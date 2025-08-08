TOPlist

Nejdřív drony, teď vysavače! DJI představilo novinku s průhledným tělem a brutálním sacím výkonem

Adam Bělunek
Adam Bělunek 8. 8. 6:45
Robotický vysavač DJI Romo
  • Značka DJI představila svůj první robotický vysavač, navíc s transparentním designem
  • K dispozici bude ve třech provedeních, globální trhy se dočkají ještě do konce roku 
  • Sací výkon dosahuje na 25 000 pa a k dokonalé orientaci poslouží kamery i lasery 
  • Kamery vysavače můžete použít i jako bezpečnostní v době vaší nepřítomnosti 

DJI už dávno není jen specialistou na drony, akční kamery a příslušenství jako jsou třeba mikrofony. Před nedávnem se tato značka pustila také do výroby vlastních motorů pro elektrokola a nyní své portfolio rozšiřuje o další zcela novou oblast, představila totiž svůj první vysavač DJI Romo. Ten se zatím dočkal uvedení pouze v Číně, v průběhu letošního roku by se ale měl rozšířit také na globální trhy.

Cena začíná na částce 4 699 juanů, což je v přepočtu asi 13 700 korun. K dispozici budou tři verze tohoto produktu. Poznáte je jednoduše už na první pohled. Romo P má transparentní tělo vysavače i dokovací stanici, Romo A má transparentní pouze kryt vysavače a u modelu Romo S žádné průhledné kryty použity nejsou.

Trojice modelových variant DJI Romo
Trojice modelových variant DJI Romo

Vysoký výkon i rozeznávání překážek

Sací síla vysavače dosahuje hodnoty 25 000 pascalů a kromě vysávání zvládne Romo i vytřít. Pro orientaci v prostoru využívá dvojici širokoúhlých senzorů a tři širokoúhlé lasery. Díky nim a spolupráci se speciálním algoritmem je schopen rozpoznat velmi tenké překážky o tloušťce až 2 mm (karty nebo drobné kabely). Vysavač volí rozdílný přístup k překážkám dle jejich typu. Například u nohy nábytku se snaží vysát co nejblíže, přičemž u zapomenuté ponožky nebo loužičky po štěněti raději zvolí větší odstup, aby například neuvízl nebo neudělal ještě větší nepořádek.

DJI Romo P má transparentní dokovací stanici
DJI Romo P má transparentní dokovací stanici


Při plánování pohybu po domácnosti DJI využívá své algoritmy původně vyvinuté pro drony. Z důvodu bezpečnosti jsou plány domácnosti vždy ukládány pouze lokálně v daném vysavači. Potěší také hlasové ovládání nebo v případě potřeby možnost využití kamer vysavače jako bezpečnostní kamery. Na zvíře nebo člověka v domě přitom můžete skrze vysavač i promluvit.

Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

