Zákaz dronů v USA. Čínské DJI a další značky mají velký problém

Jakub Fišer
Jakub Fišer 26. 12. 12:30
0
Zákaz dronů v USA DJI
  • Americká FCC zavádí zákaz prodeje zahraničních dronů, včetně lídra trhu DJI
  • V praxi to omezí používání v armádě, ale i ve filmovém průmyslu
  • Evropa zatím podobný „zářez“ neplánuje, minimálně ne na úrovni Evropské unie

Federální komise pro komunikace v USA (FCC) schválila krok, který zásadně mění trh s bezpilotními letouny. V předvánočním týdnu rozšířili úředníci takzvaný Covered List o všechny drony vyráběné v zahraničí – především produkty čínské značky DJI – a klíčové komponenty, což v praxi blokuje vydávání nových certifikací pro jejich dovoz a tedy i celkový prodej na americkém trhu.

Americký zákaz dronů

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o další z mnoha kroků proti čínskému technologickému vlivu, ale dopady jsou širší: zasáhnou celý průmysl, od hobby nadšenců přes filmové štáby až po záchranné složky. Rozhodnutí FCC znamená, že nové modely zahraničních dronů už nedostanou potřebnou certifikaci, bez které je nelze legálně prodávat nebo propagovat.

Úřad zdůraznil, že se tento krok netýká jen čínských značek, ale všech výrobců mimo USA, jejichž zařízení či komponenty by mohly představovat „riziko pro národní bezpečnost“. Prakticky to ale cílí hlavně na čínské firmy DJI a Autel, které dominují světovému trhu. Například DJI disponovalo v roce 2025 zhruba 74% podílem na světovém trhu s drony.

Nejde jen o bezpečnost

Zákaz se opírá o ustanovení v zákonu National Defense Authorization Act (NDAA), jenž požadoval vyhodnocení bezpečnostních rizik zahraničních technologií. Opatření navazuje na dřívější snahy Kongresu omezit využívání čínských zařízení ve vládních agenturách a kritické infrastruktuře.

Oficiálním důvodem je obava z kybernetických a špionážních rizik. Podle americké vlády mohou zahraniční drony shromažďovat citlivá data o infrastruktuře, nasazení složek či rozmístění zásob. Analytici ovšem upozorňují, že nejde jen o bezpečnost, ale i o průmyslovou politiku. Americká administrativa dlouhodobě cílí na vyšší penetraci amerických výrobců na globálním trhu.

Evropa zatím (ne)reaguje

Evropské země zatím podobná opatření nezavedly. Regulace EU se soustředí hlavně na bezpečnostní a provozní standardy dronů, nikoli na původ výroby. Americký postup ale může rozhýbat debatu i v Bruselu – zejména kvůli obavám ze závislosti na čínských technologiích v bezpečnostně citlivých oblastech.



Dji Agras T50 Postrikovani Scaled



Nepřehlédněte

V Česku bude s komáry bojovat obří dron DJI Agras T50, unese až 50 litrů postřiku

Vznik podobného black listu zatím není na stole, ale rozhodnutí FCC může být signálem k přehodnocení přístupu. Některé státy (např. Litva, Nizozemsko) omezují jejich používání v armádě a bezpečnostních složkách a EU zvažuje nástroje jako kyberbezpečnostní certifikace, přísnější veřejné zakázky nebo omezení v citlivých sektorech, ne však plošný zákaz pro celý trh.

