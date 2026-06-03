Microsoft představil supervýkonný minipočítač s Nvidia RTX Spark. Bohužel si ho nekoupíte

- Supervýkonný čip Nvidia RTX Spark míří do druhého počítače od Microsoftu
- Kromě notebooku Surface Laptop Ultra jej Microsoft vsadil i do stolního počítače pro vývojáře
- Tento netradičně vypadající desktop bohužel v běžném prodeji nenajdete
Nvidia na veletrhu Computex oznámila návrat mezi výrobce počítačových procesorů, a to rovnou těch nejvýkonnějších. Její nový čip RTX Spark láká na 20jádrový procesor, grafiku na úrovni desktopové RTX 5070 a také na supervýkonný AI akcelerátor. Tento čip si letos na podzim najde cestu do několika počítačů (včetně notebooku Microsoft Surface Laptop Ultra), vývojáři si však budou moci vyzkoušet jeho sílu o něco dříve. Microsoft totiž na vývojářské konferenci Build představil výkonný stolní počítač Surface RTX Spark Dev Box, který má pouze jednu nevýhodu – v běžném prodeji jej neseženete.
Surface RTX Spark Dev Box: mini počítač s maxi výkonem
Surface RTX Spark Dev Box má vskutku netradiční vzhled – má tvar plochého kvádru, který jako by levitoval ve vzduchu. Jedná se však pouze o optický klam, horní „deska“ totiž leží na výrazně menší základně. Celek tak působí trochu nestabilně, ale věříme, že k žádnému kymácení docházet nebude. Vlastně k němu ani není důvod – počítač bude po většinu času stát na místě.
Počítač je vyroben z eloxovaného hliníku, jeho horní část je mřížkovaná, přičemž tisícovka otvorů v ní tvoří základ chladicího systému, který má udržet počítač chladný i při dlouhých a složitých úkonech. Pro ty je tento stroj jako stvořen – čip Nvidia RTX Spark obsahuje 20jádrový procesor Nvidia Grace, grafický čip Nvidia Blackwell RTX s 6 144 jádry Cuda, pátou generaci čipu Tensor a rychlou unifikovanou paměť s kapacitou 128 GB. Na této konfiguraci lze spouštět lokálně jazykové modely až se 120 miliardami parametrů, přičemž tepelný výkon celého stroje činí „pouze“ 100 wattů.
Surface RTX Spark Dev Box je určen především pro vývoj aplikací a pro složité AI úlohy. Vývojáři se mohou spolehnout i na širokou portovou zásobu, která zahrnuje dvě USB-C, jedno USB-A, HDMI, ethernet a 3,5mm port na sluchátka. Počítač bude dodáván se systémem Windows 11 Pro s předinstalovaným Windows Subsystem for Linux (WSL 2), plnou podporou CUDA a přeinstalovanými vývojářskými nástroji včetně Visual Studio Code, PowerShell 7 a GitHub Copilot.
Běžní uživatelé bohužel nemají možnost si tento počítač od Microsoftu koupit, k dispozici bude pouze vývojářům v USA, a to později v tomto roce. Zájemci se musí nejprve registrovat na čekací listinu na této stránce.