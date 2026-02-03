Pes, nebo žirafa? Chytré lampy od IKEA vsází na hravý design, cenou potěší

- Skandinávský řetězec IKEA poslal do prodeje nové chytré lampy
- Spadají do kolekce Grejsimojs, která cílí na děti a vsází na hravost
- Obě nové lampy jsou již k dispozici i v Česku
IKEA patří mezi nejpopulárnější řetězce vůbec a tento švédský gigant rozhodně není jen o nábytku. Lze u něj pořídit také velmi zajímavé a mnohdy originální doplňky do domácnosti, které většinou dávají smysl. Skandinávská značka nyní poslala do několika dalších zemí chytré lampy z kolekce Grejsimojs, a tentokrát nechybí ani Česko.
Dvě nové lampy pro děti
Nové lampy od IKEA pro děti, které se dostaly na tuzemský trh, jsou stylizovány do zvířátek v podobě psa a žirafy. Modrá lampa připomíná psa, který sedí a sedící polohu v kombinaci s lehce ohnutým krkem má také žlutá lampa představující žirafu. Obě lampy vypadají velmi roztomile a do dětského pokoje se hodí opravdu výborně.
Lampy jsou v tomto případě nejenom zdrojem světla, ale také hravým designovým doplňkem, který zaujme i ve vypnutém stavu. Obě lampy pochopitelně používají jako zdroj světla LED žárovky, ale liší se svými vlastnostmi a rozměry. Zatímco pes má rozměry 300 × 270 mm, žirafa je s rozměry 750 × 380 mm výrazně větší a hlavně vyšší.
Do sítě nebo na baterie
Další rozdíly mezi oběma lampami najdeme ve zdroji energie. Zatímco pes se zapojuje tradičně do sítě, žirafa vsází na dvojici AA baterií. Hlavu žirafy je možné dle potřeby natočit lehce doprava nebo doleva a světlo se zapíná klepnutím na její obličej. Chytrá funkce zde představuje vestavěný časovač, který lampu vypne po 15 minutách.
Pes je o něco málo sofistikovanější a jeho hlavním prvkem je možnost regulovat jas žárovky. Uživatelem definovaný jas si lampa pamatuje a po opětovném zapnutí se rozsvítí stejným jasem, jaký používala naposledy. Tento model se zapíná tlačítkem umístěným na hlavě a použité žárovky mají u obou lamp životnost 25 tisíc hodin.
Cena a dostupnost
Obě tyto novinky seženete v obchodech IKEA a až do 11. února 2026 budou k dispozici výhradně v obchodních domech řetězce. Po tomto datu je ale bude možné zakoupit i online, přes e-shop. Co se cen týče, tak modrý pes stojí 599 korun a žirafa vychází na 799 korun. Kolekce Grejsimojs zahrnuje celkově 29 produktů, které jsou zacíleny především na děti.