Vyzkoušejte betu nového iOS 27 na svém iPhonu už nyní, postup stažení je nesmírně snadný

- Apple právě představil nové verze systémů iOS 27, watchOS 27 a macOS 27
- Ostré verze budou k dispozici v září, vývojářskou betu si můžete zkusit už nyní
- Používání testovací betaverze je na vlastní zodpovědnost, systémy rozhodně ještě nejsou plně stabilní
Stejně jako v případě loňského iOS 26 je i letos s novým iOS 27 a dalšími verzemi operačních systémů k dispozici i bezplatná verze vývojářského programu, která sice má několik omezení, nicméně možnost instalovat betaverze systémů mezi nimi není.
Jinými slovy, každý z vás má nyní možnost se bezplatně zapojit do základního vývojářského programu a vyzkoušet si nejnovější sestavení systémů iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gade či watchOS 27. Pokud jste své Apple ID do bezplatného vývojářského programu neregistrovali v minulosti, můžete tak učinit zde.
Instalace na vlastní riziko
Mějte také na paměti, že testovací verze systémů nejsou určené pro běžné používání a mohou obsahovat velké množství chyb. Mezi ty nejčastější patří padání aplikací třetích stran i těch systémových, samovolné restarty, problémy s připojením příslušenství a také rychlejší vybíjení baterie. Primárně jsou tato sestavení systémů určena pro vývojáře, aby měli dostatek času optimalizovat a připravit své aplikace pro nové verze systémů, které v ostrých verzích vyjdou na konci září letošního roku.
Zejména první betaverze těmito neduhy trpí nejvíce a s postupným uvolňováním novějších sestavení dochází k jejich eliminaci. Apple také postupně integruje nové funkce, které představil v rámci keynote na WWDC. Té se letos vůbec poprvé fyzicky účastní i naše redakce.
Jak stáhnout vývojářskou betaverzi?
Celý postup je extrémně jednoduchý. Se svým Apple ID se nemusíte nikde registrovat, stačí s ním být jen přihlášený v zařízení, na které chcete betu stáhnout. Může jít o iPhone, Apple Watch, iPad či třeba iMac nebo MacBook.
Na iPhonu stačí přejít do nabídky Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iOS 26 Developer Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování.
Obdobně lze updatovat i Apple Watch, stačí jen na iPhonu otevřít aplikaci Watch. Předtím ale nezapomeňte iPhone aktualizovat na iOS 27. Na macOS otevřete nabídku Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde si opět aktivujte položku Aktualizace betaverzí.
Nevidíte aktualizaci?
Pokud se vám nabídka s povolením instalace betaverzí nezobrazuje, pravděpodobně nemáte nainstalovanou nejnovější stabilní verzi systému pro dané zařízení. Proveďte tedy nejprve aktualizaci. Někteří uživatelé v zahraničních diskuzích psali, že testovací verze nevidí ani po aktualizaci na nejnovější stabilní verzi – v tomto případě se zkuste se svým Apple ID přihlásit na stránku developer.apple.com a poté dostupnost znovu ověřte. Pozor, na odkazovaném webu se stačí jen přihlásit, rozhodně si zde neaktivujte placený vývojářský profil.
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V průběhu července Apple s největší pravděpodobností uvolní i první betaverze systémů určených pro běžnou veřejnost. Ty oproti těm vývojářským bývají lépe optimalizované. Nechce-li se vám ale čekat a jste ochotni podstoupit rizika, která jsem uváděl výše, máte nyní skvělou možnost se k vývojářským verzím dostat během několika kliknutí.
Pokud si budete chtít vyzkoušet novinky spojené s právě představenou Siri AI, budete své Apple ID muset přepnout na americký region, případně si pro tyto potřeby vytvořit nové Apple ID. S českým Apple ID totiž v rámci celé Evropy Siri AI prozatím fungovat nebude.