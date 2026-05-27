TOPlist

Oprašte lektvary a znamení! Geralt z Rivie se vrací do akce, Zaklínač 3 dostane třetí rozšíření

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 5. 13:00
0
Datadisk Songs of the Past
  • Legendární Geralt z Rivie se vrací na naše monitory a televizory
  • Byl oficiálně ohlášen třetí datadisk populárního Zaklínače 3
  • Bohužel ale dorazí později, než se původně spekulovalo

Herní série Zaklínač od polského studia CD Projekt Red patří mezi nejpopulárnější počiny v RPG žánru. Třetí díl s podtitulem Divoký hon je pak považován za jedno z nejlepších RPG všech dob, a toto postavení ještě umocnily skvělé doplňky – Srdce z kamene (Hearts of Stone) a O víně a krvi (Blood and Wine). Nyní byl oficiálně potvrzen třetí datadisk, o kterém se v kuloárech již nějakou dobu spekuluje.

Geralt z Rivie se vrací do akce

Sérii Zaklínač hráči milují a ohlášený čtvrtý díl patří rozhodně mezi nejočekávanější hry v poslední dekádě. Než ale toto plnohodnotné pokračování vyjde, vrátíme se ještě jednou (a pravděpodobně naposledy) do kůže nejslavnějšího zaklínače ze všech, Geralta z Rivie. Proč naposledy? Ve čtvrtém pokračování již budeme hrát za Ciri, jeho adoptivní dceru.

Na Zaklínače 4 si ale ještě počkáme, ten vyjde nejdříve v roce 2027 a je pravděpodobnější, že se spíše opozdí. Zpět ale k předchozímu dílu z roku 2015, který se prakticky ihned stal absolutním hitem u hráčů i recenzentů. Hra posbírala stovky prestižních cen a prodalo se jí více než 60 milionů kopií, což ji řadí mezi nejprodávanější tituly všech dob.

Zaklínač 4 je ještě daleko
Zaklínač 4 je ještě daleko

Třetí rozšíření oficiálně potvrzeno

Podobně nadšeně byly přijaty i dva datadisky – Srdce z kamene (Hearts of Stone) ze stejného roku a O víně a krvi (Blood and Wine), který vyšel o rok později. Druhý jmenovaný je opravdu výborný, do hry přidává nádherně vyobrazený region Toussaint a atmosféra stylových vinic se zde prolíná s nekompromisní brutalitou upírů, okolo kterých se točí příběhová linka.

O třetím datadisku se mluví již nějakou dobu a původně se spekulovalo o tom, že vyjde letos, pravděpodobně někdy v létě. Tak tomu nakonec nebude a dočkáme se ho později, ale konečně se o něm dozvídáme první oficiální informace. Poslední rozšíření Zaklínače 3 se jmenuje Songs of the Past a na jeho vývoji se podílí studio Fool’s Theory, které pracuje na remaku prvního dílu.



Snímek z traileru na Zaklínače 4



Nepřehlédněte

Nová trilogie Zaklínače do šesti let? CD Projekt RED odhalil ambiciózní plán

Vydání a dostupnost

Oficiální oznámení třetího datadisku pro Zaklínače 3 je bez debat skvělou zprávou, ale datum vydání už nikoliv. Na Songs of the Past si budeme muset počkat až do příštího roku, ale konkrétnější časový rámec v podobě například měsíce bohužel upřesněn nebyl. K dispozici bude pro PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 a více informací o něm se dozvíme koncem léta.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Lokalizační štítek Chipolo s logem automobilky Mercedes-Benz
Skvělý doplněk pro fanoušky Mercedesu za tisícovku: bez téhle věci už neodejdete z domu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max míří do prodeje: sluchátka s AI diktafonem, displejem a špičkovou kvalitou hovorů
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max míří do prodeje: sluchátka s AI diktafonem, displejem a špičkovou kvalitou hovorů
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 10:30
3
Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro
Test Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: za prémiové funkce nemusíte platit majlant
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
Problémy v ráji? Výroba ohebného iPhonu údajně narazila na potíže
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:45
7

Kapitoly článku