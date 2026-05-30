Očekávané RPG Fable nakonec letos nevyjde, pozice vyklízí kvůli GTA 6

- Microsoft se rozhodl odložit očekávané RPG Fable
- Hra měla původně dorazit letos na podzim, nakonec ale vyjde až v únoru 2027
- Tvůrci nechtějí soupeřit o pozornost hráčů s Grand Theft Auto 6
Návrat herní série Fable se odkládá. Očekávaný reboot od britského studia Playground Games měl původně vyjít v průběhu letošního podzimu, nakonec ale dorazí až v únoru 2027. Zástupci Microsoftu to v příspěvku na sociální síti X zdůvodnili tím, že chtějí lépe rozplánovat vydání svých her během předvánočního období. Nový únorový termín podle nich satiricky laděnému RPG zkrátka poskytne více dýchacího prostoru. V původně zamýšleném podzimním termínu by se hra musela prát o pozornost hráčů s Grand Theft Auto 6, patrně nejočekávanější hrou všech dob.
This is year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the… pic.twitter.com/eNXiA9ebn4
— XBOX (@XBOX) May 29, 2026
Vývoj jde podle plánu
Za jakousi „cenu útěchy“ lze považovat skutečnost, že v rámci blížícího se přenosu Xbox Games Showcase se hra představí v nové ukázce. O aktuální stav hry se fanoušci bát nemusí, její vývoj prý pokračuje podle plánu. V novém díle oficiálního Xbox podcastu to potvrdil přímo šéf obsahu Matt Booty.
Při pohledu do vydavatelského plánu Xboxu se odklad Fable jeví jako rozumné rozhodnutí. I kdybychom odhlédli od GTA 6, podzimní sezóna se pozvolna začíná plnit velkými tituly v čele s čerstvě oznámeným Call of Duty: Modern Warfare 4. Microsoft navíc musí vymyslet data vydání pro střílečky Halo: Campaign Evolved a Gears of War: E-Day či kostičkovou diablovku Minecraft Dungeons 2.
Co nabídne Xbox Games Showcase?
Hráči by o plánech Xboxu měli mít jasněji po zmíněném přenosu, který připadá už na příští neděli 7. června. Kromě Fable s jistotou dojde řeč na i očekávaný prequel Gears of War, kterému Microsoft věnuje značný prostor bezprostředně po skončení hlavní části přenosu. Na akci se pravděpodobně objeví i remake Halo a nedivili bychom se ani novému pohledu na dobrodružnou hru Resonance: A Plague Tale Legacy, která podle nedávného úniku vyjde už 27. srpna.
Novinek o chystané next-gen konzoli se hráči naopak nedočkají. Podle Bootyho je přenos zaměřený primárně na hry, které nejen na konzole Xbox a PC zamíří v následujících dvanácti měsících. Už na začátku května však Microsoft slíbil, že o nové konzoli, známé jako projekt Helix, poskytne více informací v průběhu letošního roku.