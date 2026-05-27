Oprašte lektvary a znamení! Geralt z Rivie se vrací do akce, Zaklínač 3 dostane třetí rozšíření

- Legendární Geralt z Rivie se vrací na naše monitory a televizory
- Byl oficiálně ohlášen třetí datadisk populárního Zaklínače 3
- Bohužel ale dorazí později, než se původně spekulovalo
Herní série Zaklínač od polského studia CD Projekt Red patří mezi nejpopulárnější počiny v RPG žánru. Třetí díl s podtitulem Divoký hon je pak považován za jedno z nejlepších RPG všech dob, a toto postavení ještě umocnily skvělé doplňky – Srdce z kamene (Hearts of Stone) a O víně a krvi (Blood and Wine). Nyní byl oficiálně potvrzen třetí datadisk, o kterém se v kuloárech již nějakou dobu spekuluje.
Geralt z Rivie se vrací do akce
Sérii Zaklínač hráči milují a ohlášený čtvrtý díl patří rozhodně mezi nejočekávanější hry v poslední dekádě. Než ale toto plnohodnotné pokračování vyjde, vrátíme se ještě jednou (a pravděpodobně naposledy) do kůže nejslavnějšího zaklínače ze všech, Geralta z Rivie. Proč naposledy? Ve čtvrtém pokračování již budeme hrát za Ciri, jeho adoptivní dceru.
Na Zaklínače 4 si ale ještě počkáme, ten vyjde nejdříve v roce 2027 a je pravděpodobnější, že se spíše opozdí. Zpět ale k předchozímu dílu z roku 2015, který se prakticky ihned stal absolutním hitem u hráčů i recenzentů. Hra posbírala stovky prestižních cen a prodalo se jí více než 60 milionů kopií, což ji řadí mezi nejprodávanější tituly všech dob.
Třetí rozšíření oficiálně potvrzeno
Podobně nadšeně byly přijaty i dva datadisky – Srdce z kamene (Hearts of Stone) ze stejného roku a O víně a krvi (Blood and Wine), který vyšel o rok později. Druhý jmenovaný je opravdu výborný, do hry přidává nádherně vyobrazený region Toussaint a atmosféra stylových vinic se zde prolíná s nekompromisní brutalitou upírů, okolo kterých se točí příběhová linka.
Medallion's humming… that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past! ⚔️
This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc
— The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026
O třetím datadisku se mluví již nějakou dobu a původně se spekulovalo o tom, že vyjde letos, pravděpodobně někdy v létě. Tak tomu nakonec nebude a dočkáme se ho později, ale konečně se o něm dozvídáme první oficiální informace. Poslední rozšíření Zaklínače 3 se jmenuje Songs of the Past a na jeho vývoji se podílí studio Fool’s Theory, které pracuje na remaku prvního dílu.
Vydání a dostupnost
Oficiální oznámení třetího datadisku pro Zaklínače 3 je bez debat skvělou zprávou, ale datum vydání už nikoliv. Na Songs of the Past si budeme muset počkat až do příštího roku, ale konkrétnější časový rámec v podobě například měsíce bohužel upřesněn nebyl. K dispozici bude pro PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 a více informací o něm se dozvíme koncem léta.