Novinky ve watchOS 26: vylepšená grafika, podpora AI a vychytávky pro sportovce

Dnešní úvodní keynote vývojářské konference Applu s názvem WWDC se, jak ostatně stojí v názvu, zaměřuje na softwarové novinky giganta z Cupertina, přičemž vynechat nemohl ani operační systém pro chytré hodinky Apple Watch – nově pojmenovaný watchOS 26. Ty si v letošním roce můžeme přímo na místě prohlédnout jako jediná česká redakce. Na jaké novinky se mohou majitelé Apple Watch těšit následujících několik měsíců?

Parťák pro sport i přepracovaná Chytrá sada

V hlavní roli je také v případě watchOS nový design s názvem Liquid Glass, který je inspirován systémem visionOS. Ten nejen vsází na prvky průhlednosti ve stylu skla, ale také na přizpůsobitelné prvky podle kontextu. Používání systému by mělo být ještě intuitivnější, přičemž Apple myslel také na přizpůsobitelnost. Ačkoli se nový design nejvíce projeví na větších displejích, také v případě watchOS půjde o poměrně razantní a viditelnou změnu.

Aktivní uživatele osloví novinka s názvem Workout Buddy. Ta shrnuje všechny naměřené údajně jako jsou uzavřené kroužky či tréninkovou zátěž, na základě kterých vám dává personalizovaná doporučení, jakým způsobem pokračovat v tréninku.

Tato doporučení vám navíc Apple Watch se systémem watchOS 26 jsou schopny dávat v reálném čase během právě probíhajícího tréninku. Pokud nejste příznivci nového hlasového kouče, jistě vám přijde vhod přepracovaná aplikace Cvičení, která například zjednodušuje orientaci či tvorbu vlastních cvičebních plánů.

Chytrá sada dostává vylepšený algoritmus, jenž spojuje data ze zařízení s každodenními rutinami a v praxi by vám měla nabídnout co možná nejužitečnější karty. Například pokud zrovna vkročíte do tělocvičny, budete moci z chytré sady automaticky aktivovat cvičení. Užitečná vychytávka dorazí také pro notifikace – ty by měly automaticky přizpůsobovat svou hlasitost podle toho, v jak hlučném prostředí se právě nacházíte. JInými slovy když budete doma a v klidu, budou notifikace tišší, zatímco při chůzi po městě vás upozorní hlasitěji.

Z vychytávek pro iOS dorazí například podpora živých překladů z aplikace Zprávy, nebo podpora pro aplikaci Poznámky, které díky tomu budete mít vždy po ruce, jakmile je budete potřebovat. Mezi menší změny patří třeba konfigurovatelné widgety, jenž budou moci zobrazovat informace, které považujete za užitečné vy a ne samotný systém, chytré akce v aplikaci Zprávy nebo nové ovládací gesto, které se aktivuje otočením zápěstí.

Jaká bude dostupnost?

Nový systém watchOS 26 pochopitelně nedorazí na všechny chytré hodinky z dílny Applu, ale jen na několik posledních modelů. A které hodinky se mohou na pořádnou nálož nových funkcí těšit? Seznam by měl být poměrně dlouhý a smutnit nemusí ani majitelé pět let starých modelů, pakliže Apple oficiálně potvrdí následující seznam:

Apple Watch SE druhé generace

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple hotovou novou verzi operačního systému pro hodinky zveřejní tradičně s uvedením nových modelů na podzim letošního roku, kdy zároveň plánuje představit tako novou řadu iPhonů s číselným označením 17. Vývojářská beta už je dostupná ke stažení.

