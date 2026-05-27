Skvělý doplněk pro fanoušky Mercedesu za tisícovku: bez téhle věci už neodejdete z domu

Ikonická značka Mercedes-Benz má miliony fanoušků po celém světě. Ostatně není se co divit vzhledem k tomu, že za vůbec prvním prototypem automobilu stojí právě firma ze Stuttgartu. Logo třícípé hvězdy ale není přítomné jen na vozech této značky, ale na řadě jiných předmětů, přičemž mnohé z nich mohou být v běžném životě překvapivě užitečné. Konkrétně ve světě Bluetooth lokátorů je z čeho vybírat: od cenově dostupných, přes ty dražší, až po všechny varianty mezi tím. Pokud však hledáte lokátor, který dá všem najevo, jak moc milujete značku Mercedes, má pro vás Chipolo přesně to pravé.
Lokalizační štítek s logem Mercedesu
Tento šikovný lokátor, který je v podstatě totožný s modelem Chipolo Loop, je vyroben z nejméně 50 % z recyklovaného plastu a je vybaven kovovým háčkem pro připevnění ke klíčům. Místo firemního loga je ale na něm chromovaná třícípá hvězda značky Mercedes-Benz. Z funkčního hlediska si zachovává všechny přednosti, které nabízí lokátor Chipolo – má dosah až 120 metrů a hlasitost až 125 dB, podporuje služby Google Find My i Apple Find My a lze jej nastavit tak, aby fungoval s jednou z nich, nikoli však s oběma současně.
Navíc má stupeň krytí IP67, lze jej nabíjet pomocí kabelu USB-C a na jedno nabití vydrží až rok. Pro aktivaci stačí dvakrát stisknout logo Mercedesu a pomocí sledovacího modulu svůj telefon snadno najdete. Není však určený jen pro klíče od auta. V konečném důsledku jde o Bluetooth lokátor, který můžete použít na cokoli, co budete chtít. Pokud jste tedy fanoušky německé automobily, jedná se o velmi zajímavý funkční doplněk.
Ačkoli se jedná o speciální edici vzniklou ve spolupráci těchto dvou společností, firma Chipolo poměrně překvapivě ponechala stejnou cenu, jako v případě běžných lokalizačních zařízení Loop. Produkt je už nyní k dostání na webových stránkách Chipolo za cenu 45 eur za jeden kus (zhruba tisíc korun), přičemž Chipolo nabízí také dopravu do Česka, a to od 5 eur za standardní dobu doručení (přibližně 120 korun). Pokud byste chtěli lokalizačních štítků více, k dispozici jsou také balíčky po dvou, čtyřech nebo šesti kusech.