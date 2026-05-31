Galaxy Z Fold 8 (Ultra) na fotografii. Takto budou vypadat letošní skládačky od Samsungu

- Samsung letos představí dva ohebné smartphony řady Galaxy Z Fold
- První si ponechá proporce loňského modelu, druhý bude výrazně širší
- Fotografie maket prozrazují hlavní designové rozdíly
Samsung letos v létě představí tři nové ohebné smartphony. Dočkáme se přímých nástupců loňských modelů Galaxy Z Flip 7 a Z Fold 7, přičemž druhý jmenovaný se ještě dočká sourozence s širším vnitřním i vnějším displejem. O letošních skládačkách od Samsungu referuje informátor Ice Universe, který prozrazuje nejen jejich prodejní jména, ale zároveň ukazuje, jak budou obě „knížkové“ skládačky vypadat vedle sebe.
Co byl dříve „základ“, bude letos Ultra
O širokoúhlém Foldu se dosud hovořilo jako o Galaxy Z Fold Wide, prodejní název má být ale jiný. Podle Ice Universe nebude Samsung vymýšlet žádné nové přídomky a namísto toho vsadí na osvědčené označení „Ultra“. Tím se ale překvapivě nemá honosit širokoúhlá novinka, ale nástupce loňského Z Foldu 7. Letošní skládačky se tak mají jmenovat takto:
- Galaxy Z Flip 8 – pokračovatel véčkového modelu Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 8 – zbrusu nový širokoúhlý model
- Galaxy Z Fold 8 Ultra – pokračovatel loňského knížkového modelu Galaxy Z Fold 7
Důvod tohoto označování je prostý – širokoúhlá knížka dostane mírně ochuzenou výbavu (např. pouze dva hlavní fotoaparáty a menší baterii), tudíž by pro ni nebylo označení Ultra vhodné.
Takto budou letošní skládačky vypadat
Na fotografii, kterou Ice Universe zveřejnil, jsou rozdíly mezi oběma letošními knížkami jasně patrné – Z Fold 8 Ultra si ponechá proporce loňského modelu, Z Fold 8 pak bude výrazně nižší a širší. V zavřeném stavu bude připomínat spíše cestovní pas, v rozevřeném stavu dostane jeho obrazovka „tabletovější“ poměr stran pro pohodlnější sledování multimodálního obsahu a pro práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.
Širokoúhlý Galaxy Z Fold 8 také viditelně dostane pouze dva hlavní fotoaparáty, s největší pravděpodobností hlavní a širokoúhlý. Stejně jako u modelu Ultra budou čočky sdruženy do oválného ostrůvku.
Letošní skládačky od Samsungu mají rovněž zaujmout lepším ohebným displejem s výrazně méně viditelným přehybem – ten by měl být na úrovni smartphonu Oppo Find N6, který lze v této oblasti považovat za lídra trhu.
Očekává se, že nové skládačky od Samsungu budou představeny 22. července letošního roku.
