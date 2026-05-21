Elektrický Mercedes-Benz AMG GT zvládne stovku za dvě sekundy a sveze více než dva pasažéry

- Mercedes-Benz AMG GT chce konkurovat těm nejrychlejším elektromobilům na trhu
- Kromě řady pokročilých technologií nabídne výkon 1153 koní a zrychlení z nuly na sto za dvě sekundy
- Elektromobil by měl být k dispozici ještě v letošním roce
Elektromobilita má v zásadě dvě tváře, které se nejvíce prezentují veřejnosti. Na té jedné je to snaha automobilek konečně vyrobit cenově dostupný elektromobil, který by cenou i výbavou dokázal konkurovat nejlevnějším vozům se spalovacími motory, na té druhé je to snaha vyrobit co možná nejlepší supersport či hypersport, který bude trhat rekordy a plnit stránky magazínů pro automobilové nadšence. Zatímco tuzemská Škoda tento týden představila dostupný vůz Epiq, Stuttgartská automobilka Mercedes-Benz se tentokrát rozhodla zaujmout z opačného spektra – čtyřdveřovým sportovním vozem AMG GT.
Výkonný sportovní čtyřdveřový vůz ze Stuttgartu
Německý výrobce odhalil svůj nový supersedan, čtyřdveřové kupé AMG GT, jehož technologie vychází z konceptu XX, který loni vstoupil do historie tím, že na okruhu Nardò v jižní Itálii najel přes 50 tisíc kilometrů za méně než 8 dní. U sériového modelu Mercedes přehodnotil svůj přístup k dojezdu s cílem nabídnout vysoký výkon, který by se mohl rovnat těm nejlepším. Nový AMG GT využívá tři motory s axiálním tokem vyvinuté dceřinou společností Mercedesu YASA, které poskytují výkon až 1 153 koní, tedy 860 kW a točivý moment 2000 Nm.
Vysoce výkonná baterie využívá tenké válcové články o průměru 2,5 centimetrů, díky čemuž může teplo téměř okamžitě unikat pryč pro efektivní chlazení. Mercedes navíc vyvinul speciální olej, který je nevodivý, aby nedocházelo ke zkratům. Olej proudí přímo kolem každého jednotlivého článku a zajišťuje přímé chlazení. Tento systém inspirovaný Formulí 1, poskytuje chladicí výkon 20 kW, což je asi čtyřikrát více než u standardní baterie EQS.
Čtyřdveřové kupé AMG GT je postaveno na 800voltové architektuře schopné zvládnout ultrarychlé nabíjení výkonem až 600 kW. To spolu s chladicím systémem umožňuje nabít baterii z 10 na 80 procent za pouhých 11 minut, alespoň podle tvrzení Mercedesu. Katoda z niklu, kobaltu, manganu a hliníku v kombinaci s anodou obsahující křemík může dosáhnout energetické hustoty přes 298 Wh na kilogram. Elektrovozidlo může také v případě potřeby přepínat z 800 V na 400 V a podporuje pět globálních standardů pro nabíjení stejnosměrným proudem (včetně NACS a CCS2).
Ochuzen nebude ani zvuk, AMG GT bude rovněž vybaven více než 1 600 zvukovými soubory převzatými z modelu AMG GT R, které simulují zvuk motoru, dunění výfuku a přerušení trakce při virtuálním řazení. Disponuje také specifickými zvukovými efekty pro odemykání, nastupování a nabíjení vozidla. AMG GT neztrácí ani v oblasti výpočetního výkonu. Mercedes nabídne řídicí systém vozu v rámci jednotky AMG Race Engineer Core, která běží na novém operačním systému MB.OS. Namísto desítek malých čipů, které by mezi sebou komunikovaly, je v centru vozu umístěn jeden výkonný procesor, který současně řídí vše od jízdy a nabíjení, až po odpružení a chlazení baterie.
Uvnitř také najdeme ne jeden, ale hned tři displeje, které jsou všechny umístěny pod jednou souvislou skleněnou plochou. Jedná se o 10,2palcový displej pro řidiče, 14palcový šikmo umístěný centrální multimediální displej a 14palcový displej pro spolujezdce s operačním systémem MB.OS. Majitelé mohou v reálném čase sledovat všechny parametry vozu, včetně aerodynamiky, teploty a spotřeby energie. Mercedes zatím nezveřejnil oficiální ceny, ale uvedl, že verze GT 55 bude k dispozici koncem roku 2026, následovaná modelem GT 63 počátkem roku 2027. Každopádně počítejte, že lidovka to určitě nebude.