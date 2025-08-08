Nejdřív drony, teď vysavače! DJI představilo novinku s průhledným tělem a brutálním sacím výkonem

- Značka DJI představila svůj první robotický vysavač, navíc s transparentním designem
- K dispozici bude ve třech provedeních, globální trhy se dočkají ještě do konce roku
- Sací výkon dosahuje na 25 000 pa a k dokonalé orientaci poslouží kamery i lasery
- Kamery vysavače můžete použít i jako bezpečnostní v době vaší nepřítomnosti
DJI už dávno není jen specialistou na drony, akční kamery a příslušenství jako jsou třeba mikrofony. Před nedávnem se tato značka pustila také do výroby vlastních motorů pro elektrokola a nyní své portfolio rozšiřuje o další zcela novou oblast, představila totiž svůj první vysavač DJI Romo. Ten se zatím dočkal uvedení pouze v Číně, v průběhu letošního roku by se ale měl rozšířit také na globální trhy.
Cena začíná na částce 4 699 juanů, což je v přepočtu asi 13 700 korun. K dispozici budou tři verze tohoto produktu. Poznáte je jednoduše už na první pohled. Romo P má transparentní tělo vysavače i dokovací stanici, Romo A má transparentní pouze kryt vysavače a u modelu Romo S žádné průhledné kryty použity nejsou.
Sací síla vysavače dosahuje hodnoty 25 000 pascalů a kromě vysávání zvládne Romo i vytřít. Pro orientaci v prostoru využívá dvojici širokoúhlých senzorů a tři širokoúhlé lasery. Díky nim a spolupráci se speciálním algoritmem je schopen rozpoznat velmi tenké překážky o tloušťce až 2 mm (karty nebo drobné kabely). Vysavač volí rozdílný přístup k překážkám dle jejich typu. Například u nohy nábytku se snaží vysát co nejblíže, přičemž u zapomenuté ponožky nebo loužičky po štěněti raději zvolí větší odstup, aby například neuvízl nebo neudělal ještě větší nepořádek.
Při plánování pohybu po domácnosti DJI využívá své algoritmy původně vyvinuté pro drony. Z důvodu bezpečnosti jsou plány domácnosti vždy ukládány pouze lokálně v daném vysavači. Potěší také hlasové ovládání nebo v případě potřeby možnost využití kamer vysavače jako bezpečnostní kamery. Na zvíře nebo člověka v domě přitom můžete skrze vysavač i promluvit.