Váží pouze 2 gramy a měří úplně vše: Oura Ring 5 míří do prodeje, známe českou cenu

- Oura představila svůj nejnovější chytrý prsten Ring 5
- Ten se proti předchůdci dočkal výrazných vylepšení
- Co všechno o tomto zajímavém kousku elektroniky musíte vědět?
Oura víceméně definovala segment chytrých prstenů a platí za největšího hráče v branži. Její prsten s jednoduchým označením Ring je definicí této nositelné elektroniky a nyní dorazila jeho nová generace s označením Ring 5. Ta představuje jeden z nejpokročilejších přístrojů v rámci tohoto segmentu a disponuje spoustou zajímavých prvků a funkcí. Pojďme se podívat, co tato novinka přináší.
Nejmenší chytrý prsten současnosti
Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na trhu a je o celých 40 % kompaktnější než předchozí model Ring 4. Kromě velikosti se změnil také tvar, který je více zaoblený a prsten má profil tenčí než kdy předtím. Jeho tloušťka činí pouhých 2,28 mm, šířka dosahuje 6,09 mm a hmotnost začíná na dvou gramech. Předchůdce Ring 4 je široký 7,99 mm, tlustý 2,88 mm a váží 3,3 gramu.
Titan, titan a zase titan
Oura Ring 5 je k dispozici jen v titanovém provedení a keramická verze, jako u modelu Ring 4, k dispozici není. Výrobce ale tvrdí, že zde použitá titanová úprava je doplněna o speciální vrstvu, která ho činí odolnější proti poškrábání. To je rozhodně dobrá věc, protože titanový Ring 4 byl k poškrábání velmi náchylný.
Výstupky jsou zpět
Zatímco Oura Ring 4 má senzory na vnitřní straně zapuštěné do šasi, nová generace od tohoto typu konstrukce upustila. Ring 5 má nízkoprofilové snímače, které lehce vystupují z šasi, a má to svůj důvod. Díky tomu přilnou senzory lépe k pokožce a měření bude přesnější. Snímače navíc obsahují výkonnější LED diody, aby bylo měření konzistentnější.
Cena mezigeneračně vzrostla
Nový Ring 5 je mezigeneračně nejenom pokročilejší a modernější, ale i dražší. Oficiálně stojí 429 eur, což je po přepočtu zhruba 10 396 Kč, zatímco předchozí generace aktuálně vychází na na 399 eur (9 690 Kč). Pokud navíc sáhnete po jedné ze čtyř prémiových verzí (Stealth, Silver, Gold a Rose), připravte si 12 až 13 tisíc Kč.
Sadu na určení velikosti neopomeňte
Pokud jste nikdy neměli chytrý prsten, je nutné před jeho koupí použít testovací sadu na určení velikosti. Oura u nového modelu doporučuje použít tuto sadu i v případě, že už nějaký prsten máte a svou velikost znáte. Je to kvůli kompaktnějším rozměrům, které způsobují, že prsten na ruce působí úplně jinak než klasické modely. Sada k určení velikosti je k dispozici zdarma.
Nové funkce nejsou jen pro nový Ring 5
Oura představila spolu s prstenem Ring 5 i nové softwarové funkce – například Blood Pressure Signals (Signály krevního tlaku) nebo Nighttime Breathing (Noční dýchání). Obě tyto funkce jsou navázány na Health Radar (Zdravotní radar), nicméně nejsou vymezeny čistě pro nový Ring 5. Dostanou je všichni majitelé od modelu Ring 3.
Dostupnost
Na závěr bychom rozhodně měli zmínit dostupnost. Oura Ring 5 je již zalistován na oficiálním webu značky i na Alza.cz. Aktuálně je k dispozici formou předobjednávky a k prvním zákazníkům, kteří si tuto novinku objednají, bude prsten odeslán už 4. června.