský nábytkářský gigant v poslední době oblíbil a použil ho třeba i u zajímavé nabíječky Västmärke. Pokud je vám toto svítidlo na první pohled povědomá, tak vás oči nešálí, protože Ikea ji ve formě bez chytrých funkcí již nějakou dobu ve své nabídce má a zajímavé je, že obě varianty stojí úplně stejně.
Vzhledově tedy tato lampa připomíná nejoblíbenější jídlo Homera Simpsona a její specialitou je také to, že ji můžete umístit na stůl, ale i pověsit na stěnu. V zadní části má totiž integrovaný háček a k pověšení na zeď postačí obyčejný šroubek. Lampa má průměr 30 cm, na výšku měří 12 cm a elektrický kabel pro připojení do sítě měří 1,9 metru.
Část lampy, která propouští světlo, má matný povrch zajišťující jemný svit a její návrhářka Sabine Marcelis se zaměřila na barevné přechody. Ty byly vyladěny tak, aby neprobíhaly náhle, ale byly naopak plynulé a měnily tak atmosféru v celé místnosti. Barvy lze měnit přes dálkový ovladač, ale jedná se o chytrou lampu a více nastavení je k dispozici v aplikaci Ikea Home.
K připojení lampy do chytré domácnosti slouží hub Dirigera přímo od Ikea, nicméně tento chytrý výrobek využívá univerzální standard Matter, a to znamená, že je kompatibilní i s jinými systémy. Bude tedy funkční v ekosystémech od Applu, Samsungu, Amazonu, Googlu nebo Homey. Světelný zdroj má uváděnou životnost 25 000 hodin a nabízí světelný tok 180 lm.
Cena a dostupnost
Chytrou lampu Varmblixt zakoupíte i v Česku a cena této novinky je 1 290 Kč, což je nachlup stejně, kolik stojí hloupá verze bez možnosti připojení do chytré domácnosti. Seženete ji na e-shopu Ikea, ale k dispozici je i přímo v kamenných prodejnách a skladovou dostupnost aktuálně hlásí všechny obchodní domy Ikea na našem území.