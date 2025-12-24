Ježíšek se netrefil? Vyberte si smartphone snů v naší velké soutěži

- Když Ježíšek selže, nastupujeme my – přinášíme vám soutěž o nový smartphone dle vašeho výběru
- Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí máte možnost vyhrát libovolný smartphone z nabídky služby Cashtec Upgrade
- Stačí jen přidat komentář pod příspěvek na Instagramu a jste ve hře!
Našli jste pod stromečkem ponožky namísto vysněného telefonu? Nevadí, díky Mobil Pohotovosti jsme pro vás na našem Instagramu @smartmania.cz připravili naprosto jedinečnou soutěž!
Jeden z vás totiž vyhraje smartphone dle vlastního výběru z nabídky služby Cashtec Upgrade. Jedinou podmínkou při výběru výhry je, že její prodejní hodnota nesmí přesáhnout částku 35 000 Kč včetně DPH. Reálně tak nejste nijak limitování, protože si můžete vybrat ty nejlepší smartphony na trhu – klidně iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra nebo například Google Pixel 10 Pro XL.
A jen pro úplnost – i když služba Cashtec Upgrade nabízí několikaletý pronájem, výhra, kterou si z nabídky Cashtec Upgrade vyberete, vám samozřejmě zůstane napořád.
Co je to Cashtec Upgrade?
Cashtec Upgrade nabízí zákazníkům unikátní možnost pronájmu zařízení za nízké měsíční splátky namísto vysoké jednorázové ceny, navíc s možností snadné výměny za novější model každé 2-4 roky. Jedná se o pohodlný způsob, jak mít neustále aktuální hardware, aniž byste museli řešit prodej starého zařízení a vysokou počáteční investici. Cashtec dokonce nabízí i výkup starého zařízení.
Službu Cashtec Upgrade jsme letos otestovali i na SMARTmanii, článek s popisem naší zkušenosti a celým procesem pronájmu si můžete přečíst zde.
Benefity služby
- Sjednání pronájmu je rychlé, snadné a kompletně online bez papírů.
- Mějte nejnovější zařízení za skvělou cenu. Díky pronájmu neplatíte celou hodnotu zařízení.
- Zařízení je po celou dobu pronájmu kryté zárukou. V případě reklamace máte zdarma zapůjčené náhradní zařízení.
- Myslí se i na udržitelnost. Váš produkt bude po skončení pronájmu sloužit dál, protože jej Mobil Pohotovost nabídne jako použité zařízení.
Jak se do soutěže zapojit?
- Soutěž probíhá na našem Instagramu @smartmania.cz, konkrétně v tomto příspěvku.
- Pod příspěvek stačí napsat odpověď na požadovanou otázku.
- Abyste do soutěže mohli být zařazeni, je nutné sledovat instagramové profily @smartmania.cz a @mobilpohotovostcz. Před zapojením do soutěže si ověřte, zda oba profily skutečně sledujete. V opačném případě váš komentář mezi soutěžní nemůžeme započítat.
Pravidla soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž probíhá výhradně na instagramovém profilu @smartmania.cz. Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Meta.
3. Soutěž se koná v termínu od 24. prosince 2025 do 1. ledna 2026 (23:59). Soutěžní pravidla jsou platná od 24. prosince 2025.
4. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.
5. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří správně odpoví na zadanou soutěžní otázku pod příspěvkem na Instagramu. Odpovědí na soutěžní otázku potvrzují souhlas s těmito pravidly.
6. Ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem na Instagramu bude po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá smartphone dle vlastního výběru ze současné nabídky telefonů služby Cashtec Upgrade, jehož standardní prodejní cena nepřesahuje hodnotu 35 000 Kč včetně DPH.
7. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován skrze soukromou zprávu na Instagramu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce (respektive název jeho profilu na Instagramu) bude po skončení soutěže zveřejněno v samostatném článku na webu smartmania.cz a také pod soutěžním příspěvkem na Instagramu. Záznam z losování bude k dispozici na Instagram Stories.
8. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou = odeslat pouze jeden soutěžní komentář. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné odpovědi, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 15 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.
9. Podmínkou pro zapojení do soutěže je sledování profilů @smartmania.cz a @mobilpohotovostcz na Instagramu a odeslání odpovědi na soutěžní otázku do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Instagramu.
10. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail), budou využity pouze pro účely odeslání výhry a archivovány maximálně po dobu 30 dní. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
12. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím i užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
13. V případě, že výherce na soukromou zprávu na Instagramu informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jejího odeslání Pořadatelem, bude automaticky vygenerován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.
14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.