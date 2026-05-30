Očekávané RPG Fable nakonec letos nevyjde, pozice vyklízí kvůli GTA 6

Marek Bartík 30. 5. 12:00
Návrat herní série Fable se odkládá. Očekávaný reboot od britského studia Playground Games měl původně vyjít v průběhu letošního podzimu, nakonec ale dorazí až v únoru 2027. Zástupci Microsoftu to v příspěvku na sociální síti X zdůvodnili tím, že chtějí lépe rozplánovat vydání svých her během předvánočního období. Nový únorový termín podle nich satiricky laděnému RPG zkrátka poskytne více dýchacího prostoru. V původně zamýšleném podzimním termínu by se hra musela prát o pozornost hráčů s Grand Theft Auto 6, patrně nejočekávanější hrou všech dob.

Vývoj jde podle plánu

Za jakousi „cenu útěchy“ lze považovat skutečnost, že v rámci blížícího se přenosu Xbox Games Showcase se hra představí v nové ukázce. O aktuální stav hry se fanoušci bát nemusí, její vývoj prý pokračuje podle plánu. V novém díle oficiálního Xbox podcastu to potvrdil přímo šéf obsahu Matt Booty.

Při pohledu do vydavatelského plánu Xboxu se odklad Fable jeví jako rozumné rozhodnutí. I kdybychom odhlédli od GTA 6, podzimní sezóna se pozvolna začíná plnit velkými tituly v čele s čerstvě oznámeným Call of Duty: Modern Warfare 4. Microsoft navíc musí vymyslet data vydání pro střílečky Halo: Campaign Evolved a Gears of War: E-Day či kostičkovou diablovku Minecraft Dungeons 2.

Co nabídne Xbox Games Showcase?

Hráči by o plánech Xboxu měli mít jasněji po zmíněném přenosu, který připadá už na příští neděli 7. června. Kromě Fable s jistotou dojde řeč na i očekávaný prequel Gears of War, kterému Microsoft věnuje značný prostor bezprostředně po skončení hlavní části přenosu. Na akci se pravděpodobně objeví i remake Halo a nedivili bychom se ani novému pohledu na dobrodružnou hru Resonance: A Plague Tale Legacy, která podle nedávného úniku vyjde už 27. srpna.



Novinek o chystané next-gen konzoli se hráči naopak nedočkají. Podle Bootyho je přenos zaměřený primárně na hry, které nejen na konzole Xbox a PC zamíří v následujících dvanácti měsících. Už na začátku května však Microsoft slíbil, že o nové konzoli, známé jako projekt Helix, poskytne více informací v průběhu letošního roku.

Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

