Praktické, levné a po čertech roztomilé: nové světlo IKEA stojí jen 75 korun

Tomáš Zenkl 8. 3. 8:00
Noční světlo ANKARLÄGG od IKEA
  • Populární nábytkářský gigant IKEA přichází s praktickou novinkou
  • Do své nabídky zařazuje nové noční světlo ANKARLÄGG
  • Stojí pakatel, ale je velmi praktické a navíc po čertech roztomilé

IKEA je jednou z nejpopulárnějších značek na trhu a tento švédský gigant je samozřejmě velmi oblíbený i u nás. V jeho nekonečném, modro-žlutém bludišti najdete pro vaši domácnost takřka vše, od velkých spotřebičů a nábytku, až po doplňky za pár korun. A právě mezi ně patří i nové noční světlo ANKARLÄGG, které právě míří do prodeje.

Světlo ve tmě

Noční světla patří mezi velmi praktické doplňky, a to hlavně v případě, když máte menší děti. Těm mohou tyto bludičky ukázat v noci cestu na záchod a zabrání tomu, aby se dítě ve tmě o něco zranilo, nebo zamířilo úplně někam jinam. Na trhu se nachází několik druhů a ideální jsou samozřejmě ty, které jsou vybaveny senzorem pohybu.

Noční světlo ANKARLÄGG od IKEA
Noční světlo ANKARLÄGG od IKEA

Rozsvítí se automaticky, když se k nim někdo přiblíží a určitě je to lepší řešení než noční světla, která svítí stále. Nové světlo ANKARLÄGG je senzorem pohybu vybaveno a samo se rozsvítí, když detekuje pohyb v okolí 3 metrů. Poté se automaticky vypne v případě, když není zaregistrován žádný pohyb po dobu delší než 30 sekund.

Roztomilý design a dlouhá výdrž

Světlo ANKARLÄGG na první pohled zaujme velmi roztomilým designem vyvedeným ve tvaru žárovky, který je doplněn o šedé kontury a jeho rozměry činí 105 × 75 mm. Mimo to vynikne také velmi snadnou instalací – lepí se na místo pomocí oboustranné lepicí pásky, takže ho opravdu můžete dát prakticky kamkoliv.



Určitě bude vhodným doplňkem i třeba do skříně, kterou po otevření automaticky osvítí a usnadní orientaci v ní. Pohon obstarává AAA baterie, kterou světlo potřebuje jednu a výdrž nevypadá špatně. Při 10 rozsvícení za den by mělo vydržet na tuto baterii běžet až 6 měsíců. Světlo je možné jednoduchým přepínačem v případě potřeby vypnout.

Cena a dostupnost

Noční světlo ANKARLÄGG se pomalu dostává do prodeje napříč Evropou a IKEA ho aktuálně nabízí například v Německu nebo ve Francii. Dá se ale očekávat rychlé rozšíření i na další trhy, pravděpodobně včetně Česka. Cena této novinky byla stanovena na 2,99 euro, tedy zhruba 75 korun.

