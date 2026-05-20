DJI a GoPro pod tlakem: Vivo a Oppo chtějí vstoupit do segmentu akčních kamer

- Akční kamery se těší vysoké popularitě a mezi jejich přední producenty patří firma DJI
- Ta je sice synonymem pro drony, ale v segmentu akčních kamer se prosadila velmi rychle
- Konkurenci její oblíbené řady Osmo Pocket aktuálně chystají dvě mobilní značky
Akčním kamerám dříve dominovala firma GoPro, která stala synonymem pro tento typ zařízení, ale společnost DJI v poslední době přebírá otěže. Tento segment je poměrně lukrativní a není s podivem, že se do něj snaží dostat i další velcí hráči. Své akční kamery nově připravují i čínští mobilní giganti Vivo a Oppo.
Vivo a Oppo připravují akční kamery
Tyto známé mobilní značky figurují v rámci koncernu BBK jako sesterské značky a poměrně často se stává, že jsou jejich produkty vcelku podobné. Například aktuální vlajkové telefony Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra mají na první i druhý pohled pokud ne stejnou, tak velmi podobnou DNA. Aktuálně se obě tyto značky připravují na vstup do segmentu akčních kamer.
Model od Oppa je vyvíjen pod kódovým označením „Fuyao“ a varianta od Viva dostala interní jméno „Pocket“. Obě zařízení mají jediný cíl – konkurovat společnosti DJI a její modelové řadě akčních kamer Osmo Pocket. Pokud některá produktová řada segmentu akčních kamer s gimbalem opravdu dominuje, je to právě tato.
Konkurence přichází ve vhodný čas
Z pohledu DJI ale samozřejmě ve zcela nevhodný. Tato značka čelí na americkém trhu regulačnímu tlaku a ten způsobuje, že se maloobchodníci a tvůrci obávají dlouhodobých investic do ekosystému této značky. Do hry navíc vstupuje i jedna z nejočekávanějších akčních kamer roku, model Luna Ultra od značky Insta360.
Tento model však míří do vyššího segmentu, což znamená, že v nižší kategorii prémiových, avšak stále dostupných akčních kamer zůstává dostatek prostoru pro další konkurenci. Obě značky ve svých akčních kamerách využijí zkušenosti ze svých špičkových fotomobilů a zcela jistě v nich najdeme otisk modelů Vivo 300 Ultra i Oppo Find X9 Ultra.
Co akční kamery Oppo a Vivo nabídnou?
Kompletní technické specifikace ještě známé nejsou, ale v souvislosti s modelem Oppo se mluví o nasazení tříosé stabilizace typu gimbal v kombinaci s kompaktním provedením. Tento model by se mohl opřít o pokročilé technologie zpracování videa v doprovodu umělé inteligence, které Oppo použilo u svého vlajkového telefonu Find X9 Ultra.
Vivo vsadí na trochu jiný přístup a hlavní předností jejího modelu má být senzor Sony LYT-901 s plochou 1/1,1 palce a rozlišením 200 Mpx. To je úplně jiný přístup než jaký volí většina konkurence, která sahá spíše po větších snímačích (1 palec) s nižším rozlišením. Vivo údajně cílí na podobnou kvalitu hardwaru, jakou nabízí DJI, a očekáváme tedy příchod více prémiového modelu.
Kdy tyto nové akční kamery dorazí?
Přesné datum vydání ještě není známé, ale nové akční kamery od značek Oppo a Vivo by měly dorazit ještě letos, pravděpodobně koncem roku. Můžeme očekávat další úniky, včetně informací o hardwaru a technologiích, na které se můžeme těšit. Vivo svou akční kameru údajně již distribuuje prvním tvůrcům, aby si ji mohli vyzkoušet a poskytnout výrobci zpětnou vazbu.