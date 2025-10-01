Samsung má problém: Galaxy Ring se populárnímu youtuberovi „nafouknul“ přímo na prstu

- Prsten Galaxy Ring od Samsungu způsobil známému youtuberovi nepříjemné chvilky
- Před nástupem do letadla se mu začala nafukovat baterie
- Zařízení mu z prstu museli odstranit až v nemocnici
Chytré prsteny jsou mnohými prezentovány jako budoucnost nositelné technologie. Ostatně mít na svém prstu malý kroužek, který vám neustále měří srdeční tep, kroky či kvalitu spánku, teoreticky není vůbec k zahození a pro mnoho uživatelů je tato varianta výrazně příjemnější než alternativa v podobě chytrých hodinek. Ačkoli technologie chytrých prstenů šly v posledních letech rapidně kupředu, stále ještě musí řešit řadu problémů, které jsou pro takto malá zařízení očekávatelná, i s ohledem na to, že současné technologie si s tvarem prstenu v řadě případů příliš nerozumí.
Nafouknutá baterie chytrého prstenu Samsung Galaxy Ring
Jedním z velkých problémů, které musí prsteny řešit, je baterie, s čímž souvisí také opravitelnost. Ta je u chytrých prstenů, mírně řečeno, tristní a v mnoha případech se jedná o neopravitelná zařízení. Vměstnat akumulátor do malého prstenu není zrovna jednoduché a v některých případech to může být i nebezpečné, o čemž se na vlastní kůži přesvědčil také známý youtuber Daniel Rotar z kanálu ZONEofTECH (1,63 milionu odběratelů).
Ten na sociální síti X popsal poměrně kuriózní problém, který se mu přihodil během jedné z jeho cest do zahraničí. Před nástupem do letadla jej jeho chytrý prsten Samsung Galaxy Ring začal zničehonic tlačit na prstu, přičemž při důkladném pohledu zjistil, že se začala nafukovat jeho baterie, a to až do té míry, kdy mu to začalo být nepříjemné a prsten nešel sundat. „Ahhh… toto… není dobré. Baterie mého Samsung Galaxy Ring se začala nafukovat, zatímco je na mém prstu. A já se zrovna chystám nasednout do letadla. Teď ho nemůžu sundat a bolí to,“ napsal v jednom ze svých příspěvků.
Situaci se Daniel rozhodl ihned řešit, přičemž mu způsobila nechtěné komplikace. „Kvůli tomuto mi nedovolili nastoupit do letadla (cestuju cca 47 hodin v kuse, takže to potěší). Musím si zaplatit hotel přes noc a domů se dostanu až zítra. Poslali mě do nemocnice na urgentní příjem, kde mi prsten odstranili z prstu. Můžete vidět, jak je baterie nafouknutá,“ popisuje pokračování svého příběhu. „Už nikdy nebudu nosit chytrý prsten,“ zakončil svou sérii příspěvků na toto téma známý youtuber.
K celé záležitosti se vyjádřil také Samsung: „Bezpečnost zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Jedná se o velmi vzácný případ a jsme v přímém kontaktu s panem Rotarem, abychom produkt získali zpět a zjistili, o jaký problém se jedná.“ I když podobných příběhů není mnoho, jde o připomínku toho, že chytré prsteny stále ještě nejsou hotovým produktem, který by netrápily žádné problémy.