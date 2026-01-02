Vyhlášení soutěže: smartphone snů dle vlastního výběru vyhrává…

- Máme pro vás vyhlášení velké povánoční soutěže se společností Mobil Pohotovosti
- Vyhrát jste mohli smartphone snů dle vlastního výběru z nabídky služby Cashtec Upgrade
Ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost jsme pro vás 24. prosince loňského roku spustili speciální povánoční soutěž, v rámci které jste mohli vyhrát smartphone dle vlastního výběru z nabídky služby Cashtec Upgrade. Jedinou podmínkou při výběru výhry bylo, že její prodejní hodnota nesmí přesáhnout částku 35 000 Kč včetně DPH. Reálně tak výherce nebyl nikterak limitován, protože si mohl vybrat ty nejlepší smartphony na trhu – klidně iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra nebo například Google Pixel 10 Pro XL.
Soutěž samotná probíhala pod tímto příspěvkem na našem Instagramu. Samotný soutěžní příspěvek měl více než 61 tisíc zobrazení, přes 1 800 lajků a více než 2 250 komentářů. Právě z nich jsme prostřednictvím speciální mobilní aplikace (Rafi) nechali vygenerovat jednoho výherce, respektive výherkyni.
Štěstí se tentokrát usmálo na Martinu Boháčkovou (@martaskabohackova), které tímto gratulujeme! Martina si ve svém soutěžním komentáři jako výhru zvolila iPhone 17 Pro. Záznam z losování je k dispozici v našem archivu stories na Instagramu.
A jen pro úplnost – i když služba Cashtec Upgrade nabízí několikaletý pronájem, výhra, kterou si z nabídky Cashtec Upgrade Martina odnesla, ji samozřejmě zůstane napořád.
Co je to Cashtec Upgrade?
Cashtec Upgrade nabízí zákazníkům unikátní možnost pronájmu zařízení za nízké měsíční splátky namísto vysoké jednorázové ceny, navíc s možností snadné výměny za novější model každé 2-4 roky. Jedná se o pohodlný způsob, jak mít neustále aktuální hardware, aniž byste museli řešit prodej starého zařízení a vysokou počáteční investici. Cashtec dokonce nabízí i výkup starého zařízení.
Službu Cashtec Upgrade jsme letos otestovali i na SMARTmanii, článek s popisem naší zkušenosti a celým procesem pronájmu si můžete přečíst zde.