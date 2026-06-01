Hledáte dárek na Den dětí? Tyhle gadgety vykouzlí vašim ratolestem úsměv na tváři

- Den dětí je tady, což je ideální příležitost obdarovat potomka nějakým tím dárkem
- Vybrali jsme pro vás několik gadgetů, které jim zaručeně udělají radost
- Nechybí fotbalový trenažér, chytrý společník nebo sada pro malé i velké hudebníky
První červen má v kalendáři patrně zakroužkovaný každý rodič – je totiž Den dětí. Ať už máte plány se svou ratolestí vyrazit někam do přírody, do zábavního parku nebo jen tak za rodinnými příslušníky, možná není od věci jim pořídit i nějaký zajímavý dárek. Jenže co v záplavě různých hraček a vychytávek pořídit, aby to zároveň dávalo smysl? Přinášíme vám několik netradičních tipů, které vykouzlí úsměv na tváři nejednomu dítěti.
Fotbalový trénink v pohodlí domova
Většina dětí se fotbal učí z YouTube a ne tréninku je na individuální dovednosti málo času. Sledují klipy, zkouší triky na dvorku – a za týden začínají znovu od nuly. Chytrý domácí trenažér FPRO funguje ale jinak. Dá dítěti to samé, co používají vybraní hráči z akademií Realu Madrid, FC Barcelona nebo Bayernu Mnichov, tedy progresivní program pro mistrovské ovládání míče krok za krokem, den po dni, který je navíc bude bavit.
Srdcem setu je podložka Ball Mastery Mat se systémem zón navržených profi kouči s licencí UEFA, prémiový míč a přístup do aplikace s více než 200 video cvičeními. Nic dalšího nepotřebujete, ani trenéra, ani hřiště. Stačí 20 minut denně, třeba ráno před školou, odpoledne na zahradě nebo večer v obýváku. Položte podložku, otevřete aplikaci a trénink běží. Žádné reklamy, žádné odbočky, viditelný pokrok každý týden.
FPRO nabízí program od koučů s licencí UEFA, přes 200 video tréninků, Ball Mastery Mat se zónami 1 až 6, prémiový míč Elite Football splňující standardy FIFA, žádné reklamy a dostupnou zábavu a trénink pro všechny úrovně mladého fotbalisty. Za cenu 3890 korun se jedná o zajímavý dárek pro nadšeného fotbalistu, obzvláště před chystaným mistrovstvím světa.
Společník a domácí hlídač v jednom
Doby, kdy dětem stačilo jen Tamagochi, jsou už dávno pryč. Naštěstí ale jsou dnes k dispozici zajímavé alternativy, kupříkladu EBO Air 2. Jedná se o všestranného mobilního robota-společníka pro váš domov, který nabízí inteligentní dohled, komunikaci a interaktivitu v jednom zařízení. Díky pohybu na gumových pásech dokáže projíždět domácností, sledovat a nahrávat, na rozdíl od statických IP kamer. Nechybí mu ani podpora pro umělou inteligenci, díky které dynamicky reaguje na váš hlas a umí inteligentně odpovídat.
Z technického hlediska je EBO Air 2 vybaven 2K kamerou (2304 × 1296 pixelů), která poskytuje poměrně solidní rozlišení pro běžné domácí využití. Jeho baterie má kapacitu 2450 mAh, což umožňuje několik hodin provozu, přičemž poté se robot automaticky navrátí do dobíjecí stanice. Oči robota mají podobu pixelové matice (pixel matrix eyes), což mu dodává stylizovaný výraz, který umí reagovat pomocí emoji. Navíc je vybaven laserem pro mazlíčky, který dokáže efektivně zabavit především kočky. Při pohybu po prahu nebo mezi kabely dokáže překonat překážky až do výšky 6 milimetrů.
EBO Air 2 je zajímavou volbou pro dohled nad dětmi, které zůstávají samy doma, nebo pro ujištění se, že je s babičkou vše v pořádku, když nejste nablízku. Díky intenzivnímu sledování, komunikaci a mobilitě umožníte, aby rodina cítila vaši přítomnost i na dálku. EBO Air 2 slibuje kombinaci praktického dohledu, emocionální blízkosti a zábavy — vše zabalené v kompaktním a chytrém robotovi. Jednoho robota může navíc v aplikaci sdílet více uživatelů, což za cenu 5890 korun není vůbec špatný balíček.
