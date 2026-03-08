Praktické, levné a po čertech roztomilé: nové světlo IKEA stojí jen 75 korun

- Populární nábytkářský gigant IKEA přichází s praktickou novinkou
IKEA je jednou z nejpopulárnějších značek na trhu a tento švédský gigant je samozřejmě velmi oblíbený i u nás. V jeho nekonečném, modro-žlutém bludišti najdete pro vaši domácnost takřka vše, od velkých spotřebičů a nábytku, až po doplňky za pár korun. A právě mezi ně patří i nové noční světlo ANKARLÄGG, které právě míří do prodeje.
Světlo ve tmě
Noční světla patří mezi velmi praktické doplňky, a to hlavně v případě, když máte menší děti. Těm mohou tyto bludičky ukázat v noci cestu na záchod a zabrání tomu, aby se dítě ve tmě o něco zranilo, nebo zamířilo úplně někam jinam. Na trhu se nachází několik druhů a ideální jsou samozřejmě ty, které jsou vybaveny senzorem pohybu.
Rozsvítí se automaticky, když se k nim někdo přiblíží a určitě je to lepší řešení než noční světla, která svítí stále. Nové světlo ANKARLÄGG je senzorem pohybu vybaveno a samo se rozsvítí, když detekuje pohyb v okolí 3 metrů. Poté se automaticky vypne v případě, když není zaregistrován žádný pohyb po dobu delší než 30 sekund.
Roztomilý design a dlouhá výdrž
Světlo ANKARLÄGG na první pohled zaujme velmi roztomilým designem vyvedeným ve tvaru žárovky, který je doplněn o šedé kontury a jeho rozměry činí 105 × 75 mm. Mimo to vynikne také velmi snadnou instalací – lepí se na místo pomocí oboustranné lepicí pásky, takže ho opravdu můžete dát prakticky kamkoliv.
Určitě bude vhodným doplňkem i třeba do skříně, kterou po otevření automaticky osvítí a usnadní orientaci v ní. Pohon obstarává AAA baterie, kterou světlo potřebuje jednu a výdrž nevypadá špatně. Při 10 rozsvícení za den by mělo vydržet na tuto baterii běžet až 6 měsíců. Světlo je možné jednoduchým přepínačem v případě potřeby vypnout.
Cena a dostupnost
Noční světlo ANKARLÄGG se pomalu dostává do prodeje napříč Evropou a IKEA ho aktuálně nabízí například v Německu nebo ve Francii. Dá se ale očekávat rychlé rozšíření i na další trhy, pravděpodobně včetně Česka. Cena této novinky byla stanovena na 2,99 euro, tedy zhruba 75 korun.