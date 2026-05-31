Gemini Intelligence: výrazně lepší AI od Googlu zatím naráží na skepsi uživatelů

Dominik Vlasák 31. 5. 8:00
Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)
  • Google na konferenci Google I/O slíbil výrazné vylepšení své umělé inteligence Gemini
  • Ne všichni uživatelé ale novinky přijali pozitivně
  • Gigant z Mountain View se podle všeho bude muset více snažit, aby některé přesvědčil

Na tradiční vývojářské konferenci Google I/O věnované systému Android oznámil gigant z Mountain View významná vylepšení, která se chystají do Gemini. Nejvýznamnější z nich se týká toho, jak by Gemini mohl převzít zátěž rutinních či mechanických úkolů, které uživatelé provádí na telefonech nebo jiných zařízeních s Androidem. Usnadnění chce Google dosáhnout prostřednictvím Gemini Intelligence. Ačkoli Google o nových funkcích hovoří již několik měsíců, dosud se omezovaly na základní úkoly, jako je rezervace taxíku nebo objednání oblíbeného jídla.

Uživatelé nejsou Gemini Intelligence příliš naklonění

Díky Gemini Intelligence plánuje Google posunout schopnosti své umělé inteligence na další úroveň, kde bude schopna zvládat i složité úkoly, jako je například vyhledání nejvhodnějších prohlídek s průvodcem, které odpovídají vašim konkrétním požadavkům. A nebude se to omezovat pouze na aplikace nainstalované ve vašem telefonu, protože Google slibuje, že agentní prohlížení přinese i do prohlížeče Chrome na Androidu.

Průzkum týkající se Gemini Intelligence
Ačkoli má Google ambiciózní plány, jak vám Gemini pomůže lépe využívat vaše zařízení s Androidem, průzkum serveru Android Authority mezi více než 5 tisíci čtenáři ukazuje, že většina lidí zatím není přesvědčena. Více než 55 % respondentů v průzkumu uvedlo, že je funkce Gemini Intelligence nezaujaly a ani je nezajímají. Dalších 25 % se zatím nerozhodlo, ale ani je tato myšlenka zcela nepřesvědčila. Možná to znamená, že Google bude muset pro příští generaci Gemini vyvinout přesvědčivější příklady použití.







Ne všichni uživatelé jsou však stejně skeptičtí. Menší část, méně než 20 %, tvrdí, že tyto funkce zní skvěle a že se nemohou dočkat, až je vyzkouší. Google bude možná muset vynaložit větší úsilí, aby vyřešil stávající problémy se svou umělou inteligencí, která i přes opakované proklamace často ztrácí kontext, nedokáže poskytnout přijatelné odpovědi nebo trpí různými halucinacemi.

Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