Kytara a bicí sada pro malé i velké hudebníky
Rozvíjet hudební nadání u dětí je velmi důležité pro jejich vývoj. Na druhou stranu pořídit plnohodnotné nástroje není jen tak. AeroBand naštěstí nabízí zajímavou alternativu v podobě kytary AeroBand Guitar, případně bicí setu PocketDrum 2 Max. Ty mají výhodu především ve snadné mobilitě a skladnosti, stejně tak i v tom, že hraním nebudou děti trápit své okolí. AeroBand Guitar jakožto bezstrunná, přenosná chytrá kytara kombinuje vlastnosti akustické a elektrické kytary, což umožňuje všestranný a tichý zážitek ze hry, do které lze navíc připojit sluchátka skrze 3,5mm jack.
Kytara disponuje až 8 tóny a 25 možnostmi ladění si dítě může jedním tlačítkem přepnout na preferovaný zvuk, což šetří čas při nastavování. Vestavěný automatický bubeník přidává další vrstvu pro kreativní hru, díky čemuž je tréninkové sezení interaktivnější a zábavnější. Navíc funkce MIDI vytváření integruje schopnosti MIDI kytary a MIDI kontroléru, což umožňuje kytarovým nadšencům používat přímo kytarové techniky pro tvorbu skladeb v oblíbených softwarech.
Kytara je vybavena kvalitními silikonovými strunami na hmatníku, které jsou navrženy s ohledem na kytarové nadšence s artritidou, zánětem šlach nebo jinými problémy. Design „nulového dohmatu“ usnadňuje stlačení strun a vytváření zvuku, což zajišťuje bezbolestný zážitek ze hry a umožňuje více lidem užít si radost z hraní na kytaru. Kromě odolnosti nabízí kytara i baterii s dlouhou životností přibližně 10 hodin.
Vestavěný 6,35mm jack navíc umožňuje připojení k různým zesilovačům a reproduktorům, což dává dětem svobodu hrát kdykoliv a kdekoliv. Pro hudebníky, kteří hledají kombinaci tradice, špičkové technologie s možností připojení k mobilní aplikaci a bezkonkurenčního pohodlí, nabízí AeroGuitar zajímavý a netradiční zážitek z hraní na kytaru, navíc za cenu 12990 korun.
Pokud ale kytara není zrovna to pravé ořechové, můžete vsadit na zajímavou bicí sadu PocketDrum 2 Max. Ta obsahuje chytré paličky, modul, 2 pedály a špuntová sluchátka, což je ideální kombinace pro začínající i pokročilé bubeníky a umožňuje nehlučnou hru, ať jste kdekoli, která navíc poskytuje realistický zážitek z hraní. Na jejich použití totiž není potřebné s sebou nosit bicí, stačí bubnovat „do vzduchu“ a chytrá elektronika uvnitř PocketDrum 2 Max dokáže přesně určit, kam a jak silně jste udeřili a pošle do vašich sluchátek anebo reproduktorů ten správný zvuk.
Paličky PocketDrum 2 Max ale nejsou určeny jen pro hudebníky. Jejich používání je v první řadě zábava pro každého a slouží také jako výborný nástroj pro rozvoj pohybové koordinace, citu pro rytmus a hudebního sluchu. Vaše dítě (nebo i vy) se můžete snadno a rychle naučit základy rytmu, volně jammovat nebo hrát pomocí aplikace, a to vše bez potřeby prostorově náročné tradiční sestavy bicích. Paličky mají vlastní vibrační odezvu a nabízí až 128 úrovní dynamiky na osmi různých bicí sadách, přičemž samozřejmostí je zapojení do sluchátek, takže svou hru slyší jen hráč. Za cenu 4490 korun jde o zajímavou alternativu ke klasické bicí sadě, kterou navíc můžete mít vždy při sobě i na cestách.