Váží pouze 2 gramy a měří úplně vše: Oura Ring 5 míří do prodeje, známe českou cenu

Tomáš Zenkl 29. 5. 21:16
Prsten Oura Ring 5
  • Oura představila svůj nejnovější chytrý prsten Ring 5
  • Ten se proti předchůdci dočkal výrazných vylepšení
  • Co všechno o tomto zajímavém kousku elektroniky musíte vědět?

Oura víceméně definovala segment chytrých prstenů a platí za největšího hráče v branži. Její prsten s jednoduchým označením Ring je definicí této nositelné elektroniky a nyní dorazila jeho nová generace s označením Ring 5. Ta představuje jeden z nejpokročilejších přístrojů v rámci tohoto segmentu a disponuje spoustou zajímavých prvků a funkcí. Pojďme se podívat, co tato novinka přináší.

Kapitoly článku
Nejmenší chytrý prsten současnosti
Titan, titan a zase titan
Výstupky jsou zpět
Cena mezigeneračně vzrostla
Sadu na určení velikosti neopomeňte
Nové funkce nejsou jen pro nový Ring 5
Dostupnost

Nejmenší chytrý prsten současnosti

Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na trhu a je o celých 40 % kompaktnější než předchozí model Ring 4. Kromě velikosti se změnil také tvar, který je více zaoblený a prsten má profil tenčí než kdy předtím. Jeho tloušťka činí pouhých 2,28 mm, šířka dosahuje 6,09 mm a hmotnost začíná na dvou gramech. Předchůdce Ring 4 je široký 7,99 mm, tlustý 2,88 mm a váží 3,3 gramu.

Titan, titan a zase titan

Oura Ring 5 je k dispozici jen v titanovém provedení a keramická verze, jako u modelu Ring 4, k dispozici není. Výrobce ale tvrdí, že zde použitá titanová úprava je doplněna o speciální vrstvu, která ho činí odolnější proti poškrábání. To je rozhodně dobrá věc, protože titanový Ring 4 byl k poškrábání velmi náchylný.

Prsten Oura Ring 5
Prsten Oura Ring 5

Výstupky jsou zpět

Zatímco Oura Ring 4 má senzory na vnitřní straně zapuštěné do šasi, nová generace od tohoto typu konstrukce upustila. Ring 5 má nízkoprofilové snímače, které lehce vystupují z šasi, a má to svůj důvod. Díky tomu přilnou senzory lépe k pokožce a měření bude přesnější. Snímače navíc obsahují výkonnější LED diody, aby bylo měření konzistentnější.

Prsten Oura Ring 5
Prsten Oura Ring 5

Cena mezigeneračně vzrostla

Nový Ring 5 je mezigeneračně nejenom pokročilejší a modernější, ale i dražší. Oficiálně stojí 429 eur, což je po přepočtu zhruba 10 396 Kč, zatímco předchozí generace aktuálně vychází na na 399 eur (9 690 Kč). Pokud navíc sáhnete po jedné ze čtyř prémiových verzí (Stealth, Silver, Gold a Rose), připravte si 12 až 13 tisíc Kč.

Prsten Oura Ring 5
Prsten Oura Ring 5

Sadu na určení velikosti neopomeňte

Pokud jste nikdy neměli chytrý prsten, je nutné před jeho koupí použít testovací sadu na určení velikosti. Oura u nového modelu doporučuje použít tuto sadu i v případě, že už nějaký prsten máte a svou velikost znáte. Je to kvůli kompaktnějším rozměrům, které způsobují, že prsten na ruce působí úplně jinak než klasické modely. Sada k určení velikosti je k dispozici zdarma.

Prsten Oura Ring 5
Prsten Oura Ring 5

Nové funkce nejsou jen pro nový Ring 5

Oura představila spolu s prstenem Ring 5 i nové softwarové funkce – například Blood Pressure Signals (Signály krevního tlaku) nebo Nighttime Breathing (Noční dýchání). Obě tyto funkce jsou navázány na Health Radar (Zdravotní radar), nicméně nejsou vymezeny čistě pro nový Ring 5. Dostanou je všichni majitelé od modelu Ring 3.



Chytrý prsten Oura Ring



Dostupnost

Na závěr bychom rozhodně měli zmínit dostupnost. Oura Ring 5 je již zalistován na oficiálním webu značky i na Alza.cz. Aktuálně je k dispozici formou předobjednávky a k prvním zákazníkům, kteří si tuto novinku objednají, bude prsten odeslán už 4. června.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

