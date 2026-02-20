DJI Osmo Pocket 4 se blíží: nový leak odhaluje kameru v celé její kráse

- Populární kapesní kamera DJI Osmo Pocket 3 vyhlíží svého nástupce
- Ten nyní unikl na videu a klip odhalil zajímavé příslušenství
- Premiéra by se měla odehrát ve velmi brzké době
DJI je firma známá hlavně díky dronům a příručním kamerám. Kapesní kamera Osmo Pocket 3 byla představena v roce 2023 a nyní, takřka po třech letech, by měl přijít její nástupce v podobě modelu Osmo Pocket 4. Očekává se výrazná modernizace a tato očekávaná novinka nyní unikla na videu, které odhalilo také zajímavé příslušenství.
Osmo Pocket 4 propálil oficiální prodejce značky
Premiéra této nové kamery ještě neproběhla, ale do středu zájmu se dostal tento nepředstavený model ještě před ní. Droneskaki, což je autorizovaný prodejce elektroniky DJI v Malajsii, na svém instagramovém účtu zveřejnil video zachycující právě tuto novou kameru. Video bylo sice odstraněno, ale jak známo, co internet schvátí, už nikdy nenavrátí.
Ještě před stažením se dostal tento půlminutový klip na YouTube a žije si tedy svým vlastním životem. Novou kameru měl do tohoto obchodu přinést zákazník a personál si ji od něj vypůjčil, aby ji mohl ukázat ve videu na Instagramu prodejny. Kde onen zákazník ke kameře, která ještě nebyla představena, natož aby se prodávala, přišel, je záhadou.
Co můžeme očekávat?
Video odhaluje několik zajímavých novinek, jako je třeba lehce přepracovaný design s vylepšenou ručkou, která zlepší úchop. Otočný displej se zdá na první pohled stejný, takže by měl nabídnout shodnou úhlopříčku 2″, ale údajně se dočkáme vyššího jasu. Největší poprask ale vyvolalo doplňkové LED světlo v horní části kamerky.
To by mělo výrazně zlepšit použitelnost v horších světelných podmínkách a údajně se má jednat o volitelné příslušenství, nikoliv o součást standardního balení. Video také odhaluje režim Super Photo s rozlišením 33 Mpx, což by mohlo být způsobeno vylepšením snímače. Ten by měl mít stále velikost 1 palce, ale očekává se lepší kvalita a podpora zpomaleného záznamu při 240 fps.
Premiéra je na spadnutí
Z dalších očekávaných novinek pak stojí za zmínku i větší baterie, jejíž kapacita by měla vzrůst z 1 300 mAh na 1 545 mAh. Tento nárůst prodlouží provoz na 200+ minut. Přesné datum premiéry zůstává ve hvězdách, ale prodejci Osmo Pocket 4 údajně již přijímají na sklad a uvedení na trh by tedy mělo být otázkou maximálně pár týdnů.