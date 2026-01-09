TOPlist

Kauza vybuchujícího prstenu Galaxy Ring: Samsung přinesl vysvětlení „na půl cesty“

Jakub Fišer 9. 1. 19:30
Galaxy Ring – první chytrý prsten od Samsungu
  • Vzpomínáte na kauzu málem explodujícího prstenu Galaxy Ring?
  • Samsung k tomu s odstupem času vydal prohlášení
  • V něm vysvětluje, že za poruchou stála prasklina ve vnitřním slícování

V říjnu loňského roku šokoval veřejnost případ, kdy se známému youtuberovi ZONEofTECH při pracovní cestě z USA poničil chytrý prsten Galaxy Ring přímo na prstu. Baterie se nafoukla a hrozila exploze, což by mohlo vést k vážnému zranění. Navíc jej kvůli tomu odmítl personál letiště vpustit do letadla. Samsung už tehdy před kauzou neodvracel pohled a tvrdil, že s poškozeným uživatelem je v kontaktu. Nyní zveřejnil komplexní vysvětlení, k čemu vlastně došlo.

Výbuch baterie Galaxy Ringu

Korejská společnost podle oficiálního vyjádření provedla krátce po incidentu vlastní šetření, navíc oslovila třetí stranu, aby případ taktéž prověřila. Výsledkem této investigativy je podle prohlášení Samsungu ojedinělá konstrukční chyba, respektive únava materiálu – na vnitřním slícování došlo k prasklině, což způsobilo poničení baterie, ta se nafoukla a poničila.



Samsung Health a Galaxy Ring



Nepřehlédněte

Samsung má problém: Galaxy Ring se populárnímu youtuberovi „nafouknul“ přímo na prstu

„Bezpečnost zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Společnost Samsung byla během vyšetřování v pravidelném kontaktu s Danielem. Po prozkoumání společností Samsung a následné analýze nezávislou externí agenturou bylo potvrzeno, že nafouknutí Danielova prstenu Galaxy Ring bylo způsobeno prasknutím vnitřní výlisky a že neexistuje žádné širší riziko pro bezpečnost baterie produktu,“ uvádí Samsung.

Samsung vysvětlil, ale nepřesvědčil

Na závěr tiskové oddělení Samsungu ještě ujišťuje zákazníky, že „Galaxy Ring byl navržen pro každodenní používání s důrazem na odolnost“. Toto proklamování je ošidné vzhledem k tomu, že Samsung oficiálně nedokázal vysvětlit, co vedlo – nebo mohlo vést – ke zmíněné prasklině ve vnitřním slícování šasi. Daniel Kotar alias ZONEofTECH na toto upozornil bezprostředně poté, co sdílel oficiální vyjádření Samsungu.

Na druhou stranu, žádný podobný případ Samsung dle vlastních slov neeviduje, stejně jako další výrobci chytrých prstenů, jako je Oura, Ultrahuman a další.

