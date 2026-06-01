Nvidia útočí na Intel i Apple. Surface Laptop Ultra přináší premiéru špičkového čipu RTX Spark

- Nvidia se vrací mezi výrobce počítačových procesorů
- Její čip čip RTX Spark bude konkurovat nejvýkonnějším procesorům od Intelu, AMD, Qualcommu i Applu
- Premiéru si novinka odbývá v novém výkonném notebooku Microsoft Surface Laptop Ultra
Nvidia se vrací mezi výrobce počítačových procesorů. Nejhodnotnější technologická společnost na světě na veletrhu Computex představila ARMový procesor RTX Spark, který má konkurovat těm nejvýkonnějším mobilním procesorům od Intelu, AMD i Qualcommu. Premiéru si tento čip odbývá v počítači Microsoft Surface Ultra, který půjde po krku MacBookům Pro.
Nvidia RTX Spark: obrovský výkon, vysoká efektivita
Začněme nejprve samotným procesorem. Nvidia RTX Spark je de facto obdoba čipu GB10, který známe z loňského roku ze stolního superpočítače Nvidia DGX Spark. Tento počítač běží na Linuxu, zatímco procesor RTX Spark je určený pro počítače se systémem Windows 11.
RTX Spark disponuje 20 procesorovými jádry (navrženými ve spolupráci s MediaTekem), 6 144 grafickými CUDA jádry a podporuje až 128 GB sdílené paměti typu LPDDR5X. Nvidia se chlubí ohromným výkonem, čip údajně dokáže vykreslovat 90GB scénu ve 3D, lze na něm upravovat video v rozlišení 12K, popř. hrát hru Indiana Jones and the Great Circle v rozlišení 1 440p při snímkovací frekvenci 100 fps. RXT Spark podporuje hardwarově akcelerovaný Ray Tracing i DLSS (včetně 4.5), výkon grafického čipu by tak měl být na úrovni desktopové graficky RTX 5070, a to při výrazně nižší spotřebě.
Čip od Nvidie se pochopitelně neztratí ani v AI úlohách, Nvidia slibuje AI výkon až 1 petaflop (FP4) a možnost spouštět lokálně velké jazykové modely se 120 miliardami parametrů. To je možné mimo jiné i díky operační paměti, která je podobně jako u počítačových čipů od Applu unifikovaná. RTX Spark má nabídnout i nevídanou efektivitu, podle výrobce se jedná o nejúspornější RTX čip, který byl kdy vyroben.
Jelikož se jedná o ARMový čip, je nutné počítat s tím, že v některých situacích (zejména při hraní her) bude nutné sáhnout k emulaci. Ta však nemusí být u RTX Spark takovým strašákem – podle Microsoftu se podařilo emulační vrstvu Prism naladit přímo pro tuto mikroarchitekturu, aby x86 hry a aplikace běžely s minimálním poklesem výkonu. Kromě toho se stále rozšiřuje seznam nativních titulů, nově mezi ně patří například Valorant, League of Legends, KRAFTON nebo PUBG: Battlegrounds.
Microsoft Surface Laptop Ultra: prémiový počítač pro nejnáročnější uživatele
Procesor RTX Spark míří do počítačů od několika značek (ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI), jedním z prvních představitelů je počítač Surface Laptop Ultra od Microsoftu. Jedná se o supervýkonný stroj, který bude určen zejména pro náročné uživatele k programování, střih videa, CAD, 3D renderování apod.
Surface Laptop Ultra rozhodně není žádný drobeček – váží zhruba 2 kg, což rozhodně není na přenosný počítač s 15″ displejem žádná nízká hodnota. Už pohled od útrob prozrazuje, že se nejedná o žádný tenký ultrabook, ale o přenosnou pracovní stanici s vysokým výkonem a robustním chladicím systémem tvořeným dvěma ventilátory.
Kromě výkonu má Surface Laptop Ultra excelovat i v dalších disciplínách, podle Microsoftu nabízí dlouhou výdrž, širokou portovou zásobu nebo skvělý displej. Obrazovka je typu miniLED a na úhlopříčce 15″ nabízí rozlišení 2 880 × 1 920 pixelů, což znamená jemnost 262 ppi. Displej je marketingově označen jako PixelSense Ultra a kromě příjemné jemnosti nabízí i vysoký špičkový jas až 2 000 nitů.
Počítač je vybaven kvalitní klávesnicí, haptickým touchpadem a širokou portovou zásobou čítající HDMI, USB-C, USB-A, čtečku paměťových karet SD a sluchátkový konektor. S magnetickým portem Surface Connect se Microsoft evidentně rozloučil nadobro. Surface Laptop Ultra má podle Microsoftu vydržet celý den, ovšem toto je velmi neurčitý údaj, který bude záviset na způsobu využití. Jelikož má RTX Spark TDP okolo 140 wattů, předpokládáme, že při náročných úkonech bude baterie mizet před očima.
Cena a dostupnost zatím neznámá
Microsoft začne svůj nejvýkonnější počítač prodávat někdy v průběhu letošního roku, a to tmavě šedé a stříbrné barvě. Cenu zatím neznáme, avšak očekáváme, že ve vyšších paměťových konfiguracích bude atakovat hranici 100 tisíc korun.